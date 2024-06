A vasárnapi európai parlamenti (EP-) választáson eldőlt, hogy a kormánypártok mellett a Tisza Párt, a DK–MSZP–Párbeszéd-szövetség és a Mi Hazánk adhat EP-képviselőket a következő öt évre Magyarországról. A Nemzeti Választási Iroda (NVI) előzetes adatai szerint a 21 mandátumból 11-et ad a Fidesz–KDNP, hetet a Tisza Párt, kettőt a DK–MSZP–Párbeszéd és egyet a Mi Hazánk Mozgalom.

Fidesz–KDNP

Deutsch Tamás jogász, a Fidesz alapító tagja, 1990-től 2009-ig a magyar Országgyűlés tagja, 2009 óta európai parlamenti képviselő

Tisza Párt

Dávid Dóra , a Meta londoni irodájának jogtanácsosa, az Európai Bizottság jogi szolgálatának korábbi munkatársa

jogász, diplomata, politikus, a Tisztelet és Szabadság Párt vezetője és alelnöke, a Talpra Magyarok Közösségének vezetője Tarr Zoltán volt református lelkész és zsinati tanácsos, azután bocsátották el próbaidő alatt a munkahelyéről, miután felszólalt Magyar Péter egyik tüntetésén

A Tisza Párt vártnál is jobb szereplése miatt az is előfordulhat, hogy nem tudnak feltölteni minden képviselői helyet a fővárosi közgyűlésben, hiszen néhány politikusuk az EP-listán is szerepel – a fővárosi közgyűlésbe 10, az EP-be 7 jelöltet küldhetnek. Korábban Magyar Péter kilátásba helyezte, hogy akár ő is beülne a közgyűlésbe és lehet, hogy élnie is kell vele.

DK–MSZP–Párbeszéd – Zöldek

Dobrev Klára apai ágon bolgár származású közgazdász, jogász, a Demokratikus Koalíció politikusa, az Európai Parlament képviselője. 2023-ban a Forbes őt választotta a 4. legbefolyásosabb magyar nőnek a közéletben.

Mi Hazánk

Toroczkai László országgyűlési képviselő, újságíró, lapszerkesztő, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (2001) és a Hunnia (2007) radikális mozgalmak alapítója. 2013 és 2022 között Ásotthalom polgármestere, 2018 óta a Mi Hazánk Mozgalom elnöke, 2022-től a Mi Hazánk országgyűlési frakcióvezetője. 2022 októberétől az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének tagja, a közgyűlés Migrációs, Menekültekkel és Kitelepített Személyekkel Foglalkozó Bizottságának tagja

Az EP-választás jogi eredményét a külképviseleteken leadott szavazatok hazaszállítása és összeszámlálása, valamint a levélszavazatok beérkezése és összeszámlálása után a Nemzeti Választási Bizottság állapítja meg legkésőbb június 28-án.

Több, a listán szereplő politikus, például Magyar Péter és Toroczkai László már jelezte, hogy nem veszi fel a mandátumát, így helyettük a listán szereplő más jelölt mehet Brüsszelbe és Strasbourgba.

