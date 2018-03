Összeférhetetlenség gyanúja a paksi bővítésnél

Atomerőművek esetében az első számú játékszabály: egy ország nukleáris biztonságát felügyelő hatóság szakemberei nem lehetnek semmilyen formában érdekeltek egy olyan atomerőmű-építési projektben, amelyről dönteniük kell – írta kedden a Greenpeace Magyarország Paks II-ről szóló blogja, a Paksaméta.

Ennek ellenére felmerül a gyanú, hogy a mára közvetlen kormányzati irányítás alá vont volt MVM Paks II. Zrt. összesen 9,6 millió forintos keretszerződésében a hazai nukleáris ipar független felügyeletével megbízott Országos Atomenergia Hivatal (OAH) három munkatársa is megbízást kapott.

A blog azt írja, a 2012. december 11. és 2013. december 31. közötti időszakra kötött, összesen 9,6 millió forintos keretszerződés – mely a megnevezése szerint „közreműködés a nukleáris és energetikai SZKT munkájában a paksi telephelyen létesítendő új atomerőművi blokkokkal kapcsolódó nukleáris biztonsági és energetikai feladatok támogatásához” témában köttetett – négy szakembert nevez meg, akiket a speciálisan szükséges szakértelmük miatt jelöltek ki a feladatok elvégzésére: az MTA Energiakutató professzorát, Gadó Jánost (a KFKI Atomenergia Kutatóintézetének 2012-es beolvasztása előtti igazgatóját), valamint Hullán Szabolcsot, Babics Pétert és Tóth Andrást.

Hullán Szabolcs az OAH főigazgató-helyettese, aki Paks II. új blokkjainak nukleáris biztonsági engedélyezéseit felügyeli. Babics Péter pedig feltehetően az OAH nukleáris biztonsági felügyelője.

A blog úgy derítette fel ezeket a kapcsolatokat, hogy átnézte a Paks II-ről szóló szerződéseket, amelyeket hosszú huzavona után tavaly publikálhatott a Közérdekvédelmi Központ. A Közérdekvédelmi Központ a honlapja szerint azzal foglalkozik, hogy korrupciógyanút felvető információk és bizonyítékok után kutat, ezekre felhívja a nyomozóhatóság figyelmét, és jogorvoslatot kezdeményez. Jávor Benedek, a Párbeszéd EP-képviselője, és Juhász Péter, az Együtt elnöke alapította a szervezetet.

Jávor Benedek csütörtökön egy Facebook-posztban bejelentette, hogy az Európai Bizottság Energiapolitikai Főigazgatóságához fordul az ügyben, hogy vizsgálják meg, nem áll-e fenn elfogadhatatlan összeférhetetlenség és összefonódás az OAH és Paks II. között.

„Lehet-e egy szakvezető a saját csapata meccsének a bírója is? A fociban nem, de az atomenergetikában minden, és annak az ellenkezője is lehetséges!” – írta a politikus. A feltárt információk alapjaiban kérdőjelezik meg a hatóság függetlenségét a projekttől, ami pedig a nukleáris biztonság alapfeltétele. Olyan sarokpont, amit a Paks II. ügyében gyakran igencsak rugalmas Európai Bizottság is nagyon komolyan vesz, tette hozzá.

