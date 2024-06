Este tizenegy órakor az utolsó európai szavazóhelyiséget is bezárták, így az eddig közölt becslések helyett valódi eredményeket is közölhetnek az európai parlamenti választásokról a nemzeti választási irodák. Magyarországon is csak most jelennek meg az első eredmények.

Hivatalosan is véget ért az idei európai parlamenti választás, miután június 9-én este 11 órakor bezárt az utolsó európai szavazóhelyiség. Eddig az Európai Unió oldalán becsléseket közöltek az eddigi eredményekből, de ezután immáron valódi részeredményeket is közölhetnek.

Magyarországon is csak most, ezután kezdi el közölni a Nemzeti Választási Iroda az adatokat a választásról.

Az első adatokat kicsivel 23 óra után közölte az NVI. 51,12 százalékos feldolgozottsággal közölt először adatokat a Nemzeti Választási Iroda a magyar EP-választásokról.

Az első adatok szerint a választást a Fidesz–KDNP nyerhette meg, a szavazatok jelenleg 43,57 százalékával.

A kormánypártokat követi a Tisza Párt 30,99 százalékkal, bejutó helyen pedig még a Demokratikus Koalíció–MSZP–Párbeszéd pártszövetség 8,27 százalékponttal és a Mi Hazánk van 6,78 százalékponttal.

Az első adatok szerint nem jutna be a Momentum Mozgalom, ahogy a Magyar Kétfarkú Kutya Párt se.

A jelenlegi számok szerint a 21 EP-képviselő az alábbi módon oszlik el a pártok között (zárójelben a változás 2019-hez képest):

Fidesz–KDNP – 11 mandátum (-2 mandátum)

Tisza Párt – 7 mandátum (+7 mandátum)

Demokratikus Koalíció–MSZP–Párbeszéd – 2 mandátum (-3 mandátum; 4 DK-s, 1 MSZP-s volt)

Mi Hazánk – 1 mandátum (+1 mandátum)

A 21 kutatóközpont még a napközben közölt egy közvélemény-kutatást arról, hogy a magyarok hogyan szavazhattak. Ez alapján a politikai think tank szerint mindössze négy magyar párt juthatott be az EP-be, a Fidesz–KDNP mellett a Tisza Párt, a Demokratikus Koalíció–MSZP–Párbeszéd pártszövetség és a Mi Hazánk, míg a Magyar Két Farkú Kutya Párt és a Momentum 5 százalékos küszöb alatt van.

A Róna Dániel által vezetett kutatóközpont szerint a Fidesz–KDNP 11, a Tisza Párt 7 vagy 8, a DK–MSZP–Párbeszéd egy vagy két, a Mi Hazánk pedig egy mandátumot szerezhet.

Ugyanakkor a 720 fős parlamentben mindössze 21 képviselőt ad Magyarország, a választás tétje leginkább az, hogy az uniós politika hogyan fog alakulni az elkövetkezendő öt évben – megmarad-e a jelenleg működő balközéptől a jobbközépig terjedő informális koalíció a jobbközép Európai Néppárt, a szociáldemokrata S&D, illetve a liberális Renew között.

Az előzetes becslések szerint e három képviselőcsoportnak meglehet a többség, ugyanakkor 2019-hez képest a néppárt, a liberálisok és a zöldek száma is csökkenhet, míg a szélsőjobboldali pártok több országban is jóval erősebben szerepelnek. Franciaországban például Marine Le Penék megnyerték a választást, ahogy Ausztriában is az FPÖ szerzi a legtöbb szavazatot, de Olaszországban is vélhetően Giorgia Meloniék húzzák be a választásokat, míg Hollandiában és Németországban a második helyet szerezheti meg a Geert Wilders vezette Szabadságpárt, illetve az Alternative für Deutschland.

