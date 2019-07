Ursula von der Leyent megválasztották az Európai Bizottság elnökének

Cikkünk frissül.

383-an támogatták, 327-en ellenezték, 22-en tartózkodtak, egy szavazat érvénytelen volt, így az Európai Parlament megszavazta az eddigi német védelmi miniszter Ursula von der Leyent az Európai Bizottság új elnökének. A többséghez az összes hivatalban lévő EP képviselő szavazatának többségére, 374 szavazatra volt szükség.

Ő az első nő és 1967 óta az első német az Európai Bizottság élén. Von der Leyen október 31-e után veszi át ténylegesen az Európai Bizottság vezetését a leköszönő Jean-Claude Junckertől.

Így köszönte meg a támogatást Von der Leyen a Twitterén:

Благодаря! Hvala! Děkuji! Tak! Bedankt! Thank you! Aitäh! Kiitos! Merci! Danke! Ευχαριστώ! Köszönöm! Go raibh maith agat! Grazie! Paldies! Ačiū! Grazzi! Dziękuję! Obrigada! Mulțumesc! Ďakujem! Hvala! ¡Gracias! Tack! pic.twitter.com/J4GEgY1UJY — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 16, 2019

Innentől Von der Leyen hivatalos levélben kéri fel a tagállamok vezetőit, hogy tegyenek javaslatot a Bizottság országukból érkező biztosaira. Az ő meghallgatásuk majd szeptember 30. és október 8. között lesz az illetékes EP-bizottságokban. A teljes biztosi testületről majd az október 21-24-i plenáris ülésen szavazhatnak.

Keddre összeállt mögötte a többség

Az Európai Parlament eredetileg ragaszkodott hozzá, hogy a frakciók korábban megnevezett csúcsjelöltjei közül nevezzenek meg valakit. Miután azonban a szocialisták és a liberálisok elvetették a rendszert azzal, hogy beakasztottak a legnagyobb pártcsalád emberének, Manfred Webernek, a saját csúcsjelöltjüknek, Frans Timmermansnak pedig a néppártiak, a visegrádiak és az olaszok közös ellenzése miatt nem jött ki a matek, a baloldal sikeresen megnyitotta az utat egy másik jobboldali jelöltnek és a csúcsjelölti rendszer bukásának. Von der Leyen jelölése után a kormány a V4-ek sikeréről beszélt. Arról itt írtunk bővebben, hogyan javasolták végül Ursula von der Leyent az uniós állam- és kormányfők>>>

Kedden az Ursula von der Leyenről szóló délelőtti plenáris ülésen az Európai Néppárt értelemszerűen jelezte, hogy támogatja Von der Leyen jelölését, de az kérdés volt, hogy a korábban Timmermans csúcsjelöltsége mellett kardoskodó szociáldemokraták hogyan döntenek. Kedden azonban a frakcióvezetőjük már jelezte, hogy nem szeretnének intézményi válságot okozni.

A liberális-integrációpárti frakció vezetője azt mondta, hogy készek támogatni a jelöltet, de elvárják, hogy az új Európai Bizottságban a feladatok elosztásánál nagyobb súlyt kapjanak a kelet-európaiak. A szavazás előtt kiszivárgott információk már arról szóltak, hogy a szociáldemokraták és a liberálisok is támogatni fogják a német jelöltet, ezért nem volt meglepetés az eredmény.

A Zöldek délelőtt jelezték, hogy nem szavazzák meg Von der Leyent, de ha az EP megválasztja, később támogatni fogják majd. Előzetesen az is látszott, hogy a jobb és bal szélről is Von der Leyen ellen szavaznak majd az euroszkeptikusok és az Egyesült Európai Baloldal pártcsaládja is.

Von der Leyen: Aki Európa értékeit gyengíti, velem áll szemben

Érzelemteli, lelkesítő programbeszédet tartott első európai parlamenti felszólalásában Ursula von der Leyen kedden délelőtt. Az európai államfők és kormányfők által az Európai Bizottság elnökének jelölt német politikus egyértelművé tette, hogy mélyen hisz az európai összetartozásban, elkötelezett híve az európai uniós integrációnak és az európai értékeknek.

„Nem kötünk kompromisszumokat, ha a jog uralmának fenntartásáról van szó” – szögezte le, és megerősítette, hogy támogatni fog egy olyan mechanizmust, amely az Európai Unióban ügyelni fog a jogállam állapotára.

Azt is kijelentette, hogy határozott lépéseket fog tenni, hogy újrainduljon a menekültügyi szabályok európai reformja. Meg kell őrizni azt az elvet, hogy akinek védelemre van szüksége, védelmet kapjon az Európai Unióban, tette hozzá. Ugyanakkor kiemelte: azért is dolgozni kell, hogy megszűnjenek azok az okok, amelyek miatt tömegek vándorolnak el az otthonukból Európa felé.

Egységes külpolitikát szeretne, amihez megszüntetné a tagállami vétó lehetőségét is külpolitikai kérdésekben. A brit kilépés kapcsán megismételte egy hétfői levélben tett nyilatkozatát, miszerint ha több időre van szükség a tárgyalásokhoz, ő támogatja, hogy a brexit határidejét az október 31-re tervezetthez képest még tovább halasszák.

Kicsoda az új bizottsági elnök?

Ursula von der Leyen 61 éves, Brüsszelben született. Tizenöt éve folyamatosan vezető tisztséget tölt be Angela Merkel kormányaiban: 2005-től 2009-ig családügyi miniszter, 2009 és 2013 között munkaügyi és szociális ügyekért felelős miniszter volt. Progresszív döntéseivel megnyitotta a Kereszténydemokrata Uniót (CDU) a baloldali szavazók felé is: támogatta a bölcsődei-óvodai férőhelyek növelését, hogy a cégek irányító testületeiben női kvótát vezessenek be, megvédte a melegházasság intézményét és az országos minimálbért.

2013 decembere óta védelmi miniszter, ő volt az első nő, aki betöltötte ezt a posztot. Sokan örültek a kinevezésének, és úgy tekintettek rá, mint aki civilként új lapot tud nyitni a minisztériumban. A tárca élén azonban bírálatok is érték, miután kiderültek az elmúlt években a német haderő hiányosságai, és tavaly őt is meghallgatták, miután azzal vádolták a tárcát, hogy megkérdőjelezhető szerződéseket kötött több millió euró értékben tanácsadókkal.

Ursula von der Leyen folyékonyan beszél angolul és (a belgiumi neveltetésének köszönhetően) a német mellett anyanyelvi szinten franciául is. Elkötelezett integrációpártinak tartják, korábban többször is beszélt arról, hogy egy föderális EU az álma. Ehhez Svájcot, Németországot és az Egyesült Államokat hozta fel példaként a Spiegelnek adott 2011-es interjújában.

2015-ben elfogadhatatlannak és a meglévő európai szabályokkal ellentétesnek nevezte, hogy Magyarország könnygázt és vízágyút vetett be a menekültek ellen. Nagyon fontosnak tartotta, hogy ragaszkodjanak az emberi méltóság és jogok tiszteletéhez.

A menekülteknek joguk van hozzá, hogy megfelelően bánjanak velük. Ez olyasmi, amiről sokat kell még beszélnünk Európában.

2014-ben ideiglenesen még egy szíriai menekültet is befogadott. Von der Leyenről itt olvashatja bővebb portrénkat>>>

Ők vezetik Von der Leyen mellett az EU-s intézményeket

A Von der Leyenről szóló maratoni tárgyalások után az EU-s országok vezetői azt is eldöntötték , hogy kiket jelölnek az Európai Unió legfontosabb intézményeinek az élére, az Európai Parlament pedig megválasztotta az elnökét .

Ursula von der Leyen mellett a spanyol szocialista Josep Borrell lesz a kvázikülügyminiszter, ő vezeti majd a bizottsághoz tartozó Európai Külügyi Szolgálatot. Két és fél évig az olasz szocialista David Sassoli lesz az Európai Parlament feje, és a belga Charles Michel elnökli a miniszerelnökök és államfők rendszeres találkozóit, az Európai Tanácsot. Az Európai Központi Bank vezetője a francia jobboldali Christine Lagarde lehet. Róluk itt olvashat bővebben>>>

