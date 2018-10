Theresa May egyre többet utal a megállapodás nélküli brexitre

Ígért, fenyegetett és kicsit táncolt a Konzervatív Párt kongresszusán Theresa May szerdán Birminghamben. Nem zárta ki a kemény kilépést, sőt, a beszédében többször említette, mint az összes többi lehetőséget.

A brit miniszterelnök helyzetét valószínűleg senki nem irigyli az európai politikában, mert úgy kell megoldania egy lehetetlen dilemmát Nagy-Britannia kilépésével az Európai Unióból, hogy közben lehetőleg kormányfő is maradhasson. Ezen dolgozott a pártja éves összejövetelén a közép-angliai városban.

A brexit-tárgyalások két hete soha nem látott mélypontra süllyedtek, miután az EU vezetői elutasították Theresa May kompromisszumos javaslatát az unió és Nagy-Britannia jövőbeli kapcsolatáról. Minderről Theresa May szerdán azt mondta: megállapodásra törekednek az Európai Unióval, de nem bármilyen áron.

Kijelentette: Nagy-Britannia nem fél attól sem, hogy esetleg megállapodás nélkül kell kilépnie az EU-ból. Hozzátette ugyanakkor: őszintén ki kell mondani, hogy a megállapodás nélküli brexit a kétoldalú kereskedelemben megjelenő vámok és a költséges határellenőrzések miatt Nagy-Britannia és az Európai Unió számára egyaránt rossz lenne.

Theresa May elmondta: sokan győzködik őt arról, hogy határozottan zárja ki a megállapodás nélküli brexit lehetőségét. Ha azonban a brit kormány így járna el, azzal saját tárgyalási pozícióját gyengítené, és el kellene fogadnia bármit, amit az EU felajánl.

Az EU egyik ajánlata: maradjanak az EU-s piac része

May szerint ez jelenleg két dolog kényszerű elfogadását jelentené. Az egyik egy olyan egyezmény, amely Nagy-Britanniát ha névleg nem is, de gyakorlatilag az Európai Unióban tartaná, és az EU-ból érkezők további szabad letelepedésének engedélyezésére kényszerítené. Londonnak mindemellett továbbra is hatalmas összegekkel kellene hozzájárulnia az EU költségvetéséhez, miközben nem tudna saját jogán kereskedelmi megállapodásokat kötni az unión kívüli országokkal.

A brit kormányfő ezzel kimondatlanul valószínűleg arra az elképzelésre utalt, amelyet nemrégiben Guy Verhofstadt, az Európai Parlament (EP) brexit-ügyi referense terjesztett elő a BBC brit közszolgálati televíziónak nyilatkozva.

Verhofstadt a nagy feltűnést keltő néhány héttel ezelőtti BBC-interjúban kijelentette, hogy az Európai Parlament társulási szerződést szeretne Londonnal, és azt is el akarja érni, hogy Nagy-Britannia az Európai Unió egységes belső piacának és vámuniójának tagja maradjon.

A brit kormány brexit-stratégiájának azonban éppen az az egyik sarkalatos eleme, hogy Nagy-Britannia az EU egységes belső piacáról és a vámunióból is kivonul.

London érvelése szerint ugyanis a további brit tagság e két integrációs szerveződésben olyan feltételrendszerek teljesítését jelentené, mindenekelőtt a bevándorlás szabályozásában és az unión kívüli országokkal fenntartott kereskedelmi kapcsolatokban, mintha meg sem szűnne a brit EU-tagság. Szerdai kongresszusi záróbeszédében Theresa May ezt az érvelést erősítette meg.

Az EU másik ajánlata: csak Észak-Írország maradjon a közös piacban

A megállapodás nélküli brexiten kívüli másik lehetőség egy olyan megoldás lenne, amelynek alapján Észak-Írország gyakorlatilag leválna az Egyesült Királyságról és saját jogán az EU vámuniójának tagja maradna.

May ezzel arra az uniós javaslatra utalt, amely szerint Észak-Írország és az EU-ban maradó Ír Köztársaság közös vámövezetet alkotna a brexit után, elkerülendő, hogy a 499 kilométeres ír-északír határon – amely az Egyesült Királyság és az EU egyetlen szárazföldi vámhatára lesz – vissza kelljen állítani a hosszú ideje nem létező fizikai határellenőrzést.

London ezt a javaslatot kezdettől határozottan elveti, és Theresa May szerdán ismét leszögezte, hogy London soha nem fogja elfogadni e két lehetőség egyikét sem.

A brit miniszterelnök megerősítette azt is, hogy a brit EU-tagság végétől végleg megszűnik az újonnan érkező uniós állampolgárok szabad nagy-britanniai letelepedési jogosultsága, és az új brit bevándorlási rendszer a külföldi munkavállalók szakképesítésére összpontosít majd, nem arra, hogy honnan jöttek.

Először nehéz lesz, de hosszú távon megtérül a brexit

May kongresszusi záróbeszédében igyekezett derűlátásra bírni a brexit ügyében rendkívül megosztott Konzervatív Pártot. Kijelentette: igaz, hogy ha nem lesz megállapodás az EU-val, Nagy-Britannia kezdetben „kemény időszakot” élne át, de a britek rugalmassága és leleményessége ezen is átsegítené az országot. „A jövő tele van ígéretes lehetőségekkel, Nagy-Britanniára történelme legszebb napjai várnak” – mondta nagy ovációval fogadott beszédében a brit kormányfő.

Konkrét ígérettel is igyekezett édesíteni a kemény brexit kilátásait a miniszterelnök. Bejelentette, hogy véget ért a költségvetési megszorítások időszaka, amelyik a 2007-2008-as gazdasági válság óta tart. Kilátásba helyezte, hogy a közszolgáltatásoktól eddig elvont források visszakerülhetnek a rendszerbe. De csak akkor, hogyha a Konzervatív Párt elkötelezi magát mellette és a kormánya mellett a brexit kérdésében.

A Konzervatív Párt gazdasági politikáját eddig jellemző megszorításokról azt mondta: „Nagy-Britannia népének tudnia kell, hogy ennek hamarosan vége. Az kell, hogy legyen a nekik szóló üzenetünk, hogy mi is így gondoljuk.”

Vagy én, vagy egyáltalán nem lesz brexit

Azzal fejezte be a beszédét, hogy figyelmeztette a párttársait: két választásuk van. Vagy véget vetnek a párton belüli megosztottságnak és támogatják őt, vagy egyáltalán nem lesz kilépés. „Ha nem így teszünk, ha mindannyian különböző irányokba szaladunk, üldözve a tökéletes kilépésről szóló elképzelésünket, akkor azt kockáztatjuk, hogy nem is fogunk kilépni.”

A beszédét felvezető poénként táncolva sétált föl a színpadra az ABBA Dancing Queen című számára. Augusztusban internetes szenzációvá vált, amikor egy kenyai középiskolai ünnepségen táncolt egy kicsit. Minden bizonnyal erre reagált a bevonulásával .

(MTI, The Times)

(Borítókép: Theresa May brit miniszterelnök a birminghami Konzervatív Párt kongresszusán 2018. október 3-án. Fotó: Darren Staples / Reuters)