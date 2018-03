Orbán javasolhatta, hogy hívják vissza a moszkvai EU-s nagykövetet

Az uniós országok vezetői csütörtök este közös nyilatkozatban szólaltak föl a Szergej és Julia Szkripal ellen március elején elkövetett angliai merénylet ellen, és kijelentették: „rendkívül valószínű, hogy Oroszország felelős a Salisburyben elkövetett merényletért, és nincs más hihető magyarázat.”

Válaszlépésként több uniós ország is kiutasíthatja a náluk dolgozó orosz diplomatákat, akik vélhetően hírszerző munkát is végeznek. Az Európai Tanács arról is konszenzussal döntött, hogy hazahívják konzultációra az EU Moszkvába küldött hivalatos képviselőjét.

A csütörtök esti uniós csúcstalálkozón „Orbán Viktor volt az, aki javasolta az EU-nagykövet visszahívását Moszkvából konzultációra – nyilatkozta egy diplomáciai forrás az AFP hírügynökségnek. – Görögország és Olaszország voltak leginkább egy ilyen lépés ellen” – tette hozzá.

Pontosan ugyanezt az idézetet hozta le az MTI is egy brüsszeli forrásra hivatkozva.

Több ország is ezt javasolta

Megkérdeztük Havasi Bertalant, a miniszterelnök sajtófőnökét, hogy meg tudja-e erősíteni ezt az értesülést. Levélben azt válaszolta: „Az eddigi gyakorlatnak megfelelően az Európai Tanács zárt ülést tartott; információkért kérem, forduljon a testület elnökéhez.”

Az Európai Tanács elnökének, Donald Tusknak a kabinetjét nem értük el, de több más forrásból érdeklődtünk, és egyértelműen senki nem válaszolta, hogy valóban így történt. Abban egyetértés volt, hogy több ország is javasolta ezt a lépést, de nem emlékeztek rá, hogy melyikük mondta először. Az is biztosnak tűnik, hogy Németország volt az egyik olyan ország, amelynek a legfontosabb volt, hogy egy ilyen diplomáciai jelzést adjon az Európai Unió.

Nehéz pontos információt megtudni arról, hogy mi hangzik el a kormányfők közötti megbeszéléseken, mert a szokásos csütörtök esti munkavacsorán, ahol a legérzékenyebb ügyekről beszélnek, csak a miniszterelnökök vesznek részt.

Nem lenne meglepő, ha Orbán Viktor egy ilyen kezdeményezéssel állt volna elő, mert ezzel erősítheti az elkötelezettségét a közös európai akció mellett egy fontos ügyben, ahol pont tőle várnak Moszkvához közelebbi kiállást. Ráadásul nem kockáztat semmit, hiszen lehetett tudni, hogy egy ilyen döntés felé hajlik a kormányfők testülete. A magyar-orosz kapcsolatokat valószínűleg semmilyen módon nem befolyásolja, hogy az EU-s képviselőt hazahívják Brüsszelbe, hogy tegyen jelentést.

Szóljon hozzá az EUrologus Facebook-oldalán !