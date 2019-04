EP-mandátumbecslés: 13 hely a Fidesznek, bejut a Momentum

Újabb mandátumbecsléssel jelentkezett az Európai Parlament, amely kéthetente ad előrejelzést a következő parlament összetételéről. A Parlament közvélemény-kutatásokkal foglalkozó egysége a Kantar Public-kal együttműködésben szavazói szándékot felmérő tagállami közvélemény-kutatások alapján készíti az előrejelzését.

Kezdjük a magyar szempontból legfontosabb adattal: a Magyarországnak járó 21 hely eloszlásával.

Fidesz: 13 mandátum - 52%

Jobbik: 3 mandátum - 16%

MSZP-Párbeszéd: 3 mandátum - 15%

DK: 1 mandátum - 6%

Momentum: 1 mandátum - 6%

Mint látható, a Fideszt ez az előrejelzés is megközelíthetetlennek tartja, és a Jobbik hozza ki másodikként, bár az MSZP-Párbeszéd szinte teljesen felzárkózott hozzá. Az előrejelzés szerint a DK mellett a Momentum is átlépheti a bűvös 5%-os küszöböt, és tud majd egy képviselőt küldeni az EP-be. Az LMP eszerint nem jut be.

Ami a teljes EP összetételét illeti, a legfrissebb adatok szeirnt az Európai Néppárt 180 képviselőből álló frakciót alakíthat (március elején ez a szám még 174 volt, két hete 182), míg a második az Európai Szocialisták és Demokraták frakciója, amelynek 149 képviselőt jósolnak (két hete még 156-ot).

A harmadik a liberális ALDE lehet 76 képviselővel. Ám a többi frakcióról azért nehéz konkrétumot mondani, mert sok párt még nem jelezte, hogy melyik erópai frakcióba ültetné képviselőit (például Macron francia elnök pártja, itthon pedig a Jobbik), és egyelőre az sem dőlt el, hogy a bevádnrolás- és Brüsszel-ellenes pártok külön csoportba tömörülnek-e.

