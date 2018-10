Orbán Viktor szokatlanul csendes volt az EU-csúcson

„Sikeresen megvédtük Magyarország saját határvédelemhez fűződő jogát” – értékelte egy Facebook-videóban Orbán Viktor a csütörtökön Brüsszelben tartott uniós csúcstalálkozót.

„Nem egyedül, hanem néhány más országgal karöltve sikerült visszavernünk a brüsszeli bürokraták bevándorlást támogató javaslatait – számolt be a miniszterelnök. – A vita azonban fennmaradt. Továbbra is vannak országok, amelyek szerint a bevándorlás jó dolog, Európának erre szüksége van, ezért ilyen javaslatokat támogatnak majd a jövőben is. És vagyunk mi, akik azt mondjuk, hogy a határainkat meg kell védeni, a migráció veszélyes dolog, minden ország maga dönthessen arról, kíván-e bárkit beengedni a saját területére.”

A vitát decemberben folytatjuk, fejezte be a bejelentkezését a miniszterelnök.

Nem nagyon támadta senki a magyar érdekeket

A kifejezetten érdektelen szerda-csütörtöki csúcstalálkozón semmilyen előrelépés nem történt, sem a brit kilépés, sem az uniós menekültpolitika reformjának ügyében. A találkozót lezáró hivatalos következtéseikben a tagállamok vezetői arra kérték az uniós intézményeket, hogy folytassák a tárgyalásokat, és igyekezzenek minél előbb eredményeket felmutatni.

A migrációval kapcsolatban a dokumentum rámutat, hogy az EU-ba irányuló észlelt jogellenes határátlépések száma a legmagasabb, 2015. októberi értékhez képest 95 százalékkal csökkent. Ennek ellenére egyes belső, illetve – a közelmúltban – egyes külső áramlások továbbra is figyelmet igényelnek, hívta föl a figyelmet.

Másodsorban azt emelték ki a vezetők, hogy további lépéseket kell tenni az illegális migráció megakadályozása érdekében, és erősíteni kell az együttműködést a – mindenekelőtt észak-afrikai – származási és tranzitországokkal, mindezt egy tágabb partnerség keretében. Ezen kívül fokozni kell az embercsempész hálózatok elleni küzdelmet.

Sürgették az Európai Parlamentet és a nemzeti kormányok Tanácsát, hogy foglalkozzanak a már az asztalukon lévő javaslatokkal: a védelemre nem jogosultak visszaküldéséről, a menekültügyi ügynökség és az európai határőrség megerősítéséről. A vezetők azt szeretnék, ha

közös minimumelőírásokat dolgoznának ki a külső határok őrizetére vonatkozóan, mindezt a tagállamok felelősségének megfelelő tiszteletben tartásával.

Kurz és Orbán egyetértett

Uniós források szerint Sebastian Kurz osztrák kancellár azt hangoztatta, hogy az EU-nak a „kötelező szolidaritás” koncepcióját kellene alkalmaznia, a tagországok mindegyikének hozzá kellene járulnia a migrációs helyzet kezeléséhez, de nem feltétlenül menekültek befogadásával, mert erről nincs konszenzus, hanem például anyagilag támogathatnák a külső határok védelmét, írta az MTI.

Ugyanezt hangsúlyozta a találkozó szünetében az Európai Parlament elnöke, Antonio Tajani is.

A Politico arról írt egy névtelenséget kérő tisztségviselőre hivatkozva, hogy bár Orbán Viktor miniszterelnök „szokatlanul csendes volt az ülésen”, ezen a ponton közbeszólt, és támogatásáról biztosította, „a legjobb javaslatnak” nevezte a Kurz által elmondottakat.

Angela Merkel német kancellár ugyanakkor kijelentette, nem szeretne elmozdulni „a kötelező felelősségvállalástól a kötelező szolidaritás felé”, és több más uniós vezető is hasonló véleményének adott hangot.

Donald Tusk, a csúcstalálkozók állandó elnöke kiemelte, hogy az EU fokozni fogja az együttműködést Marokkóval és más afrikai államokkal, nemcsak a migráció, hanem a közös kihívások és a gazdaság terén is. Valamint bejelentette: csúcstalálkozót tartanak az Európai Unió és az Arab Liga vezetőinek részvételével február 24-25-én Egyiptomban; ez lesz az első a két nemzetközi szervezet történetében. Uniós források szerint az értekezleten az együttműködés mélyítéséről, az illegális bevándorlás megfékezéséről fognak tárgyalni.

