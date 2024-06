Ursula von der Leyen: Megnyertük az európai parlamenti választásokat

„Megnyertük az európai parlamenti választásokat, az Európai Néppárt (EPP) a legerősebb képviselőcsoport az Európai Parlamentben” – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság jelenlegi elnöke, az Európai Néppárt (EPP) politikusa Brüsszelben vasárnap késő este.

Az EPP eredményváró rendezvényén Ursula von der Leyen az új összetételű Európai Parlament képviselőhelyeire vonatkozó első mandátumbecslésre reagált, amely szerint az Európai Néppárt 181 képviselői helyet szerezhet meg, ezzel a 2024-2029 közötti időszakban is a legnagyobb képviselőcsoport marad az EP-ben. Hangsúlyozta, hogy az Európai Parlamentben nem jöhet létre többség az EPP nélkül.

Együtt bástyát építünk a bal- és jobboldal szélsőségeivel szemben. Megállítjuk őket

– fogalmazott Ursula von der Leyen.

A 27 közül 11 tagországból beérkezett exit poll felmérésekre alapuló becslést ismertető közlemény szerint az EPP 181 képviselői helyet szerezhet meg az új összetételű Európai Parlamentben, ugyanakkor 5 hellyel többet szerezhet a 2019-2024 közötti képviselői helyeihez képest.

Rögtönzött sajtótájékoztatót tartott az Európai Parlament épületében a német Manfred Weber, a jobbközép-kereszténydemokrata Európai Néppárt elnöke. A bajor képviselő kijelentette, hogy ezt a választást pártcsaládja, az EPP nyerte.

EGYÚTTAL ARRA KÉRTE EDDIGI INFORMÁLIS KOALÍCIÓS PARTNEREIT, A SZOCIÁLDEMOKRATA S&D-T ÉS A LIBERÁLIS RENEW-OT, HOGY A KÖVETKEZŐ ÖT ÉVBEN IS DOLGOZZANAK EGYÜTT.

Beszédében kitért arra is, hogy Olaf Scholz német kancellárnak és Emmanuel Macron francia elnöknek hivatalosan is támogatnia kellene párttársa, Ursula von der Leyennek a második ciklusát az Európai Bizottság élén. Hangsúlyozta, Ursula von der Leyen meggyőző jelölt az Európai Bizottság elnöki pozíciójára, immár a második alkalommal is. Szavai szerint egy demokratikus Európában egy demokratikus folyamatnak kell meghatároznia a poszt elnyerését.

Weber a pártcsaládja eredményváróján korábban arról beszélt, az EPP a stabilizáló erő Európában, és ugyan Franciaországban vagy Németországban erősödött a szélsőjobb, de azoknak otthoni, belföldi okai vannak.

Kérdésre válaszolva Weber azt is közöltem hogy „az EPP ajtaja nyitva áll”, a következő napokban folytatja megbeszéléseit Magyar Péterrel, a Tisza Párt EP-listavezetőjével.

