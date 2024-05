A 2024-es európai parlamenti választáson induló tizenegy lista:

Megoldás Mozgalom

LMP

DK–MSZP – Párbeszéd – Zöldek

Párbeszéd Zöldek Második Reformkor

Mindenki Magyarországa Néppárt

Momentum

Fidesz – KDNP

KDNP Jobbik – Konzervatívok

Konzervatívok Tisza Párt

Magyar Kétfarkú Kutya Párt

Mi Hazánk Mozgalom

A teqball egyik ötletgazdája EP-képviselő lenne

Huszár Viktor a Megoldás Mozgalom elnöke és európai parlamenti listavezetője. A párt honlapján elérhető bemutatkozása szerint közgazdász, biztonság- és védelempolitikai szakértő, nemzetközi előadó, a teqball sportág műszaki ötletgazdája. Társaival együtt kétszeres Red Dot Design díjas, IF Design díjas, Magyar Formatervezési és Design Management különdíjas alkotó, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának 2018-as Innovációs díjasa, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 2020. évi Ipari Innovációs Díjazottja. Kutatási területei közé tartozik a gépi látás, a mesterséges intelligencia felhasználási lehetőségei és az elosztott hálózatok/blokklánc alkalmazása.

Ungár Péter vezet, de Schmuck Erzsébet futhatna be

Ungár Péter, az LMP társelnöke, listavezetője az Edinburghi Egyetemen tanult, majd a Közép-Európai Egyetemen végzett földrajz, illetve környezettudomány és környezetpolitika szakon. 2010-ben lett az LMP aktivistája, 2013-ban lépett be a pártba. Dolgozott az LMP nemzetközi titkáraként is, valamint beválasztották az Európai Zöld Párt elnökségébe. 2018-ban legfiatalabb országgyűlési képviselőként lett a parlament tagja. 2022 augusztusa óta az LMP társelnöke.

Ungár Péter korábban jelezte, mandátumszerzés esetén sem lenne belőle európai parlamenti képviselő. Az LMP listájának második helyét Schmuck Erzsébet foglalja el. Az LMP másik társelnöke közgazdasági diploma után kezdett környezet- és természetvédelemmel foglalkozni, alapító tagja a Magyar Természetvédők Szövetségének, amelynek 2002-ig az elnöki tisztségét is betöltötte. 2008 augusztusában az Országgyűlés Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanácsának a létrehozásán dolgozott, melynek titkára volt 2010-ig. Később ellátta az Ökopolisz Alapítvány társelnöki feladatait. Schmuck Erzsébet 2014-től 2022-ig az LMP országgyűlési képviselője volt, 2019 óta a párt társelnöke.

Hárompárti szövetség éléről újrázna

Dobrev Klára, a DK–MSZP–Párbeszéd – Zöldek közös listájának vezetője jogász-közgazdász, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen, valamint az ELTE Állam- és Jogtudományi karán szerzett diplomát. 1995-től a Pénzügyminisztériumban dolgozott, a 2002-es országgyűlési választási kampányban Medgyessy Péter kabinetfőnöke volt, ezt követően a Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti Fejlesztési Terv és EU Támogatások Hivatalának elnökhelyettese lett.

Miután férjét, Gyurcsány Ferencet miniszterelnöknek választották, lemondott kormányzati pozícióiról. 2009-ben az Altus Zrt. vezérigazgatója lett, amely fejlesztéspolitikai tanácsadással foglalkozott Európa több országában. Dobrev Klára 2019-től a Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselője, 2019 és 2022 januárja között az Európai Parlament alelnöke.

Vona Gábor új arcot hozna a politikába

A Második Reformkor elnöke és listavezetője, Vona Gábor az ELTE történelem szakán végzett. 2006–2018 között a Jobbik elnöke, többször miniszterelnök-jelöltje volt. 2010–2018 között országgyűlési képviselő. Vona Gábor a 2018-as országgyűlési választási vereség után mondott le pártelnöki pozíciójáról és országgyűlési mandátumáról, majd vloggerként és elemzőként volt aktív, több könyvet is írt. 2019-ben a Második Reformkor Alapítvány alapítója, 2023-tól a Második Reformkor pártelnöke.

Bár hivatalosan Vona Gábor a 2RK listavezetője, mandátumszerzés esetén Pekárné Farkas Emese, a második helyezett menne az Európai Parlamentbe. A párt alelnöke Angliában járt egyetemre, politika–történelem szakon diplomázott a londoni Brunel Universityn. 2022 szeptemberétől a Magyar Diplomáciai Akadémia diplomataképzőjének ösztöndíjasaként dolgozott a KKM-ben gyakornokként, majd kormánytisztviselőként. Gyakornoki időszaka alatt az Európai Unió Tanácsában is szerzett diplomáciai tapasztalatokat.

Márki-Zay Péter a közös lista után a sajátját vezeti

A Mindenki Magyarországa Néppárt listáját Márki-Zay Péter vezeti. A politikus a budapesti Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskolán marketing, a Corvinus Egyetem Közgazdasági Karán mesterszakot végzett. A Szegedi Tudományegyetemen történész, a Budapesti Műszaki Főiskolán villamosmérnöki diplomát szerzett. A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen gazdaságtörténetet hallgatott, doktori és PhD fokozatot kapott – derült ki a saját honlapjára feltöltött bemutatkozásból.

Márki-Zay Péter 1996 és 2004 között közgazdász és marketingmenedzseri pozíciókban dolgozott. 2004-ben Kanadába költözött családjával, egy telefontársaság értékesítője, később egy autóalkatrész-kereskedő cég marketingese lett. Kanada után az Egyesült Államokban is dolgozott. Ötévnyi külföldi tartózkodás után, 2009-ben tértek vissza Hódmezővásárhelyre. A szegedi áramszolgáltatónál stratégiai tervezési, majd ügyfélszolgálati vezetői pozícióval bízták meg, aztán egy szentesi cég marketing- és belföldi logisztikai vezetője lett.

2018 óta Hódmezővásárhely polgármestere, a 2021-es ellenzéki előválasztás győztese, a hatpárti összefogás miniszterelnök-jelöltje a 2022-es országgyűlési választásokon, amely a Fidesz–KDNP fölényes győzelmét hozta. Márki-Zay Péter a listavezetés mellett újraindul a hódmezővásárhelyi polgármesteri tisztségért is.

Élen a pártelnök

Donáth Anna Magyarországon az ELTE-n szociológiát tanult, később Amszterdamban folytatta tanulmányait. Gyakornokként megfordult az Európai Bizottságnál és az Európai Kulturális Alapítványnál is, valamint projektmenedzser volt a Menedék Migránsokat Segítő Egyesületnél.

Donáth Anna már a NOlimpia-kampány idején a Momentum egyik vezetője volt. A 2019-es európai parlamenti választáson a lista második helyéről szerzett mandátumot. Fekete-Győr András, a párt elnöke az előválasztás után lemondott tisztségéről, utódja Donáth Anna lett, aki a 2022-es választás utáni tisztújításon gyermeke születése miatt nem indult el. Végül 2024 januárjában újra a Momentum elnökévé választották.

Veterán fideszesé az első hely

Deutsch Tamás jogászként végzett az ELTE-n, a Fidesz alapító tagja, a pártban betöltötte az alelnöki és a budapesti elnöki pozíciót is.

A politikus 1990-től 2009-ig volt országgyűlési képviselő, közben két évig az Országgyűlés alelnökeként tevékenykedett, és a Fidesz frakcióvezető-helyettese is volt.

Deutsch Tamás 1999–2002 között ifjúsági és sportminiszter volt, 2009 óta európai parlamenti képviselő. Pályafutása alatt több, a sporthoz kötődő pozíciót is betöltött, ilyen például az MTK elnöki széke, valamint a Magyar Olimpiai Bizottság alelnöki tisztsége. Deutsch Tamás a politika mellett a Milton Friedman Egyetem oktatója, és ügyvédi tevékenységet is végez.

Párton kívüli jelölt a Jobbiknál

Róna Péter családjával 1956-ban az Egyesült Államokba emigrált, ahol a kormányzati és a bankszektorban is dolgozott, később gazdaságtörténészi diplomája mellé az Oxfordi Egyetemen szerzett jogászdiplomát, majd oktatott is az egyetemen. 1986-ban nevezték ki a Schroders Bank elnök-vezérigazgatójává, a rendszerváltás után tért haza Magyarországra, ahol az Első Magyar Alap vezetője lett, később megalapította a buszgyártással foglalkozó NABI Észak-Amerikai Járműipari Rt.-t.

Róna Péter 2004 és 2010 között az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Nemzetközi Jogi Tanszékén volt óraadó, 2006-ban címzetes egyetemi tanári rangot kapott. 2008-ban tanácsadóként volt jelen a Nemzetközi Valutaalappal és az Európai Unióval folytatott hiteltárgyalások során. 2010-ben a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottságának lett a tagja, majd az Ökopolisz Alapítvány kuratóriumi társelnökeként segítette az LMP munkáját. A jogász-közgazdász 2022-ben az ellenzéki összefogás köztársaságielnök-jelöltje volt.

Új párt, új nevek

A Tisztelet és Szabadság Párt listáját a jogász végzettségű Magyar Péter vezeti. A korábbi igazságügyi miniszter, Varga Judit volt férje a kegyelmi ügy idején lépett fel a politika színpadára, kormány- és ellenzékkritikus üzeneteket megfogalmazva. Dolgozott ügyvédként, valamint Brüsszelben diplomataként.

Magyar Péter később a Magyar Fejlesztési Bank jogi igazgatóságát vezette, később a Diákhitel Központ vezérigazgatói pozícióját töltötte be. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. igazgatósági tagja is volt, valamint a Volánbusznál szintén betöltött hasonló tisztséget. Emellett az MBH Bankban felügyelőbizottsági tag volt. A Tisza Párt alelnöke korábban közölte, hogy mandátumszerzés esetén sem lesz belőle EP-képviselő.

Listájuk második helyén Dávid Dóra áll, aki a londoni King's College-ben és Cambridge-ben is tanult. A képviselőjelölt többek között a The Jamie Oliver Groupnál dolgozott jogtanácsosként Londonban, ugyanezt a pozíciót töltötte be a StubHubnál. 2020 szeptembere óta a Meta jogtanácsosa.

Passzivistából képviselő?

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt listáját Le Marietta részvételiségi szakértő és urbanista vezeti. Le Marietta a Járókelő.hu alapítója, 2018 óta az MKKP „passzivistája”, 2020-ban létrehozta a Főpolgármesteri Hivatal részvételiséggel foglalkozó osztályát, valamint elindította a főváros közösségi költségvetési programját.

A listavezető 2023-ban Hubert H. Humphrey ösztöndíjasként elvégezte a Massachusetts Institute of Technology (MIT) városi és regionális tudományok programját. Le Marietta a Közép-Európai Egyetemen a Kutyapártról írta a szakdolgozatát.

Toroczkai László és Dúró Dóra maga elé engedi a történészt

A Mi Hazánk Mozgalom listáját Toroczkai László vezeti. A pártelnök korábban tagja volt a MIÉP-nek és a Jobbiknak – utóbbinál alelnöki pozíciót is betöltött. A pártszakadás után a Mi Hazánk Mozgalom elnöke, annak 2022-es parlamenti bejutása óta frakcióvezetője is. Toroczkai László a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom egyik alapítója. Sokáig a Csongrád Megyei Közgyűlés képviselője, valamint Ásotthalom polgármestere. Politikai pályafutása mellett újságíróként is dolgozott.

Toroczkai László – és a lista második helyezettje, Dúró Dóra – sem lesz európai parlamenti képviselő. Ha a Mi Hazánk mandátumot szerez, a harmadik pozíciót elfoglaló Borvendég Zsuzsanna lehet a párt első EP-képviselője. A történész a Magyarságkutató Intézet Történeti Kutatóközpontjának tudományos munkatársa, tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végezte.

(Borítókép: Kolumbán Kitti / Index)

Átfogó elemzések, világátalakító kérdések és jövőképek egy kötetben. MEGVESZEM