Annak ellenére, hogy véget értek az európai parlamenti választások, a politikusok valódi kampányai csak most kezdődnek, hiszen a választók után most a tagállamok vezetőit és kollégáikat kell meggyőzniük, alkalmasak-e három uniós intézmény vezetésére. A kiválasztási folyamat hosszú és időigényes, ráadásul a Brüsszelbe vezető út gyakran bukásokkal van kikövezve. Mikor kezdődik meg a valódi politika a választás után? Elmagyarázzuk!

Június 9-én értek véget az európai parlamenti választások, ahol a 27 tagállamban járultak a szavazóurnákhoz, hogy szavazatukkal eldöntsék, kik képviseljék őket az Európai Parlamentben az elkövetkezendő öt évben.

Annak ellenére, hogy a választásnak vége – az eredményeket itt elemeztünk ki –, a politikai élet nem áll le, sőt Brüsszelben és Strasbourgban igazából most kezdődik, hiszen

a politikusok és pártcsaládok küzdenek majd azért, ki irányítsa Európát a következő öt évben.

A választás másnapján kezdődik az Európai Bizottság jelenlegi elnökének, az újrázásra készülő Ursula von der Leyennek az igazi kihívás: Von der Leyen csapatának ki kell matekoznia, hogyan tud felmutatni a 720 fősre bővített parlamentben egy 361 fős többséget, ami újabb öt évre megválasztaná őt az Európai Bizottság élére.

Ugyanakkor nem csak az EP számít, hiszen az Európai Bizottság elnökét a tagállamok állam- és kormányfőit tömörítő Európai Tanács javasolja, amit aztán a parlamentnek is meg kell szavaznia, így a német politikusnak az igazi kampánya június 10-étől kezdődik.

Június 13–15. – G7-csúcs, Olaszország

A választás után először a június közepére tervezett, háromnapos G7-csúcson fog összeülni pár, az európai politikában fajsúlyos ember. A házigazda Giorgia Meloni mellett Olaf Scholz német kancellár, Emmanuel Macron francia elnök, illetve az EU képviseletében az Európai Bizottság-elnök Von der Leyen, illetve az Európai Tanács-elnök Charles Michel.

Itt ugyan még nem várható semmilyen formális megállapodás, azonban nem kell túl sok fantázia ahhoz, hogy a résztvevők között bizonyára szó esik majd a fontos európai pozíciókról.

Von der Leyen ezt az alkalmat is felhasználhatja majd arra, hogy felmérje politikai mozgásterét – végül támogatnák-e Olaf Scholz szociáldemokratái, amennyiben Von der Leyen tovább közeledne Giorgia Meloni és az ő euszkeptikus Európai Reformerek és Konzervatívok (ECR) pártcsaládjához, illetve az utóbbi időben az olasz Mario Draghi mellett érvelő Macront sikerülhet-e meggyőzni a korábbi bukott német honvédelmi miniszternek a támogatásáról, miközben Charles Michel személyes sértődöttsége miatt bosszút forral ellene.

Június 17. – informális EU-csúcs, Brüsszel

A választás vége után nyolc nappal találkoznak először hivatalosan a 27 tagállam vezetői, hogy egy munkavacsorán informálisan tárgyaljanak az elkövetkezendő öt év uniós prioritásairól, valamint hogy kiknek a kezeibe adják a kulcsot az Európai Bizottság és az Európai Tanács épületéhez.

Valószínűleg még ekkor sem fognak előrántani egy nevet a kalapból hivatalosan.

Egyrészt a tagállamok vezetői egy informális egyeztetésen vesznek részt, másrészt pedig a végleges döntést az egy héttel későbbi EU-csúcson fogják meghozni az állam- és kormányfők.

Azonban ez nem jelenti, hogy a június 17-i informális találkozó jelentéktelen lenne: a valódi munka még a vacsora előtt, a háttérben zajlik majd, amikor a különböző európai pártcsaládok és azok vezetői a tárgyalási stratégiáról fognak dönteni, amit majd a vacsorán, illetve egy hét múlva felhasználnak.

Öt évvel ezelőtt az akkori Európai Tanács-elnök Donald Tusk például azt nyilatkozta a riportereknek a vacsora után, hogy ne kérjenek tőle egy nevet sem, mert még nem tud ezzel kapcsolatosan nyilatkozni – valószínűleg az őt követő Charles Michel is hasonlóképpen fog tenni, illetve elődjéhez hasonlóan vélhetően az Európai Parlament képviselőcsoportjainak a vezetőivel is leül majd egyeztetni, hogy az EP többsége támogatná-e az adott jelöltet.

Június 27–28. – EU-csúcs, Brüsszel

A pártcsaládok és a tagállamok vezetői abban reménykednek, hogy a választás utáni első EU-csúcs kezdetére már a feleknek sikerül megállapodniuk abban, hogy a tagállamok vezetői kit fognak javasolni az Európai Bizottság élére, aki remélhetőleg az EP támogatását is élvezi.

Emellett ekkor fognak dönteni arról is, hogy milyen portfóliót kapjanak a leendő Bizottságban a különböző tagállamok, illetve megállapodnak a következő Európai Bizottság főbb feladatairól és prioritásairól – sajtóhírek szerint a haderőfejlesztés mellett ezek az unió gazdasági versenyképessége és a jogállamiság helyzete lesznek.

Július 16. – Európai Parlament, Strasbourg

Ezen a napon alakul meg hivatalosan is az Európai Parlament, teszik le képviselői esküjüket a mandátumot szerző politikusok. Első napirendi pont a házelnök megválasztása lesz, akit vélhetően a legtöbb mandátumot szerző EPP fogja majd adni az ezt a posztot eddig is betöltő Roberta Metsola személyében, ugyanakkor mivel az EPP-nek nincs egyedül többsége, ezért vélhetően 2019-hez hasonlóan most is a háttérben abban fognak megállapodni a szocialistákkal vagy valaki mással, hogy a ciklus egyik felében Metsola, másik felében pedig egy másik képviselőcsoport tagja lesz az Európai Parlament elnöke.

Eddigre már minden pártcsalád megtartja a belső gyűléseit – június 18. és július 3. között tartanak több ízben egyeztetéseket –, illetve vélhetően megegyeznek a leendő informális koalícióról is, így a parlament megalakulásakor már csak formalitás lesz eldönteni, hogy a különböző bizottságok élére kik kerüljenek, illetve kik legyenek a parlament alelnökei.

azonban Nem valószínű, hogy az egyik legfontosabb témáról, az Európai Bizottság leendő elnökéről szavazni fognak majd.

Jelenleg a Zöldek, a szocialisták és a liberális Renew szeretné azt, ha már ezen a plenárison döntenének az EU-csúcson javasolt jelölt sorsáról, hogy kevesebb időt adjanak a szélsőjobboldali képviselőcsoportoknak megszervezni magukat – azonban az EPP jelenleg azt szeretné, ha majd csak szeptemberben szavaznának az EB-elnökjelöltről.

Egyébként amennyiben a tagállamok vezetői által javasolt jelöltet nem szavazná meg az EP, akkor az Európai Tanácsnak egy hónap állna rendelkezésre, hogy a tagállamok vezetői előálljanak egy új jelölttel.

Valamikor a jövőben – Európai Bizottság, Brüsszel

Annak függvényében, ha a jelöltet az EP többsége megszavazta, összehívja az Európai Bizottságot annak új elnöke. Először felállítanak egy csapatot, ami segíti a hatalomátadást az előző és az új Bizottság között, illetve az EB-elnök felkéri a tagállamokat, hogy javasoljanak biztosokat az új Bizottság számára.

Az új EB-elnök dönt majd arról, milyen portfóliók lesznek a Bizottságában, így ekkor is nagy politikai harcok várhatók a különböző tagállamok, illetve a pártcsaládok között, hogy melyik területet ki szerezze meg magának.

Valamikor a jövőben – Európai Parlament, Brüsszel vagy Strasbourg

Amint megválasztották az Európai Bizottság elnökét, ő pedig a tagállamoktól megkapta a javasolt biztosok névsorát, az Európai Parlament meghallgatja a biztosjelölteket.

A meghallgatások sokszor unalmas, száraz szakpolitikai kérdésekről zajlanak, ugyanakkor gyakran kemény erődemonstrációvá válnak, és az EP megbuktat jelölteket

– általában egy biztosjelölt mindig elvérzik, de öt évvel ezelőtt hárman jártak így, köztük a magyar kormány által javasolt Trócsányi László.

Az EP még áprilisban megszavazta, hogy a meghallgatások miként fognak kinézni: ez alapján a jelöltektől egy tartalmas prezentációt várnak, amelyben kifejtik, hogy mit kezdenének a portfóliójukkal az elkövetkezendő öt évben. Az erről szóló sajtóközlemény szerint a meghallgatásokat leegyszerűsítették és flexibilisebbé tették, ugyanakkor az időkeretet biztosjelöltenként négy órában határozták meg.

Emiatt vélhetően sokáig fog tartani, amíg az új Európai Bizottság ténylegesen feláll, mivel az EP-képviselők valószínűleg csak októberben vagy novemberben fognak az EB-ről teljesen szavazni.

December 1. – Európai Tanács, Brüsszel

December elsejével jár le a mandátuma az Európai Tanács jelenlegi elnökének, Charles Michelnek, akit először 2019. december 1-jén választottak meg a két és fél éves mandátumra, amit aztán 2022 márciusában meghosszabbítottak egy újabb ciklusra.

Mivel az ET-elnököt csak egyszer lehet újraválasztani, így Michel után más veszi át az állam- és kormányfőket tömörítő intézmény vezetését, akiről a tagállamok vezetői fognak dönteni – a többi uniós intézménynek, az Európai Bizottságnak vagy az Európai Parlamentnek ebbe nincs beleszólása.

Amint Michel utódja is felveszi a munkát, úgy december elsején végre összeáll az EU következő két és fél éves csapata.

(Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke beszélget Charles Michellel, az Európai Tanács elnökével 2023. október 27-én Brüsszelben, Belgiumban. Fotó: Thierry Monasse / Getty Images)

