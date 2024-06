Cikkünk frissül...

Mint korábban írtuk, a választást Emmanuel Macron ellenfelének, Marine Le Pennek a pártja nyerte meg nagy fölénnyel. A párt elnöke, Jordan Bardella korábban azt közölte, ha győznek, akkor időközi választást követelnek.

A Sky News szerint Emmanuel Macron (az eddig megjelent, becsült eredményekre reagálva)

bejelentette, hogy feloszlatja a nemzetgyűlést, és kezdeményezi az időközi választás kiírását.

A francia elnök vasárnap este az Elysée-palotában kijelentette, hogy nem tehet úgy, mintha semmi sem történt volna, és elismerte, hogy az uniós választások nem tettek jót kormányának. „A nacionalisták felemelkedése veszélyt jelent Franciaországra és Európára” – tette hozzá.

Úgy döntöttem, hogy a szavazással visszaadom önöknek a parlamenti jövőnkről való döntést. Ezért feloszlatom a nemzetgyűlést

– mondta Emmanuel Macron a Sky News szerint.

Ezért dönthetett így a francia elnök

A Marine Le Pen vezette Nemzeti Tömörülés (Rassemblement National) a legfrissebb adatok szerint nagyjából 32 százalékkal győzött a választáson a tagállami becslések szerint (ez 10 százalékos növekedést jelent a 2019-es eredményükhöz képest).

Mindeközben Macron Reneszánsz (Renaissance) pártja ennek még a felét sem kapta meg: mindössze 15 százalékot tudtak begyűjteni jelen állás szerint.

A francia elnök már azt is bejelentette, hogy

A VÁLASZTÁST KÉT FORDULÓBAN FOGJÁK TARTANI: JÚNIUS 30-ÁN, VALAMINT JÚLIUS 7-ÉN.

Marine Le Pen mindeközben üdvözölte Emmaneul Macron döntését, és kijelentette, hogy pártja „kész átvenni a hatalmat, ha a franciák bizalmat szavaznak nekünk a közelgő országos választásokon”.

Ez a történelmi szavazás azt mutatja, hogy amikor az emberek szavaznak, akkor az emberek győznek [...] Készek vagyunk a hatalom gyakorlására, a tömeges migráció megszüntetésére, a vásárlóerő előtérbe helyezésére. Készen állunk arra, hogy Franciaországot újra élővé tegyük

– mondta Marine Le Pen egy párizsi nagygyűlésen, az éljenző támogatói előtt a BBC szerint.

Nagy meglepetés, nagy kockázat Macronnak

Hugh Schofield, a BBC párizsi riportere időközben egy rövid bejegyzésben fejtette ki véleményét a történtekről.

Az előrehozott választások kiírása hatalmas meglepetés az ország számára, és hatalmas kockázatot jelent Emmanuel Macron elnök számára

– fejtette ki a brit újságíró.

„Másképp is reagálhatott volna. Folytathatta volna a munkát, és magyarázhatta volna a szélsőjobboldal nagyarányú győzelmét európai tévedésként, amelyet a fontosabb választásokon korrigálni fognak. Bízhatott volna a közelgő labdarúgó-Európa-bajnokságban és mindenekelőtt a párizsi olimpiában, hogy néhány hónapra elterelje az emberek figyelmét a politikáról – fogalmazott, hozzátéve azt is: a párizsi szakértők is arra számítottak ,hogy Macron ezt az utat” választja.

Az előzetes eredményekkel kapcsolatban azt írta: „Csak feltételezhetjük, hogy az elnök előre látta ezt, és előre megtervezte a válaszát. Az biztos, hogy az eredmény majdnem pontos mása volt a közvélemény-kutatások eredményének, így bőven volt ideje átgondolni a lehetőségeit”. megjegyezte azt is, hogy Macronnak már most sincs többsége a nemzetgyűlésben, ezért csak ellenzéki segítséggel tud kormányozni, és már a jövő évi költségvetés hamarosan esedékes elfogadása is éles vitákat eredményezhetett volna.

Francia miniszterelnök is lehet a 28 éves csodagyerekből?

Hugh Schofield végül megjegyezte: az elnök abban még bízhat, hogy egy általános választáson más lesz az eredmény, mint most, és abban hogy ők maguk több százalékot szereznek, vagy más pártok tudnak elvenni szavazatokat a Nemzeti Tömörüléstől.

De fel kell ismernie, hogy az esélyek a Nemzeti Tömörülés újabb győzelmét valószínűsítik – talán nem olyan elsöprő győzelmet, mint a mai, de ahhoz elegendőt, hogy a legnagyobb parlamenti párttá váljon. Ebben az esetben lehet, hogy egy [Marine] Le Pen lesz a miniszterelnök. Vagy egy [Jordan] Bardella

– összegezte véleményét.

(Borítókép: Emmanuel Macron francia elnök beszél a szélsőjobboldali Nemzeti Tömörülés (Rassemblement National – RN) párt székházában az urnazárás után az európai parlamenti választásokon Párizsban 2024. június 9-én. Fotó: Sarah Meyssonnier / Index)

