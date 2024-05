Napok óta folyik a vita arról, hogy az EP-listavezetők milyen feltételek mellett vitázzanak egymással, miután a köztévé bejelentette, hogy hajlandóak megrendezni egy ilyen eseményt.

Magyar Péter többször is változtatott az álláspontján, nemcsak a köztévé, hanem a Partizán által rendezett vitával kapcsolatban is. Legutóbb a 444-nek azt nyilatkozta:

Elmondtam, mi a véleményem erről. Bármelyik vitára elmegyek, de azt követelem, hogy először köztelevíziós vita legyen.

„Ezt elmondtam a Partizán vezetőinek is. Ha rögtön igent mondtunk volna akár az RTL Klub, akár az ATV, akár a Partizán, akár a Blikk meghívására, akkor esélyünk se lett volna arra, hogy legyen köztelevíziós vita, és eljussunk azokhoz a milliókhoz, akikhez eddig csak a propaganda jutott el” – mondta Magyar, aki szerint a Partizánban azért nincs értelme vitázni, mert oda Deutsch Tamás, a Fidesz listavezetője nem megy el.

Dobrev Klára erre a nyilatkozatra reagálva posztolt kedd délután arról, hogy szerinte Magyar Péter „több felvonásban” menekült a vita elől. Szerinte ezek voltak a felvonások:

„Vitát akarok! Csak akkor megyek máshova, ha lesz vita a köztévében! Bár lesz vita a köztévében, de ott sem vagyok hajlandó bárkivel vitatkozni! Bár lesz vita a köztévében, hetekig még csak nem is válaszolok az RTL, az ATV vagy a Blikk megkeresésére. Három nappal a Partizán-vita előtt végre kimondom, nem vitatkozom a Partizánban.”

„Tudják még követni? Én már alig, mindenesetre úgy tűnik, Magyar Péter csatlakozik Deutsch Tamáshoz, és nem lesz ott a pénteki, élő EP-listavezetői vitán. A Partizán arra jó volt, hogy két interjút adjon ott Magyar Péter, vitázni már nem lehet Gulyás Mártonnál.

Péter, tőlem vagy az erős, egységes Európáról szóló vitától fél?

– kérdezte Dobrev Klára.

A DK politikusa egy másik keddi posztjában azt is megjegyezte: „Olvasom azokat a politikai elemzéseket, amelyek azzal mentegetik a pénteki Partizán-vitától megfutamodó politikusokat, hogy nem érdekük a vitán való részvétel. Én ezt felháborítónak tartom! Demokrataként vitatkozni nem a saját pillanatnyi érdekért, hanem a hazáért kell!”

„2019-ben EP-listavezetőként, 2021-ben miniszterelnök-jelöltként és most is minden vitára, feltételek és mérlegelés nélkül mondtam igent! Aki nem lesz ott most pénteken a Partizán vitáján, az elveszi a szavazóktól a lehetőséget, hogy tisztán lássanak Magyarország és az egységes, erős Európa ügyében. Vagy egyszerűen csak nem akarja, hogy kiderüljenek a különbségek?” – tette hozzá.

