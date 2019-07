Dobrev Klárából majdnem EP-elnök lett

Egy nappal azután, hogy bejelentették: Dobrev Klára az európai parlament alelnökségére pályázik a szociáldemokrata frakció képviseletében, majdnem még egyet lépett fölfelé a Demokratikus Koalíció listavezetője a parlamenti ranglétrán.

A parlamenti frakciók kedden este adták le a jelöléseiket az Európai Parlament leendő elnökének a személyére. Mindenki arra figyelt, hogy a szocialisták kit neveznek a pozícióra, mert biztosra vehető, hogy ő lesz a befutó. Ez következik ugyanis a kedd délután Brüsszelben meghozott személyi döntésekből. Az állam- és kormányfők a néppárti Ursula von der Leyent javasolták az Európai Bizottság elnökének. Hogy megmaradjon a politikai egyensúly, a másik fontos intézmény, a parlament élén egy szociáldemokrata vezetőt látnának szívesen – üzenték a parlamentnek. Az üzenetnek az is része volt, hogy a legjobban egy kelet-európai szociáldemokratának örülnének, hogy a kelet-európai régió is betölthessen egy fontos tisztséget az EU vezetésében.

A szociáldemokrata frakció tagsága két jelölt mögött sorakozott föl: az olasz David-Maria Sassoli és Dobrev Klára mögött. Szavazást tartottak, és az olasz jelölt 71-39 arányban, 13 tartózkodás mellett győzte le a magyar politikust. Dobrev Klárának így marad az alelnökség, amelyre az EP plenáris ülése jó eséllyel meg fogja választani szerdán.

A Néppárt nem jelölt senkit

Azért is szinte biztos, hogy szociáldemokrata lesz az EP következő elnöke, mert a legnagyobb frakció, az Európai Néppárt nem állított jelöltet. Tiszteletben tartják az állami vezetők javaslatát, és azt a szokást is, hogy az EP elnökségében 2 és fél évente néppárti és szociáldemokrata politikusok váltják egymást, erősítette meg Manfred Weber néppárti frakcióvezető kedden este. Az elmúlt időszakban az olasz néppárti Antonio Tajani volt a parlament elnöke, tehát most ezért is a szocialistákon a sor.

A liberális-progresszív Európa Megújul (Renew Europe) frakció sem nevezett senkit EP-elnöknek.

David-Maria Sassolit mellett így három másik jelöltre szavazhat még a parlament tagsága. A Zöldek/Európai Szabad Szövetség a német Ska Kellert, a Konzervatívok és Reformerek a cseh Jan Zahradilt, az Európai Egyesült Baloldal a spanyol Sira Rego nevét adta le a szavazásra.

A leadott szavazatok egyszerű többségével fogja megválasztani a parlament az elnökét. A tartózkodásokat nem számítják szavazatnak.

