Utálatos és rettegett bürokrata kezébe kerül az Európai Bizottság

Március elsejétől a német Martin Selmayr lesz az Európai Bizottság főtitkára. A főtitkár áll a bizottság tisztviselői hierarchiájának élén, ő irányítja a döntéshozatali folyamatot, felügyeli az adminisztrációt, és tesz róla, hogy minden kezdeményezés a politikai vezetés által kiadott irányt kövesse. Selmayr eddig a Bizottság elnökének, Jean-Claude Junckernek a jobbkeze volt.

Selmayr 2004 óta dolgozik az Európai Bizottságban, először informatikai és médiaügyekért felelős szóvivő volt. 2010-ben éleset váltott, és négy évre az igazságügyi biztos Viviane Reding kabinetfőnöke lett. Ez volt az az időszak, amikor a magyar kormánynak meggyűlt a baja a brüsszeli testülettel az Alaptörvény módosításai miatt. Az akkor igazságügyi miniszter Navracsics Tibor és Viviane Reding személyes meccseként emlegette a sajtó az elhúzódó vitát.

A „legtökösebb uniós biztos” kabinetjéből vezetett az útja Jean-Claude Juncker kampánystábjának az élére, amikor a luxemburgi politikus 2014-ben a legnagyobb európai párt jelöltje lett az Európai Bizottság elnöki posztjára. A győztes kampány után Juncker maga mellett tartotta az elnöki kabinetjében, amelyet azóta is vezet.

Tisztelik és félnek tőle

Martin Selmayr a legellentmondásosabb vezető figurája az Európai Uniónak. Macchiavellista, karrierista, politikai nyomulógép, aki az intézményének érdekein kívül semmilyen elvet vagy értéket nem követ, technokrata, cinikus, nem tiszteli a hierarchiát, és nem tolerálja, ha valaki butaságokat beszél vagy az idejét vesztegeti – ezek a benyomások terjednek róla uniós körökben. Magasról tesz a diplomáciai protokollra, és nyilvánosan is megmondja a véleményét, ha valami nem tetszik neki az európai politikával kapcsolatban.

Ugyanakkor nagyon okos, a kisujjában van az Európai Unió működése. Mindent átlát, és szeret is mindenről tudni, ami az általa felügyelt szervezetben történik. Folyton dolgozik, és keveset alszik, előfordul, hogy már hajnalban emaileket küld ki. A kérdéseire pedig lehetőleg azonnal várja a választ – hallottuk a Bizottság főtitkárságáról.

Juncker elnöki kabinetjének a vezetőjeként a korábbinál sokkal jobban központosította az Európai Bizottság működését. Úgy szervezte át a folyamatokat, hogy minél több információ fusson át a saját íróasztalán. Arról is gondoskodott, hogy minél kevesebb mozgástere maradjon az uniós biztosoknak, hogy a saját maguk kezdeményezésein dolgozzanak, vagy a saját véleményüket hangoztassák. Nagy politikai játékos, aki gátlástalanul tolja előre az Európai Bizottság érdekeit az Európai Parlamenttel és a nemzeti kormányokkal szemben.

Tisztelik és félnek tőle az Európai Bizottságban. Viszont még nem találkoztunk olyan emberrel, aki szeretné. Talán Jean-Claude Junckeren kívül, aki csak dicsérően beszél róla.

A Bizottságban azt beszélik, hogy egy belső vita vezetett Selmayr kinevezéséhez. A szervezet főtitkársága az elmúlt három és fél évben egyszerre volt alárendelve Jean-Claude Juncker elnöknek és Frans Timmermans első alelnöknek. Juncker és Timmermans kabinetjében súrlódásokhoz vezetett, hogy melyikük utasításait követi az adminisztráció, és a két kabinetvezető nem jött ki jól egymással. Kívülről úgy látszik, Juncker azzal oldja meg a helyzetet, hogy a saját emberét magasabb polcra teszi.

Juncker új kabinetfőnöke a spanyol Clara Martinez Alberola lesz, aki 1991 óta dolgozik az Európai Bizottságban, és tíz évig jogi szakértő volt az előző elnök, José Manuel Barroso kabinetjében.

Németek, németek mindenütt

Martin Selmayr a hetedik főtitkára lesz az Európai Bizottságnak, és ő lesz az első német, aki betölti ezt a magas pozíciót. Korábban két holland, két ír, egy brit és egy francia tisztviselő ült ebben a székben.

Egy szerdai sajtótájékoztatón rá is kérdeztek, hogy nincs-e mostanában túl sok német nemzetiségű ember vezető pozícióban az Európai Unióban. Az Európai Parlament főtitkára is német, ezen kívül Németország irányít több fontos pénzügyi szervezetet, például az Európai Stabilitási Mechanizmust, az Európai Beruházási Bankot, és sokak szerint a színfalak mögött a frankfurti székhelyű Európai Központi Bankot is.

Véletlenül éppen Günther Oettinger, a német biztos felelős a személyi ügyekért az EU-ban, és ő kapta a kérdést. Utánaszámolt, hogy a Bizottság 43 főigazgatósága és alintézménye közül csak nyolcat vezet német tisztviselő, tizenkettőt pedig francia. Majd hozzátette: a dolgok természetes lefolyása az, hogy németek is pozícióba kerülnek az EU-ban. De látni kell, hogy amikor kitöltik a megbízásukat, le is köszönnek. Amikor a Bizottságban új embereket neveznek ki, mindenekelőtt a tisztviselők felkészültsége és kompetenciája alapján választanak, és csak ezután veszik számításba, hogy férfi vagy nő-e az illető, és hogy milyen nemzetiségű. Ha nem így tennének, azzal szolgáltatnák csak igazán ki magukat a kritikának, szögezte le.

„Martin Selmayr valóban német, de nem a német politika beépített ügynöke – tette hozzá. – Éppen ellenkezőleg. Berlinben nem is számolnak úgy vele, mint aki a német érdekeket képviseli.”

Amikor ezt mondta, derültség támadt a sajtóteremben. Valóban kicsit vicces, amikor egy német politikus, akiről úgy hírlik, hogy a német ipar szekerét tolja Brüsszelben, védi a bürokratát, akivel kapcsolatban felmerül, hogy Németország sakkfigurája az Európai Unióban.

Azért fontos, hogy ki ül a főtitkári székben, mert őt nem kell, hogy ötévente újraválasszák. Ha az aktuális politikai felettesei meg vannak elégedve a munkájával, nyugdíjas koráig maradhat a Bizottság szakmai hierarchiájának az élén.

Az elődje hosszú karrier után megy nyugdíjba

Selmayr a holland Alexander Italianert váltja a főtitkári székben. Italianer 1985 óta dolgozik az Európai Bizottságban, az elmúlt két és fél évben irányította a szervezetet. Az ő munkája is benne volt az euró bevezetésében és a 2004-ben csatlakozott tagállamok, köztük Magyarország felvételében. 2010-től a versenyjogi főigazgatóságot vezette. Ebben az időben indult a nyomozás a Google és az Apple adóelkerülési ügyeiben. Italiener hamarosan nyugdíjba megy, de egy időre különleges tanácsadóként Juncker mellett marad, hogy a Brexit és a hétéves költségvetés vitáiban segítse.

