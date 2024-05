„Ahogyan eddig, úgy ezután is állom a szavam, minden vitán ott voltam, minden vitán ott leszek. Péter, ugye Ön is állja a szavát?” – címezte a kérdést Magyar Péternek Dobrev Klára, aki a Tisza Párt alelnökének korábbi megszólalására hívta fel a figyelmet, amelyben arról beszélt, hogy a köztelevízió után mehetnek a Partizánba, az ATV-be, vagy az RTL Klubhoz is vitázni.

Dobrev Klára végül kijelentette: „A valódi vitától nem kell félni, ezért várom holnap este az ATV vitáján Deutsch Tamást és Magyar Pétert is”.

Az MTVA vitáján az európai parlamenti választásokon induló tizenegy párt listavezetői, képviselői vettek részt, az eseményről itt számoltunk be részletesen.

