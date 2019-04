A gyűlölet nem jó tanácsadó a jövő építésében

Hogyan fog Budapest a fiatal generáció európai olvasztótégelyévé válni, hogyha közben Magyarországon elnyomják a civil szervezeteket, az újságírókat, az igazságszolgáltatást? Ez a két dolog kizárja egymást

– mondta az EUrologusnak Udo Bullmann, az Európai Parlament szociáldemokrata frakciójának vezetője.

Annak az apropóján készítettünk vele interjút, hogy a német politikus múlt pénteken részt vett a Magyar Szocialista Párt (MSZP) és a Demokratikus Koalíció (DK) EP-választási kampánynyitóján. Udo Bullmann bemutatta a Szocialisták Európai Pártjának februárban elfogadott kiáltványát, amelyben a szociáldemokraták új társadalmi szerződést ajánlanak egy szolidáris, fenntartható, demokratikus, feminista, erős Európáért, amely hangsúlyosan az ifjúságra épít.

A választási programot egy tanulmány alapján írták, amelyet harminc szakértő állított össze, köztük a munkaügyért felelős volt magyar uniós biztos, Andor László, és jelenlegi pénzügyi biztos, a francia Pierre Moscovici. A tanulmány 110 konkrét javaslatot tartalmaz, többek között, hogy létesítsenek európai gyermektámogatási programot a szegénység elleni küzdelemhez, tegyék kötelezővé a multicégeknek, hogy minden olyan országban adózzanak, ahol tevékenykednek, legyenek kötelező szociális és környezetvédelmi szempontok a közbeszerzésekben, és tartsák megfelelő szinten, vagy inkább növeljék a régióknak jutó uniós támogatásokat.

Udo Bullmann a kampánynyitón azt üzente a magyar miniszterelnöknek, hogy a súlyos problémákat, mint a klímaváltozás, a társadalmi különbségek, a szociális igazságtalanság, és a migrációt kiváltó okok, csak együtt tudjuk megoldani a kontinensen. Oligarchákra, „Orbán Viktor barátainak gazdagodására viszont nincs pénze Európának” – fogalmazott a német politikus a Népszava szerint.

Mindegy, hogy közösen vagy külön indul az MSZP és a DK

„Mindegy, hogy közös listán, vagy külön-külön indulnak a választáson a magyar ellenzéki pártok. A végén minden progresszív erőt szívesen látunk az S&D frakcióban” – mondta Udo Bullmann az EUrologusnak arra a kérdésre, hogy szerinte hogyan kellene megmérettetnie magát az ellenzéknek az EP-választáson. Emlékeztetett rá, hogy az MSZP és a DK két-két képviselője már most is együtt, a szociáldemokrata képviselőcsoportban ül az Európai Parlamentben.

Elmesélte, hogy akkor nevezték át a frakciót Szocialista Képviselőcsoportról „Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetségére” (S&D), amikor Silvio Berlusconi olasz miniszterelnök 2009-ben annyira megosztotta az olasz politikát, hogy még a jobbközép olasz ellenzékből sem voltak hajlandóak sokan ugyanabba a frakcióba, az Európai Néppárt EP-frakciójába beülni, ahol Berlusconi pártja politizált. Akkor beillesztették a frakció nevébe a demokrata szót, hogy szélesebb körben is csatlakozhassanak hozzájuk „a haladó szellemű” EP-képviselők, fogalmazott a frakcióvezető.

Berlusconi, Salvini és Orbán a jobboldal régi logikáját követi

„Felülről lefelé építkező, vezérközpontú irányítás, bűnbakok keresése, a régi jó múlt emlegetése – még akkor is, ha az sok esetben igazán nem is volt túl jó” – ezek a hasonlóságok Berlusconi és Orbán politikai hozzáállásában, mondta Udo Bullmann. A jobboldal hagyományos eszközeivel operálnak, ahogy a mostani bevándorlásellenes olasz belügyminiszter, Matteo Salvini is, tette hozzá.

A modernizációval járó technológiai változás, digitalizáció, migráció, klímaváltozás sok problémát okoz a társadalomban. A jobboldal pedig nem azzal foglalkozik, hogy megoldásokat találjon rájuk. Inkább felelősöket keres, és kinevezi felelősnek azokat, akik máshogy néznek ki, vagy máshogy gondolkodnak, mint ők. „Közben pedig abban bíznak, hogy gyűlölettel, diszkriminációval, és az emberek közötti ellentétek felerősítésével képesek stabilizálni a társadalmat” – fejtette ki Udo Bullmann.

A baloldal ezzel szemben szerinte egy mélyen erkölcsös, ha úgy tetszik, keresztény hozzáállást képvisel. Szeretnének változtatni azoknak az embereknek a helyzetén, akik rossz körülmények között élnek, függetlenül attól, hogy honnan jöttek, milyen színű a bőrük, mi a vallásuk, milyen neműek. Felismerik, hogy egyesíteni kell az erőiket azért, hogy jobbá tudják szervezni a világot, és nemcsak a szerencsés keveseknek, hanem mindenkinek, vázolta föl.

A Néppárt nem nagyon kapkodta el a reakcióját a Fideszre

Udo Bullmann felrótta a jobboldali Európai Néppártnak, hogy kilenc évig tartott, amíg eljutottak a Fidesz tagságának a felfüggesztéséig. „Meg kell hagyni, nem nagyon siettek vele, hogy eldöntsék, hogyan állnak Orbánhoz” – mondta. Azt is nehezményezte, hogy ez a reakció is csak akkor született, amikor a magyar miniszerelnök az egyik párttársukat, Jean-Claude Junckert támadta. „Már az is elfogadhatatlan, ha valaki bármelyik embertársát támadja. Már ott meg kellett volna, hogy húzza a határt a Néppárt” - szögezte le a szocialista frakcióvezető.

Az Európai Néppárt mindig is egy hatalmi gépezetként működött, nem pedig úgy mint egy család, amelyik ugyanazokban az értékekben hisz

– magyarázta Bullmann. – Nem a közös értékek betartása a tagság feltétele náluk, csak a számok érdeklik őket.”

Megszakították a kapcsolatot a korrupt román szociáldemokrata párttal

Ha a Fidesz ellen a magyar jogállam sérülése miatt kellett lépéseket tennie az Európai Néppártnak, akkor a páneurópai Európai Szocialisták Pártjának (PES) is van mivel szembenéznie a saját sorai között. Szlovákiában vajon mennyire szilárd alapokon áll a jog uralma, ha tavaly megtörténhetett, hogy meggyilkoltak egy újságírót, aki a szocialista kormányhoz köthető csalások után is nyomozott? És Romániában, ahol évek óta tüntetnek a szocialista kormány korrupciós ügyei és a nemlétező független igazságszolgáltatás miatt?

Udo Bullmann felhívta a figyelmet, hogy Ján Kuciak meggyilkolása után a szlovák miniszterelnököt lecserélték. A romániai korrupcióval és jogállammal kapcsolatban pedig kifejtette, hogy a PES vezetői több fórumon is, amikor csak lehet, megfogalmazzák a kritikáikat a román kormánnyal szemben, és sürgetik a változást. Frans Timmermans, a holland szocialista politikus felelős az Európai Bizottságban az uniós alapértékek betartatásáért, és ő ugyanazokat a feltételeket kéri számon Bukarestben is, mint amelyeket Budapesten vagy Varsóban számon kér. Az Európai Bizottságban Timmermans felállított egy munkacsoportot is, amelyik a román igazságügyi reformot segíti és sürgeti.

Timmermans, Bullmann és a PES elnöke, Szergej Sztanisev személyesen látogatta meg a román Szociáldemokrata Párt (PSD) elnökét, Liviu Dragneát, és felszólították, hogy vessen véget az antidemokratikus és átláthatatlan praktikáknak. Az Európai Szocialisták Pártja pedig múlt szerdán befagyasztotta a kapcsolatait a román Szociáldemokrata Párttal, addig, amíg a PSD nem tisztázza a nyitott kérdéseket. „Nem kellett hozzá kilenc év, hogy ezt megtegyük” – húzta alá Udo Bullmann.

Ugyanakkor egy másik problémára is rámutatott Romániával kapcsolatban: indokolatlanul nagy a hatalma a titkosszolgálatoknak, és a titkosszolgálatok leginkább a köztársasági elnöknek felelősek, aki pedig az Európai Néppárthoz tartozik. Bullmann úgy tudja, hogy a titkosszolgálatok olyan információkat tárolnak a romániai bírók közel fele ellen, amelyekkel zsarolni lehet őket, az ügyészségek pedig készenlétben várják, hogy mikor van szükség bevetni ezeket hivatalos eljárások formájában. Megkérdezte erről az ügyről a román elnököt, Klaus Iohannist, de nem kapott rá érdemi választ.

Arra a kérdésre, hogy az Európai Uniónak az EU-s támogatások megvonásával kellene-e büntetnie a korrupcióval és a demokrácia leépítésével operáló kormányokat, azt válaszolta: először is azokra az ügyekre kell koncentrálni, ahol az EU csalás elleni hivatala, az OLAF konkrétan feltárta, hogy csalás történt. Ezt az eszközét kell megerősíteni az Európai Uniónak. „Ha pedig kiderül, hogy uniós pénzeket csaltak el, akkor lépéseket kell tenni. Ne történhessen meg az, hogy az OLAF felhívja a figyelmet egy ügyre, tesz egy javaslatot egy szankcióra, viszont utána a tagállamra van bízva, hogy eldöntse: tetszik-e neki az a javaslat, vagy nem” – fejtette ki a frakcióvezető.

A szabadság a kulcsszó Magyarország sikeréhez

A német szociáldemokraták nagy becsben tartják azt a pillanatot a történelemben, amikor Alois Mock osztrák és Horn Gyula magyar külügyminiszter elvágta a vasfüggönyt 1989-ben, és több ezer honfitársukat átengedték Nyugat-Németországba, mondta befejező gondolatként Udo Bullmann.

Hozzátette: Magyarország mindig döntő szerepet játszott a nyugat és kelet közti hídépítésben, és ez volt az a hely, ahol többféle vallás, többféle kultúra volt képes megtalálni a módját az együttélésnek.

Ezért különösen fáj neki, amikor azt látja, hogy milyen sok tanult fiatal költözik el Magyarországról, ahelyett, hogy otthon hasznosítanák a tudásukat egy közép-európai társadalom építésében. Nagyon szembetűnő kontraszt, hogy eközben Budapest az európai fiatalok egyik legnépszerűbb célpontja, ha külföldön szeretnének tanulni vagy kikapcsolódni.

„A szabadság itt a kulcsszó – mondta Udo Bullmann. – Csak akkor vonzhatja be az ország a fiatalokat a világ minden tájáról, és csak akkor csábíthatja vissza a saját fiataljait, ha ezek a fiatalok szabadon gondolkodhatnak, felszabadultan viselkedhetnek, és bízhatnak a jövőjükben. Anélkül, hogy állandóan belső ellenségeket generálnának nekik. Mindegy, hogy valódi vagy kitalált ellenségeket – a gyűlölet nem jó tanácsadó a jövő építésében.”

Szóljon hozzá az EUrologus Facebook-oldalán !

Köszönjük, hogy olvasol minket! Ha fontos számodra a független sajtó fennmaradása, támogasd az Indexet! Támogatom