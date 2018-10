Tisztább autókat akar 2030-ra az Európai Parlament

Az erről szóló jogszabály-tervezetben a képviselők 2030-ra a 2021-re előirányzott értékhez képest 40 százalékkal csökkentenék az gyártók kínálatában szereplő új személyautó-modellek által kibocsátható szén-dioxid mennyiségét (az Európai Bizottság 2030-tól a 2020. évi eredmény 30 százalékában maximálná a kibocsátást). A Parlament 2025-től már 20 százalékkal alacsonyabb kötelező kibocsátási értéket szabna meg. A kisteherautókra hasonló értékek vonatkoznának.

A széndioxid-kibocsátási célértéket túllépő gyártóknak büntetést kellene fizetniük az európai költségvetésbe. A büntetésekből az autógyártó ágazat változása által érintett munkaerő továbbképzését finanszíroznák, döntöttek a képviselők.

Az autógyártóknak a zéró- és alacsony kibocsátású járművek (azaz az elektromos személyautók és a kilométerenként 50 g szén-dioxidnál kevesebbet kibocsátó járművek) piaci részesedését új autók és kisteherautók esetében 2025-re 20 százalékra, 2030-ra pedig 35 százalékra kellene emelniük.

A Parlament felszólítja az Európai Bizottságot, hogy két éven belül álljon elő a nitrogén-oxid esetében már nemrég bevezetetthez hasonló, a széndioxid-kibocsátást valós környezetben, egy hordozható eszköz segítségével mérő tesztet előíró jogszabály-tervezettel. A szén-dioxid kibocsátást addig az autó fogyasztási adataiból kell megállapítani. A valós kibocsátást mérő teszteknek 2023-ra működniük kell, jelentették ki a képviselők.

A képviselők tisztában vannak vele, hogy a kibocsátásmentes közlekedés felé haladva az átmeneti időszakban változások következnek majd be az autógyártó szektor értékláncában, amelynek negatív társadalmi következményei is lehetnek. Az Uniónak ezért támogatnia kell az ágazatban dolgozók tovább- és átképzését, elsősorban az átmenet által leginkább érintett régiókban és közösségekben. A képviselők emellett az európai akkumulátorgyártás támogatását is kérik.

Az állásfoglalást 389 szavazattal, 239 ellenszavazat és 41 tartózkodás mellett fogadták el. Az Unió szakminiszterei október 9-én fogalmazzák meg közös álláspontjukat. Az első olvasatban megszületendő megállapodást célzó tárgyalások október 10-én indulnak a Parlamenttel.