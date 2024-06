Cseh Katalin bemutatkozó beszédét azzal kezdte, hogy reggelente sokszor kel fel masszív klímaszorongással, „elképesztő látni, hogy az előző politikai generációk nemtörődömsége és tehetetlensége olyan helyzetbe navigált minket, ahol tényleg létkérdés a zöldkérdés”.

A Momentum politikusa ezután több eredményt is felsorolt: elfogadták az európai klímatörvényt, kibocsátáscsökkentési terveket, karbonsemlegességi tervet, fellépték a pazarlás ellen, az eredményeiket pedig megvédené, ezért tartja fontosnak, hogy a parlamentben erős zöld többség legyen.

Cseh Katalin hangsúlyozta, hogy az EP-ben a Renew-frakció a királycsináló, ennek köszönhetően az egész parlament többsége zöld irányba billenhet. A Momentum politikusa megvédené a magyar termőföldet az akkumulátorgyáraktól és európai zöldhatóságot is szeretne.

Barabás Richárd többek között arról beszélt, hogy a gazdasági-politikai berendezkedés általános válságát láthatjuk, ha pedig változtatni szeretnénk és az optimistább jövőképet valósítanánk meg, akkor zöldekre van szükség az Európai Parlamentben. A Párbeszéd-Zöldek társelnöke kitért arra is, hogy ehhez felhasználnák azt a technológiai fejlődést, ami kilátásban van, de nem csodát várva ettől kellene készen állni a társadalmi, fogyasztási szokások megváltoztatására.

Nagyon örülök, hogy Cseh Katka elkötelezett zöld, de az a helyzet, hogy a liberális Renew súlyos károkat okozott például a természeti helyreállítási csomag elfogadásakor

– jegyezte meg a momentumos képviselőnek Barabás Richárd.

Törley Katalin hangsúlyozta, hogy nem profi politikus, hanem civil jelölt, tanár és tudatos állampolgár, ebben a minőségében nagyon érzékeny arra, hogy mi történik a zöldpolitikában. A Magyar Kétfarkú Kutya párt jelöltje szerint összefogva és közös munkával lehet elérni változásokat, ezt a munkát elvégezte a Tanítanék és az MKKP is. A pedagógus kitért arra is, hogy a tudatos állampolgárokat az iskolákban nevelik, az oktatásban hisz, meg lehet tanítani a zöldtudatosságot, a klímatudatosságot is. Az európai parlamenti képviselőjelölt a szociális kérdéseket is kiemelte.

Ungár Péter kifejtette, hogy a zöld átállás és a klímaváltozás elleni harc tekintetében felmerül egy kifejezés, ez a klímaigazságosság. Az LMP listavezetője úgy vélekedett, hiába történtek előrelépések az Európai Parlamentben, az autóipar foglyul ejtette az európai zöld átállást, ennek egyik bizonyítékának a magyarországi „akkumulátorgyarmatosítási őrületet” nevezte.

Az LMP-s politikus arra hívta fel a figyelmet, hogy az északi, északnyugati országokban jelentős támogatottsága van a zöld pártoknak, ez keletre, délre haladva zuhan. Ennek okát részben abban látja, hogy a zöldpolitika nem reagál specifikusan azokra a problémákra, amelyek ezekben az országokban vannak.

Valamilyen módon szembe kell fordulni azzal a fogyasztói társadalmi értékrenddel, ami ezt a rendszert megteremtette. Ehhez ki kell mondani népszerűtlen dolgokat, például olyat, hogy le az avokádókkal Magyarországról

– húzta alá Ungár Péter.

„A magyar ellenzéki politikában a damaszkuszi útra való felengedés tekintetében nincs egyöntetű döntés”

Ungár Péter többek között azt a kérdést is megkapta a vitán, hogy mennyire lehet hiteles ellenzéki zöldpolitikát folytatni úgy, ha „az elmúlt hetekben utaltak ki neked ötmilliárd forintot, sokak által NER-es cégnek tekintett családi vállalkozásból”. Ungár Péter leszögezte, hogy az összeg nem igaz, az pedig, hogy honnan van a vagyona és kinek a gyermeke, akkor is nyilvános volt, amikor közös listán szerepelt Karácsony Gergellyel.

Aszerint vagyok Schmidt Mária fia, hogy mikor leszek a politikai ellenfeletek

– szúrt vissza az LMP társelnöke, hozzátéve: „A magyar ellenzéki politikában a damaszkuszi útra való felengedés tekintetében nincs egyöntetű döntés”, Mellár Tamásnál, Magyar Péternél és Vitézy Dávidnál nem egyenlően mérik a megbocsátást, „Vitézy Dávid akkor volt államtitkár, amikor Magyar Péter a Diákhitel Központot vezette”.

Az Ungár Péterrel készült, szombaton megjelent interjúnkat itt olvashatja.

Támogatják Ursula von der Leyent?

A vitán a politikusok egymástól is kérdezhettek, Ungár Péter arra volt kíváncsi, hogy a többi jelenlévő támogatja-e Ursula von der Leyen újrázását az Európai Bizottság élére. Törley Katalin nem adott egyértelmű választ, Barabás Richárd inkább nem támogatná, mert az előző ciklusban mutatott valamekkora függetlensége után minden jel arra utal, hogy a Néppárt erősen foghatja Leyent.

Cseh Katalin nem személyekről szóló szavazásként gondol a bizottsági elnök megválasztására, programok és víziók vannak. A Momentum politikusa kifejtette, ha von der Leyen bizottsági elnök szeretne lenni, akkor a centrista többséggel kell tárgyalnia.

Eltörölnék-e a vétót?

Törley Katalin nagyrészt eltörölné a tanácsi vétó lehetőségét, ellentétben Ungár Péterrel, aki úgy gondolja, a vétó lehetősége az utolsó dolog, ami megmenti a kis országokat attól, hogy a nagyok teljes befolyása alá kerüljenek.

Attól, mert Orbán Viktor valamit rosszul használ, nem kell eltörölni. Lehet rosszul használja a fogkefét is, de nem kell eltörölni

– mutatott rá Ungár Péter, arra emlékeztetve, hogy ez nem magyar specifikum, más kisebb országokat is meg lehet kérdezni, hogy mit gondolnak erről, de ritkán, higgadtan és az érdekünkben kell használni a vétó lehetőségét.

Cseh Katalin viszont eltörölné a vétót, mert

az Európai Unió csak akkor tud érdemi szereplő lenni a gyorsan átalakuló világban, ha egységes. Akkor tudja képviselni a gazdasági, biztonsági érdekeit.

Az európai parlamenti képviselő úgy látja, ha hónapokba vagy évekbe telik fontos döntések meghozatala, mert valaki blokkolja a folyamatot, akkor az Egyesült Államok és Kína is átlép Európán.

Az elmúlt időszakban többször is összecsaptak a június 9-i választások főszereplői. Többek között a közmédia élő adásában az európai parlamenti jelöltek, a Partizánon Karácsony Gergely és Vitézy Dávid főpolgármester-jelöltek, vasárnap este az ATV-n a fővárosi listavezetők – két hiányzó kivételével – vitáztak.

(Borítókép: Törley Katalin, Ungár Péter, Barabás Richárd és Cseh Katalin. Fotó: Tövissi Bence, Papajcsik Péter, Németh Kata / Index)

