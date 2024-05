Mint arról korábban beszámoltunk, Emmanuel Macron vasárnap Németországba látogatott, hogy részt vegyen a háromnapos elnöki találkozón német kollégája, Frank-Walter Steinmeier meghívására. Hétfő délután Szászország fővárosába, Drezdába utazott, ahol a Fete de l'Europe (magyarul Európa-nap) ifjúsági fesztiválon a német fiatalokhoz szólva tartott beszédet. Emmanuel Macron itt arra szólított fel, hogy mindenki vegyen részt az EP-választásokon, hogy visszaszorítsák „az autoriter hajlamú pártokat” – az autoriter veszéllyel kapcsolatban negatív példaként Magyarországot, pozitívként pedig Lengyelországot említette.

A francia elnök kifejtette, hogy sokan akarják a pénzt Európától, de nem akarják az igazságszolgáltatás és a sajtó függetlenségét, a kultúra változatosságát és az egyetemek autonómiáját.

Ez a tendencia nem tendencia, hanem valóság Magyarországon. Ez volt a valóság Lengyelországban is a csodálatos választásokig

– mondta.

Gulyás Gergely kedden az MTI-nek a francia elnök szavaira reagálva kijelentette: „Magyarországnak még Brüsszelből is pecsétje van arról, hogy az igazságszolgáltatása teljesen független, ezt a tényt a francia elnöknek is tiszteletben kell tartania.” Hozzátette, hogy szerinte ennek köszönhetően szabadították fel a Magyarországnak járó uniós költségvetési források nagy részét.

Ezért a francia elnöktől is azt várjuk, hogy ezeket a tényeket az európai parlamenti választási kampány utolsó szakaszában is tartsa tiszteletben, és ne tegyen vitássá olyan kérdéseket, amelyeket még a brüsszeli bizottság is egyértelművé tett