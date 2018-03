Az EP felszólítaná Erdoğant, hogy engedje el a fogvatartottakat

Az Európai Parlament felszólította az EU tagállamait, köztük Magyarországot is, hogy a március végi EU–Törökország várnai csúcstalálkozón közösen utasítsák Recep Tayyip Erdoğan török államfőt arra, hogy engedje szabadon azt a száz újságírót és fogvatartottat, akiket a 2016-os puccskísérlet óta tartóztatott le, írta az MTI.

Az európai parlamenti képviselők szerint Erdoğan tette nem demokráciába illő, és súlyosan megsérti az alapvető emberi jogokat. Kijelentették, hogy az EU és Törökország kapcsolataiban nincs helye újságírók és ellenzékiek megfélemlítésének, és az Európai Unió feladata és felelőssége az, hogy ezekre az esetekre emlékeztesse a világot. Azt mondták, a márciusi várnai csúcstalálkozóval ennek az ügynek fordulóponthoz kell érnie.

A török kormány 2016 júliusában rendkívüli állapotot vezetett be az országban, és azóta is keményen fellép a szerintük veszélyesnek tartott csoportokkal szemben. Alig két év alatt legalább száz újságírót és írót tartóztattak le, több mint száz sajtóorgánumot zártak be, és legalább 2300 újságíró veszítette el a munkáját.