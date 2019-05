Durván lezsidóbérencezték Orbán szövetségesét

Nehezen félreérthető vizuális eszközt vetett be az európai parlamenti lengyelországi kampányának hétvégi vitájában Dawid Lewicki, a szélsőjobboldali, libertariánus és jobboldali-populista pártok Konföderáció nevű listájának jelöltje

riválisa elé dobott egy kipát, hogy így érzékeltesse, a kormányzó Jog és Igazságosság jelöltje is ludas abban, hogy „eladják az országot a zsidóknak”

Lewicki konkrétan azt mondta, hogy „ez a Jog és Igazságosság szimbóluma. Letérdelnek a zsidók előtt, és 300 milliárd dollárért eladják az országot.” És bár Anne Krupka azonnal lesöpörte az asztalról a zsidók hagyományos fejfedőjét, később egy másik, szintén a Konföderáció listján szereplő jelölt felkapta, és amikor Krupka beszélt, végig a feje fölé tartotta.

A lengyel és az izraeli sajtó azonnal felkapta az antiszemita kampányfogást, de amellett, hogy több lengyel hivatalos személy is elítélő nyilatkozatot tett közzé, izraeli részről a külügyminisztérium szóvivője egy periferikus politikai erő megnyilvánulásaként nem is akarta kommentálni az egészet.

Annak ellenére, hogy Izrael és Lengyelország hivatalos szinten szövetségesnek számítanak (egymásra találásuk részben abból ered, hogy az uniós magországok mindkét ország kormányára neheztelnek),

a jó viszonyt egy sor antiszemita, illetve a lengyelországi holokauszthoz köthető botrány tépázza.

Tavaly Mateusz Morawiecki miniszterelnök kerek-perec letagadta a lengyelek zsidók ellen elkövetett II. világháborús bűneit, és a történelmileg egyébként jól dokumentált esetek feszegetését a kormánytöbbség törvényi úton büntethetővé tette (a büntetési tételeket a nemzetközi tiltakozások hatására jelentősen enyhítette). Idén februárban pedig az izraeli külügyminiszter azt találta mondani, hogy hogy a lengyelek az anyatejjel együtt szívták magukba az antiszemitizmust, és a kijelentés nyomán kirobbant botrány maga alá temette a jeruzsálemi V4-csúcsot. Mostanában pedig a népi antiszemitizmus Júdásbábu-akasztáshoz hasonló megnyilvánulásai mellett újabb politikai vihart kavart, hogy a lengyel kormány nem fogadta el Donald Trump elnöknek a Holokausztban elkobzott vagyonok kárpótlására vonatkozó ajánlását.

A jobboldali populista kormány mellett az ajánlást a kormányon lévő még-szélsőbb-jobboldal is hevesen támadja: május közepén több ezer fős vonulást tartottak a szerintük „az ország gazdasági csődjét“ jelentő ötlet ellen, és bár a demonstrációt Morawiecki is elítélte, az ő álláspontja is az, hogy „inkább a lengyelek érdemelnének kárpótlást“, ráadásul

a zsidó kárpótlás ellentétes a nemzetközi joggal, és Hitler posztumusz győzelmét jelentené.

A kárpótlás akkora tabuvá vált, hogy a kormány lemondta a Morawiecki álláspontjának puhítására Varsóba érkező izraeli küldöttséget is.

