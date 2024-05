Nem várt fordulat után akár összejöhet a két euszkeptikus, a jobboldali-konzervatív Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR), illetve a szélsőjobboldali Identitás és Demokrácia (ID) képviselőcsoportoknak a házassága, miután az ID a múlt héten kitette soraiból az utóbbi időben már számukra is egyre kellemetlenebbé váló német AfD-t. Ezzel egy jobboldali-szélsőjobboldali frakciót hoznának létre, ami a választások után az EP második legnagyobbja lenne. Ráadásul az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen is nyitott az ECR-rel való együttműködésre, így a pártcsaládot elnöklő Giorgia Meloni olasz miniszterelnökön múlik, hogy az uniós politikában is megvalósulna egy színtiszta jobboldali koalíció.