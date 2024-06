Orbán Viktor miniszterelnök levelet írt a választókhoz, amelynek első példányai már megérkeztek néhány háztartásba, és egy a hvg.hu-hoz is eljutott.

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója egy hete azt közölte, hogy „ötösbe kapcsolnak, így jön a mozgósítás”, amelyben részt vesz Orbán Viktor miniszterelnök is.

Több millió háztartásba viszik a miniszterelnök levelét az aktivisták

– jelezte a kormánypárti politikus, hogy mindenkinek személyesen kívánják átadni a levelet.

A kormányfő levele szerint június 9-én, vasárnap sorsdöntő európai parlamenti választás lesz. „Soha nem volt még ilyen nagy a tét: háború vagy béke, ez a kérdés” – fogalmazott Orbán Viktor.

„Mi, magyarok két világháború árán tanultuk meg, hogy a háború mindent elpusztít: az emberéletet, a családok megtakarítását, a házat, a jószágot. Halált hoz és mindent lerombol. Éppen ezért mi, magyarok békepártiak vagyunk” – írta.

A miniszterelnök úgy folytatta, hogy „Brüsszel mai urai azonban háborúpártiak”.

Ők azok, akik Európát a háború szélére sodorták és válságba taszították. Ők a felelősek a migránsok beengedéséért és a genderpropagandáért is, ami elveszi a gyermekeink jövőjét. Ők a felelősek az ukrán gabona vámmentes beengedéséért, ami tönkreteszi az európai gazdákat. Ezért menniük kell! El kell zavarnunk őket, és olyan vezetőket kell választanunk, akik újra békét és jólétet teremtenek

– tette hozzá Orbán Viktor.

A miniszterelnök a levélben arra is kitért, hogy a választáson nemet kell mondani „a Gyurcsány Ferenc vezette dollárbaloldal képviselőire is, akik megszavaztak minden háborúpárti és bevándorlást támogató javaslatot”. Szerinte ők a jövőben is így tennének, mert „a dollárbaloldal képviselői Brüsszel alázatos szolgái”.

Orbán Viktor szerint csak a Fidesz-KDNP jelöltjei azok, akiknek Brüsszelben is Magyarország az első, hozzátéve, hogy „ha a békepárti többség Európa-szerte felemeli a szavát, még elkerülhető a legrosszabb”.

