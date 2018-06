Európai Bizottság Magyarországról: nem fordíthatunk hátat az értékeinknek

A Népszava megkérdezte az Európai Bizottság szóvivőjét csütörtökön, hogy mi az uniós testület véleménye a szerdán megszavazott magyar alaptörvény-módosításról és a „Stop Soros” törvényről. Külön rámutatott, hogy a módosítások egyike törvényen kívül helyezi a hajléktalanságot, egy másik pedig a bevándorlás segítését.

Az Európai Bizottságnak az az egyik feladata, hogy folyamatosan ellenőrizze, a tagállamok betartják-e a közösen megalkotott uniós jogszabályokat. Ezt a szerepet az uniós szerződés betűjéhez híven tölti be a testület, ami azt is jelenti, hogy a Bizottság állományában dolgozó köztisztviselők technikai magyarázatokon kívül szinte soha semmilyen politikailag értelmezhető kijelentést nem tesznek.

A biztosok valamivel szabadabb pórázra vannak engedve ebből a szempontból, ők nagyon ritkán a saját véleményüket is el merik mondani, de rájuk is inkább az jellemző, hogy rendkívül óvatosan fogalmaznak, nehogy politikai viták kereszttüzébe kerüljön a testület, amit képviselnek. Nem mintha a magyar ügyek szempontjából ennek lenne jelentősége, hiszen akármit is mondhatna a Bizottság, a kormány propagandájában így is, úgy is Soros György ügynökei lennének, akik felesküdtek Magyarország eltiprására.

Éppen ezért nem kis jelentősége van, hogy a joguralom kérdéseivel foglalkozó szóvivőnek, Christian Wigandnak csütörtökön egy olyan mondatot írtak az előre elkészített válaszába, ami a Bizottság általános hozzáállásához képest elképesztő politikai merészség.

Azt mondta:

Nem mondhatjuk, hogy aggodalom nélkül követjük a fejleményeket, amelyeket ezekben az új javaslatokban tegnap megszavazott a magyar parlament. Nem szabad hátat fordítanunk az értékeinknek és elveinknek, amelyekre Európa épült.

Nézzék meg a videón, hogy kicsit meg is illetődik a mondanivalója súlyától:

A hajléktalansággal kapcsolatban hozzátette még, hogy Magyarország egy uniós programon keresztül korábban vállalta, hogy menedéket nyújt a hajléktalanoknak, és segít nekik, hogy sikerüljön beilleszkedniük a társadalomba.

A civiltörvény korábbi verziója olyan súlyosan sértette az európai uniós jogot, hogy már eggyel magasabb szinten, az EU Bíróságán vizsgálják. Ez alapján várható, hogy a „Stop Soros” törvény miatt is kötelezettségszegési eljárás indul Magyarország ellen.

Szóljon hozzá az EUrologus Facebook-oldalán !