A Fidesz–KDNP 2024-es EP-képviselőjelöltjei:

Deutsch Tamás Gál Kinga Gyürk András Győrffy Balázs Hölvényi György (KDNP) Szekeres Pál Ferenc Viktória Vicsek Annamária Győri Enikő László András Schaller-Baross Ernő Bólya Boglárka Petri Bernadett Hegedűs Barbara Kavecsánszki Ádám Juhász Hajnalka (KDNP) Kósa Ádám Hidas Dóra Tóth Edina Magyar Ágnes Zsófia Tordai-Lejkó Gábor

A Fidesz–KDNP-nek jelenleg tizenhárom európai parlamenti képviselője van, közülük tizenkét fideszes a függetlenek között ül, viszont a KDNP-s Hölvényi György maradt az Európai Néppárt frakciójában. A kormánypárti EP-képviselők közül nem újrázik Bocskor Andrea, Deli Andor, Hidvéghi Balázs, Járóka Lívia, Trócsányi László, és a listán elfoglalt helye alapján valószínűleg Kósa Ádám, valamint Tóth Edina sem.

Hidvéghi Balázs országgyűlési képviselő lesz

A Fidesz országos elnöksége a KDNP-vel egyetértésben döntött a kormánypártok 2024-es európai parlamenti listájának javaslatáról, amelyet a Fidesz választmánya április 15-én fogadhat el – közölte Deutsch Tamás EP-listavezető, aki az MTI-nek csütörtökön nyilatkozva arról is beszámolt: új jelöltként szerepel a listán mások mellett Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárkamara elnöke és Szekeres Pál olimpiai bronzérmes vívó, háromszoros paralimpiai bajnok.

Deutsch Tamás értékelése szerint az eddigi legkeményebb európai parlamenti ciklus elé néznek, minden korábbinál durvább támadásokkal szemben kell majd megvédeniük Magyarország szuverenitását.

A listavezető úgy fogalmazott,

ehhez, a közös szabadságunkért folytatott küzdelemhez kellett megtalálni a győztes csapat-összeállítást, a régi és új harcosokat. Ha a listán szereplők felkészültsége alapján a megmérettetés pontozásos sportág lenne, már most nyernénk.

Hangsúlyozta: a Fidesz–KDNP 2024-es európai parlamenti listája a polgári, nemzeti, kereszténydemokrata tábor erejét mutatja, „a még erősebb és még hatékonyabb magyar nemzeti érdekképviseletet és a magyar szuverenitás megvédését még keményebb harcokban sikerre vivő csapat állt össze”.

Deutsch Tamás közölte, hogy a Fidesz–KDNP 2024-es EP-listája továbbra is nemzeti lista, amelyen a vajdasági és kárpátaljai magyar nemzeti közösség új jelöltjei, Vicsek Annamária és Ferenc Viktória is szerepelnek, „mindennek a nyugat-balkáni uniós csatlakozási folyamat felgyorsítása szempontjából, illetve a tragikus orosz–ukrán háború mielőbbi befejezésével, a béke megteremtésével kapcsolatban még különösebb jelentősége van”. Bocskor Andrea és Deli Andor EP-képviselők továbbra is a határon túli magyar nemzeti közösségek érdekében folytatják munkájukat.

Deutsch Tamás arra is kitért, „Brüsszel méregzöld ideológiai nyomásgyakorlása” ellen Nyugat-Európa-szerte fellázadtak a gazdák, a következő évek egyik legfontosabb kérdése a gazdatársadalom érdekeinek eredményes képviselete lesz. Ezért fontos – folytatta –, hogy a magyar gazdák képviselete markánsan megjelenik a listán, Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárkamara elnökének személyében – aki egyébként országgyűlési képviselő is jelenleg.

Orbán Viktor felkérésére Hidvéghi Balázs az európai parlamenti ciklus végeztével a magyar Országgyűlés tagjaként dolgozik majd, a néhány év megszakítással 2004 óta EP-képviselő Járóka Lívia pedig a jövőben az egyetemi-akadémiai életben folytatja szakmai pályafutását.

Hidvéghi Balázs jelenleg Szentkirályi Alexandra főpolgármester-jelölt kampányfőnöke is.

A közleményben arról is olvashatunk, hogy Trócsányi László már korábban bejelentette, nem indul újra a 2024-es európai parlamenti választásokon, mert a mandátuma lejártát követően a Károli Gáspár Református Egyetem rektoraként a magyar felsőoktatás sikeréért kíván dolgozni. Trócsányi László korábban az alkotmánybírósági pozíciót is visszautasította.

Tóth Edina európai parlamenti tanácsadói és képviselői tapasztalatával környezetvédelmi szakemberként folytatja pályafutását.

Deutsch Tamás megtisztelőnek nevezte, hogy Szekeres Pál olimpiai bronzérmes vívó, háromszoros paralimpiai bajnok, paravívó világ- és Európa-bajnok is tagja a csapatuknak. Kósa Ádám jelenlegi EP-képviselő, a Siketek Nemzetközi Sportbizottságának elnökeként az egyik legfontosabb nemzetközi sportdiplomáciai tisztséget betöltő magyar sportvezetőként dolgozik a jövőben.

A Fidesz–KDNP listavezetője úgy összegzett: véleménye szerint ez a csapat alkalmas arra, hogy aktívan közreműködjön az EP-n belül remélt és várható jobboldali fordulatban. Az EP-lista elfogadásáról a Fidesz országos választmánya az április 15-i ülésén dönt.

Deutsch Tamás értékelése szerint hatalmas tétje van az európai parlamenti választásnak: „Ha meg akarjuk őrizni Magyarország szabadságát és szuverenitását, Brüsszelben változás kell! Ahhoz, hogy a józan ész végre visszatérhessen az európai intézményekbe, a jobboldali-szuverenista európai erők áttörését kell elérnünk júniusban.”

„Itt az ideje, hogy a brüsszeli bürokraták megértsék: mi nem kérünk a háborúból, nem engedjük be a migránsokat és nem adjuk oda a gyermekeinket a genderaktivistáknak. Ebben a küzdelemben pedig a magyar polgárok csak a Fidesz–KDNP képviselőire számíthatnak” – hangoztatta Deutsch Tamás.

Az EP-képviselő úgy vélekedett, júniusban vissza nem térő esélye van az európai jobboldalnak, a szuverenista erőknek az Európai Parlament akár legnagyobb frakciójának a létrehozatalára is, „mi ennek a széles körű jobboldali-szuverenista együttműködésnek a részesei leszünk”.

Varga Judit vezette volna a listát

Az eredeti tervek szerint Varga Judit volt igazságügyi miniszter vezette volna a Fidesz–KDNP európai parlamenti listáját, de a politikus a kegyelmi ügy kirobbanása után – Novák Katalin köztársasági elnökkel párhuzamosan – bejelentette lemondását és kivonulását a közéletből.

A Fidesz képviselői az Európai Néppártból történt távozás óta a függetlenek között foglalnak helyet, a KDNP-s Hölvényi György továbbra is az Európai Néppárt frakciójának a tagja. Orbán Viktor miniszterelnök tavaly decemberi sajtótájékoztatóján elárulta, hogy az Európai Konzervatívok és Reformisták csoportjával vannak tárgyalásban.

Átfogó elemzések, világátalakító kérdések és jövőképek egy kötetben. MEGVESZEM