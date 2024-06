Donáth Anna öt különbséget is felsorolt a Momentum és a Tisza Párt politikája között, majd kijelentette, hogy Magyar Péter világlátása elsősorban a jobboldali világnak ajánlat.

Donáth Anna szerint az eddigiek alapján világos: „Magyar Péter számos kérdésben szemben áll a Momentum elmúlt években következetesen képviselt értékeivel. A választásra készült, pártválasztást segítő kérdőívekből, mint amilyen a Voksmonitor.hu oldalán is található, több lényeges különbség is kiderült. A kérdőívet a K-Monitor szerint a Tisza is kitöltötte.”

A Momentum elnöke ezután pontokba szedte a különbségeket:

„Szerintünk az uniós pénzeket jogállami garanciák nélkül nem lehet odaadni a kormánynak – a Tisza szerint igen.”

„Mi támogatjuk a multikra kivetett globális minimumadót, hogy felszámoljuk az EU-s adóparadicsomokat – a Tisza nem.”

„Mi támogatjuk a közös európai haderőt, hiszen enélkül nincs biztonság a kontinensen – a Tisza nem.”

„Mi támogatjuk, hogy az EU ösztönözze az eutanázia, a szabad élet végi döntés bevezetését – a Tisza nem.”

„Mi támogatunk egy uniós oktatási minimumot – a Tisza nem.”

Donáth Anna úgy látja: „Magyar Péter karaktere, világlátása és politikai stratégiája elsősorban a jobboldali világnak ajánlat. A Momentum viszont büszkén vállalja liberális, európai értékeit. Mert mi egy ilyen Magyarországon szeretnénk élni.”

