Ígéretének megfelelően az Európai Néppártba jelentkezett a Tisza Párt, a csatlakozási kérelmet már el is küldték a képviselőcsoportnak. Azonban a csatlakozásuk még nem automatikus, hiszen a Néppárt EP-képviselőinek még meg kell szavazniuk. Ezenkívül ki fogják kérni a KDNP véleményét is, mivel a képviselőcsoportnak tagja a legkisebb magyar kormánypárt is.