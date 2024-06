Több tagállamban is jobboldali-konzervatív vagy szélsőjobboldali pártok szerezték meg az első helyet, ennek ellenére azonban továbbra is megmarad az Európai Parlamentet eddig irányító jobbközép Európai Néppárt, a szociáldemokrata S&D és a liberális Renew többsége. A választás után az egyetlen megmaradó kérdés, hogy mi lehet az Európai Bizottság élére újrázni készülő Ursula von der Leyen sorsa, hiszen számára az igazi kampány csak most kezdődik el.