130 oldalas dokumentumban védekezik a Fidesz a Néppárt előtt

130 oldalas dokumentumot állít össze a Fidesz az Európai Néppárt háromtagú bizottságának (a belga Hermann van Rompuy, az osztrák Wolfgang Schüssel és a német Hans-Gert Pöttering 72 éves átlagéletkorú triumvirátusát kényszeresen „bölcsek tanácsa”-ként emlegeti a média), hogy eloszlassa "az álhíreken alapuló legendákat", amelyeket Magyarországról szőnek. Novák Katalin alelnök a köztévében megígérte, hogy „pontról pontra” fogják cáfolni a vádakat, de közben

A fő feladat azonban nem a védekezés, hanem a jövőről való gondolkodás

Ami azt jelenti, hogy el kell gondolkodni azon,

milyen Európában szeretnénk élni,

és azon is, hogyan tudja a Fidesz képviselni a magyarok érdekeit,

mert fontos, hogy az Európai Unión belül a magyarok megmaradhassanak magyaroknak.

És leszögezte, hogy pártja olyan Európát szeretne,

ami nem migránskontinens.

Novák Katalin azért azt is elmondta, hogy természetesen nem a 190-3 arányban megszavazott határozat miatt, hanem saját elhatározásukból függesztették fel a Fidesz néppárti tagságát, ráadásul vannak is különbségek a párt és – egyébként a felfüggesztés óta is szüntelenül támadott – pártcsaládja között a családi értékek és a keresztény kultúra védelmének fontosságában, valamint a bevándorlás kérdésében.

Köszönjük, hogy olvasol minket! Ha fontos számodra a független sajtó fennmaradása, támogasd az Indexet! Támogatom