Vitára hívják a DK–MSZP–Párbeszéd közös lista második, harmadik, negyedik és ötödik helyezettjei a Fidesz és a Tisza Párt listájának második, harmadik, negyedik és ötödik helyezettjeit – tudatta a Demokratikus Koalíció.

A párt ezt a lépést az alábbiak szerint indokolta:

„Felmérések szerint csak a Fidesznek, a DK–MSZP–Párbeszéd közös listájának és a Tisza Pártnak van esélye arra, hogy több képviselőt küldjön az Európai Parlamentbe. Vagyis érdemes megnézni, hogy ezek a politikusok mit képviselnek. Mert nem csak a listavezetők lesznek ezeknél a pártoknál EP-képviselők, sőt a Tisza Párt esetén a listavezető maga mondta, hogy ő nem lesz az” – fogalmaztak.

A koncepció szerint

Dr. Molnár Csaba (DK–MSZP – Párbeszéd) Gál Kingát (Fidesz) és Dávid Dórát (Tisza Párt),

Párbeszéd) Gál Kingát (Fidesz) és Dávid Dórát (Tisza Párt), Dr. Vadai Ágnes ( DK–MSZP – Párbeszéd ) Gyürk Andrást (Fidesz) és Tarr Zoltánt (Tisza Párt),

) Gyürk Andrást (Fidesz) és Tarr Zoltánt (Tisza Párt), Rónai Sándor ( DK–MSZP – Párbeszéd ) Győrffy Balázst (Fidesz) és dr. Kulja Andrást (Tisza Párt),

) Győrffy Balázst (Fidesz) és dr. Kulja Andrást (Tisza Párt), Tüttő Katalin ( DK–MSZP – Párbeszéd ) Hölvényi Györgyöt (Fidesz) és Lakos Esztert (Tisza Párt) várja.

„Nincsenek feltételeink. Lehet bármikor, bárhogy. Lehet pártonként egy fővel, külön, de lehet akár többen is. Nekünk minden megfelelő. Ha a többiek azt akarják, hogy ne álljunk meg az ötödik helyezettnél, nekünk úgy is jó” – hangsúlyozták.

Cseh Katalin Dávid Dórával vitázna

Szombat délután a Momemtum EP-listáján második helyen szereplő Cseh Katalintól is érkezett egy felkérés Dávid Dórához, aki második helyen szerepel a Tisza Párt EP-listáján.

„Tisztelt Dávid Dóra, nem tudom, követte-e tegnap a Partizán csatornáján az EP-listavezetőknek rendezett vitát. Én a magam részéről egy hiánypótló rendezvénynek tartom, nagyon fontos kérdésekben ismerhették meg a választók a jelöltek álláspontját, terveit és eredményeit. Magyar Péter hiányzott erről a vitáról. Viszont lehetőség még lesz, hogy a Tisza Párt is bemutathassa a terveit egy demokratikus vita keretében – például szerdán, a Szabadság Körei által szervezett vitán, amelyen a Momentumot képviselve én is ott leszek, és amelyre Önt is meghívták” – emelte ki Facebook-posztjában Cseh Katalin, aki három olyan kérdést is intézett Dávid Dórához, amelyre a Momentum korábban nem kapott választ Magyar Pétertől.

Akkor is odaadná az uniós pénzeket Orbán Viktor kormányának, ha az semmilyen antikorrupciós garanciát nem adna a pénzek szabályos elköltésére? Akkor is békét kellene kötnie Ukrajnának Oroszországgal, ha ez jelentős ukrán területek feladásával járna? Akkor is az európai integráció gyengítése mellett érvel, ha ezzel az EU végleg elveszítené nagyhatalmi státuszát az USA és Kína mellett?

„Tisztelettel kérem, fogadja el ezt a meghívást, válaszoljon ezekre a kérdésekre, és mutassa be ön is, milyen európai parlamenti programra szavaznak az önök választói” – zárta levelét a Momentum EP-képviselője.

Ahogyan arról szintén írtunk, a közmédia az EP-listavezetőknek szervez vitát, annak részleteit azonban csak a pünkösdi hosszú hétvége után közli.

