Nem adják könnyen a szabadságot Nagy-Britanniának

Figyelemreméltó egyetértésben döntöttek a nemzeti miniszerek arról, hogy mit várnak el Nagy-Britanniától, miután jövő tavasszal kilép az Európai Unióból, mondta Ekaterina Zaharieva, a bolgár külügyminiszter hétfő délután. Az uniós külügy- és Európa-ügyi miniszterek a bolgár politikus elnöklete alatt abban egyeztek meg, a kilépést követő közel két évben az Egyesült Királyság része maradhat a közös európai piacnak, be kell tartania annak összes régi és közben meghozott új szabályát, de nem szólhat majd bele a szabályok megalkotásába.

Nagy-Britannia 2019. március 29-én kilép az EU-ból, de az volt a brit kormány kérése, hogy ezzel a dátummal nem veszítse azonnal hatályát minden uniós szabály a szigetországban, hanem kapjanak még egy kis időt az átállásra.

Az uniós miniszterek azt javasolják, hogy az átmeneti időszak 2020. december 31-ig tartson. Ezalatt az idő alatt minden uniós szabály érvényes marad. A britek elkezdhetnek tárgyalni a jövőbeli gazdasági kapcsolataikról, szabad-kereskedelmi egyezményekről más országokkal, de azok csak 2021. január 1-jétől léphetnek életbe. 750 különböző nemzetközi szerződésnek szűnik majd meg a hatálya Nagy-Britanniára nézve, ezeknek a megfelelő pótlása valóban nem kevés időt fog felemészteni.

A Nagy-Britanniában élő uniós állampolgárok jogai is ugyanazok kell, hogy maradjanak az átmeneti időszakban, mint amelyeket most is élveznek, kötötték ki a miniszterek. Az Európai Unió Bíróságának is megmarad a joghatósága Nagy-Britanniában az átmeneti időszakban.

Ne lejthessen a pálya a brit cégeknek

„Ezek a kikötések azért fontosak, hogy [a Nagy-Britanniában tevékenykedő] uniós cégeknek stabilitást és egyenlő feltételeket biztosítsunk, és hogy ne kelljen kétszer alkalmazkodniuk új előírásokhoz” – emelte ki Michel Barnier, az Európai Unió brexit-ügyi főtárgyalója.

Arra a kérdésre, hogy mit tehet az Egyesült Királyság, ha az átmeneti időszakban olyan új uniós szabályok születnek, amellyekkel nem értenek egyet, Barnier azt mondta: a Egyesült Királyság kérte, hogy legyen átmeneti időszak, így el kell fogadniuk ennek az időszaknak a feltételeit. Az Egyesült Királyság döntött úgy is, hogy kilép az EU-ból, ezért magától értetődik, hogy az átmeneti időszakban nem ülnek többé képviselői az EP-ben, nem lesz uniós biztosuk, és nem vehetnek részt a nemzeti kormányok ülésein, hacsak nem hívják meg őket. Megjegyezte, hogy egyes indokolt esetekben természetesen meghívják majd a brit kormány képviselőjét, de az ilyen esetekről egyenként fognak dönteni.

Októberig szeretnék végső formába önteni a britekkel a kilépés feltételeit és megegyezni az átmeneti időszak szabályairól. Egy nemzetközi szerződésben fogják lefektetni a megegyezést, amelyet a nemzeti törvényhozásoknak is meg kell vitatniuk és jóvá kell majd hagyniuk.

Barnier kiemelte, hogy Londonnak mihamarabb tisztáznia kell az álláspontját, hogy az átmeneti időszak után is szeretne-e az európai uniós közös piacban maradni, esetleg csak a vámunióban venne részt, vagy a teljes elszakadást pártolja.

