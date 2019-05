Első becslések: Le Pen legyőzi Macront

Franciaországból is megérkeztek az első becslések, az Ipsos és a Harris szerint is Marine Le Pen Nemzeti Tömörülése (RN) megelőzi Emmanuel Macron elnök listáját.

Az Ipsos szerint a Nemzeti Tömörülés 23,2, a Harris szerint 24 százalékot szerezhet. A Macron-féle Reneszánszt 21,9 és 22,5 százalékra jósolják. Ez azt jelenti, hogy Le Penék 22-26, Macronék 20-24 EP-képviselőt szerezhetnek majd. Ez megfelelő a legutolsó felmérések eredményének.

Macron mozgalma 2014-ben még nem létezett, ezért eddig nem volt EP-képviselője, de kínosan jönne a francia elnöknek, ha második helyen végezne, főként mivel az EP-választást az általa képviselt erősebb Európa víziója, és az euroszkeptikusok/populizmus közötti küzdelemként állította be. Az AFP-nek kormányzati körökből névtelenül azt jelezték, hogy kormányátalakítás is jöhet, ha második helyen végez Macron listája, akár Edouard Philippe kormányfő pozíciója is veszélyben lehet.

Németországban a becslések szerint második helyen végeznek a Zöldek, Franciaországban is bejöhetnek a harmadik helyre 12,8 százalékkal, megelőzve ezzel a hagyományos kormányzó pártokat, a csak 8,3 százalékra jósolt Köztársaságiakat, és a 6,7 százalékra, a radikális baloldallal holtversenyre mért szocialistákat.

A spanyoloknál és a dánoknál is alulteljesített a szélsőjobb

Spanyolországban a Celeste-Tel előrejelzése alapján a kisebbségi kormányt adó szocialisták nyertek, 18-ra növelve a képviselőik számát. A legnagyobb ugrást mégis a magát katalán és spanyol nacionalizmussal szemben meghatározó liberális Polgárok (Ciudadanos) dobbantott, kettőről kilencre növelve a mandátumait. A 16 százalékos eredményükkel megközelítették, de nem gyűrték le a hagyományos váltópártot, a 17,3 százalékkal 11 mandátumot szerző jobbközép Néppártot. Az újbalos Podemosnak kettővel több, hét képviselője mehet Strasbourgba. A szélsőjobbos Vox a vártnál gyengébben, mindössze 6,5 százalékkal négy helyre számíthat, bár ez még mindig néggyel több, mint 2014-ben.

Dániában a Megafon exit pollja alapján a kemény euroszkeptikus Dán Néppárt elveszítheti képviselői felét, és csak két képviselője mehet Strasbourgba. A szocialisták és a liberális Baloldal 3-3 mandátumot kaphatnak, de utóbbiakkal egy pártcsalád tagja a Radikális Baloldal is, amelyik 2 képviselővel számolhat. A szélsőbalos Vörös-Zöld Szövetség és az euroszkeptikus Konzervatív Néppárt 1-1 helyre számíthat.

Denmark, Megafon exit poll:



Seat Projection



A-S&D: 3

V-ALDE: 3

F-G/EFA: 2 (+1)

O-ECR: 2 (-2)

B-ALDE: 2 (+1)

Ø-GUE/NGL: 1 (+1)

C-EPP: 1#EP2019 #ep19dk — Europe Elects (@EuropeElects) May 26, 2019

Még sokan hátravannak

Az olaszok még vasárnap este 11-ig szavaznak, ezért addig nem lesznek ismertek eredmények az európai parlamenti választásokon, hiába zárult már Magyarországhoz hasonlóan sok országban a szavazás. Azonban több országból is kijöttek már exit pollok, vagy pedig becslések, amikből már ki lehet indulni. Többek között a német, osztrák várható eredményekről itt írtunk>>>

Köszönjük, hogy olvasol minket! Ha fontos számodra a független sajtó fennmaradása, támogasd az Indexet! Támogatom