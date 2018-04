Egy belga néppárti EP-képviselő kizáratná a Fideszt a Néppártból

Nem egyszerű arról dönteni, hogy kizárják-e a fideszes küldöttséget az európai parlamenti frakciójából, ugyanis két iskola van a képviselőcsoporton belül a Fideszről való gondolkodásban. Erről beszélt a belga közszolgálati rádió szerda reggeli műsorában Pascal Arimont, a német anyanyelvű belga közösség Keresztényszociális Pártjának elnöke, a Fidesz-KDNP-s európai parlamenti képviselők frakciótársa.

Az egyik iskola szerint a politikai életben tisztán kell fogalmazni és igazságosnak kell lenni. Ha pedig egy párt átlép egy bizonyos határt, többé nem lehet közösséget vállalni vele. „Hogyha tiszteletben akarjuk tartani a saját értékeinket, akkor ki kell zárni a pártból a Fideszt – mondja Arimont. – Szerintem a Fidesz már többször átlépte ezt a határt, vagyis nem is igazán a párt, hanem főleg a vezetője, Orbán úr.”

A frakció másik része, akik jelenleg többségben vannak, azt mondják, hogy bent kell tartani a Fideszt a frakcióban, mert ez az egyetlen módja annak, hogy egy kicsit kontrollálják Orbán Viktort. Ez a csoport úgy okoskodik, hogy ha már most ilyen Brüsszel-ellenes és idegengyűlölő kampányt folytat Orbán, akkor mi lenne, ha az a nyomás is lekerülne róla, amit az Európai Néppárt tesz rá, amikor néha rászólnak, hogy „eddig, és ne tovább”.

Ebben a hozzáállásban is van logika, ismeri el Arimont. Merthogy Orbánnak nincs szüksége az Európai Néppárt támogatására ahhoz, hogy választást nyerjen. Nem tette hozzá a belga képviselő, de ezt úgy lehet érteni, hogy a Néppártnak nagyobb szüksége van a Fideszre, mint fordítva.

A fideszes EP-képviselők egész máshogy beszélnek Brüsszelben

„Hozzá kell tennem, hogy a tizenkét fideszes képviselő, akik a frakciónk tagjai, egyáltalán nem úgy és nem arról beszélnek, amiről Orbán Viktor Magyarországon” – szögezi le. Az ő viselkedésük nagyonis Európa-párti, semennyire sem idegengyűlölő, és amit mondanak, azzal előre szeretnék vinni az európai ügyeket.

Még Orbán Viktor is, amikor Strasbourgban a halálbüntetés kapcsán kitört vita után beszélt a frakcióban, még ő is puhábban, visszafogottan fogalmazott, nem volt agresszív, emlékezik vissza Arimont.

Fotó: pascal-arimont.eu Pascal Arimont

A frakcióvezető gratulált Orbánnak, ő nem tette volna

Manfred Weber, az Európai Néppárt frakcióvezetője hétfőn gratulált Orbán Viktornak a választási győzelemhez. „Én nem tettem volna, mert olyan témákkal és olyan üzenetekkel nyerte meg a választást, amelyek mellett nem tudok kiállni” – mondja Arimont.

Számára már a határ átlépését jelenti az is, hogy az Európai Bizottság eljárásokat indított Magyarország ellen négy ügyben. Nem nevezi meg ezeket, de valószínűleg a civiltörvény és a felsőoktatási törvény miatti vizsgálatok köztük vannak. Ezek már az utolsó szakaszba léptek, és az EU Bírósága vizsgálja őket. Arimont felveti, hogy érdemes lenne legalább azt megfontolni, hogy felfüggesszék a Fidesz tagságát a frakcióban, amíg ezek az eljárások befejeződnek.

A migráció egész Európában fontos ügy lett

A 2015-ös menekültválság megijesztette az embereket, és még most is van bennük félelem miatta, magyarázza a belga képviselő.

Amikor a politika nem ad jó válaszokat ezekre a félelmekre, az emberek azokat választják, akik javasolnak egy megoldást. Még akkor is, ha ez nem a jó megoldás.

Ezt látjuk az összes választási eredményen, ahol a szélsőjobboldali pártok és azok a mozgalmak érnek el jó eredményeket, amelyek a hagyományos politikai pártok elleni tiltakozásból születnek.

Ami a migrációt illeti, Arimont szerint Európa nem játszotta jól a szerepét 2015-ben. Orbán Viktor egyszerű válaszokat adott erre a kihívásra: zárjuk le a határokat, Magyarország védje meg magát. Ez nem az a válasz, ami hosszútávon megoldja ezeket a problémákat.

Inkább az adhat majd választ, hogy az Európai Unió következő költségvetésében sokkal több forrást biztosítanak majd a közös európai határvédelmi, menekült- és migrációs politikára. Erre akkor is szükség van, ha a mezőgazdasági támogatásokból kell majd elvonni őket, ami neki különösen fáj, mert ő is mezőgazdasági háttérből jön, de belátja, hogy ha új uniós feladatokat akarunk létrehozni, akkor pénzt kell rájuk áldozni.

A hivatalos tárgyalások májusban kezdődnek az EU 2020 utáni többéves költségvetéséről.

Többen kritizálták már a Fideszt a saját frakciójából

Pascal Arimont nem az első európai néppárti politikus, aki felemeli a hangját a Fidesz, de főleg Orbán Viktor politikája, stílusa és mondanivalója ellen. Néhány példa: a luxemburgi keresztényszocialista képviselő Frank Engel már régóta Orbán egyik legádázabb kritikusa. A halálbüntetéses vita kapcsán a bajor Keresztényszocialista Unió (CSU) politikusa, Markus Ferber is csóválta a fejét, amikor beszélgettünk vele. Róża Thun, a lengyel polgári platformos, tehát lengyel ellenzéki képviselő a CEU-botrány után szólalt föl, ahogy Sabine Verheyen, a német kereszténydemokrata párt (CDU) politikusa is. Ingeborg Grässle, a költségvetési ellenőrző bizottság szintén CDU-s elnöke akkor lett híres nálunk, amikor egy küldöttséget vezetett Magyarországra az EU-s pénzek felhasználását vizsgálva, és többek között a felcsúti kisvasútra is felszállt. Ő a magyar kormány korrupciógyanús közbeszerzési módszereit emlegeti föl rendszeresen. Az ugyancsak német kormánypárti Elmar Brok arra kapja föl a vizet, amikor orosz módra a keresztény értékek védelmére hivatkozik valaki, amikor autoriter lépéseket tesz.

