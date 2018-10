Az EU az uniós élelmiszereket akarja népszerűsíteni

Az Európai Bizottság az Európai Unió mezőgazdasági költségvetéséből 172,5 millió euróval (kb. 55,2 milliárd forint) finanszírozza az uniós agrár-élelmiszeripari termékek népszerűsítését Európában és világszerte. A következő három évben 79 kampányt indítanak, amelyek a termékek széles skáláját népszerűsítik, egyebek között a tejtermékeket, az olajbogyót és az olívaolajat, a zöldségeket és gyümölcsöket.

Phil Hogan, a mezőgazdaságért és a vidékfejlesztésért felelős biztos elmondta, a programmal támogatják az uniós agrár-élelmiszeripari termelőket termékeik minőségének megismertetésében, egyrészt az EU-n belül népszerűsítve azokat, másrészt új piacokat is nyitva előttük. Kiemelt figyelmet fordítanak az európai élelmiszerek minőségének földrajzi jelzésekkel történő alátámasztására és az ökológiai termelési módszerekre is.

A gyümölcs- és zöldségágazattal 23 program foglalkozik majd. A 79 jóváhagyott programból 48 nem uniós országban lesz, jelezte a biztos.

A bizottság tájékoztatása szerint 97 millió euró támogatást kapnak azok a programok, amelyeket egy tagállam egy vagy több javaslattevő szervezete nyújtott be. További 75,5 millió euró finanszírozásban részesülnek azok a programok, amelyeket legalább két tagállam legalább két javaslattevő szervezete, illetve egy vagy több európai szervezet terjesztett be. A kiválasztott programokat 19 tagállamból nyújtották be. (MTI)