Összegyűjtöttünk néhány szót az uniós szlengből, amiket folyton használunk, hogy lássa, hogyan telik egy munkanap az EU-s intézményekben. Ha ezeket ismeri, bárkivel elcseveghet Brüsszelben és Strasbourgban az Európai Unió fontos ügyeiről.

Ez egy mikiegér-parlament

Jössz Strasziba jövő héten? Ott lesz Merkel.

Straszi: Strasbourg, a francia város a Rajna mentén a német határ mellett, ahol az Európai Parlament (EP) havonta egyszer ülésezik. Itt tartják a szavazásokat, és a képviselők napidíjat kapnak azért az időért, amit ott eltöltenek. Viszont személyesen alá kell írniuk a jelenléti ívet ahhoz, hogy kézhez vehessék a díjat. Az EP-képviselők sokat utaznak, de Strasbourgban szinte mindig lehet találkozni velük. Ugyanis az a minimumkövetelmény a munkájukkal kapcsolatban, hogy a szavazásokon ott legyenek. Különben a frakciójuk balhézhat. November 13-án tart majd beszédet Angela Merkel az EP-ben.

Láttad? A Mikibe visszatették a vicces székeket!

Miki: a Mickey egér kávézó a brüsszeli Európai Parlamentben, hivatalos nevén „Hemicycle Bar”. Itt zajlik a nagy élet az EP-ben, ide lehet találkozókat szervezni. Állítólag a brit miniszterelnök Margaret Thatcher mondta egyszer azt az Európai Parlamentről, hogy az nem egy komoly intézmény, csak egy mikiegér-parlament. Úgy hírlik, hogy ezért raktak Disney székeket a kávézóba, és ezért ragadt rá a név.

Fotó: Action for Food Reserves A Mickey egér kávézó az Európai Parlament brüsszeli épületében.

A Flower bárban olyan a szőnyeg, mint egy drogos rémálom.

Flower bar / tapis fleur: ugyanaz, mint a Miki egér kávézó, csak Strasbourgban. Sötétzöld, virágmintás padlószőnyeggel van leterítve, és tele van zsúfolva székekkel és asztalokkal. Az EP strasbourgi épületére egyébként is az jellemző, hogy szűkös a hely, sötétek a falak, és úgy általában nem jó érzés benne sok időt eltölteni. A virágszőnyeg-bár ezt azzal tetézi, hogy olyan, mintha túl későn jutott volna eszébe a tervezőnek, hogy valahová kell egy kávézó is. Találomra ráböktek az egyik folyosó végére, és ott lett.

Tegnap láttalak a plászluxon, fölszedtél valakit?

Plászlux: a Place Luxembourg, az Európai Parlament előtti tér, ahol minden ház aljában étterem vagy kocsma van. Csütörtök esténként itt gyűlnek össze a brüsszeli gyakornokok egy trash ivászatra. Szoktak barátságok is szövődni. Egyszer egy román lány kerek perec megmondta nekem, hogy azért van ott, mert férjet keres. Lehet, hogy csak viccelt.

Lenácizták a Fideszt a LIBE-ben, nem csoda, hogy kiakadtak.

LIBE: Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Szakbizottság az Európai Parlamentben. Ez a szakbizottság készítette el a hetes cikkes jelentést a holland Judith Sargentini irányítása mellett.

Hol lesz a magyar helyzetről a meghallgatás? A JAN-ban?

JAN: az Antall József (József ANtall) épület rövidítése a brüsszeli Európai Parlamentben. Az egyik legfiatalabb része az épületegyüttesnek, akkoriban készült el, amikor a tíz új keleti tagállam csatlakozott az unióhoz. Este egy hatalmas szivárvány.

9 Galéria: Az Európai Parlament Antall József épülete Fotó: Kugyela Tamás

Én a klasszik tárt flambét szeretem, legyen rajta tejföl, hagyma meg szalonna.

Tarte flambée: németül Flammkuchen, egy hagyományos elzászi étel. Vékony, ropogósra sült tésztára kennek mindenféle feltétet. Az alap verzió a hagymás-szalonnás. Strasbourgban sok helyen lehet kapni, ezzel lehet a legolcsóbban bevacsorázni.

Az ÁK-s szóvivők mindig többet tudnak, mint amennyit elárulnak

Te nem tudod, ezen a héten mit vétóz meg Szijjártó a KÜT-ön?

KÜT: Külügyi Tanács (angolul FAC: Foreign Affairs Council). Az uniós külügyminiszterek rendszeres találkozója, ahol Szijjártó Péter néhány alkalommal már fölemelte a szavát uniós döntések ellen, amelyekkel nyilvánosan csak Magyarország nem értett egyet. Az összes magyar miniszter megfordul Brüsszelben ilyen találkozókon, és mindegyik felállásnak van egy rövidítése: ÁÜT az Általános Ügyek Tanácsa (GAC), auz IB a Bel- és Igazságügyi Tanács (JHA), az Ecofin a Gazdasági és Pénzügyi Tanács.

Miért nem kérdezed meg az ÁK-s diplomatát a hetes cikkről?

ÁK: Állandó Képviselet (angolul PermRep: Permanent Representation). Magyarországnak van egy képviselete Brüsszelben, amelyik a hivatalos kapcsolattartó az Európai Unió és a magyar kormány között. Körülbelül nyolcvan magyar diplomata dolgozik itt, mindegyik valamilyen politikaterületért felelős, például mezőgazdaságért, energiapolitikáért, környezetvédelemért, gazdaságért, satöbbi. Meg lehet nézni a neten, hogy ki milyen ügyben tárgyal napi szinten a többi ország diplomatáival.

Hallottad, hogy ki lett újból a bilat nagykövet?

Bilat: bilaterális. Az a nagykövet, aki a kétoldalú kapcsolatokat kezeli Magyarország és Belgium, és Magyarország és Luxemburg között. Idén Kovács Tamás Ivánt nevezték ki újra a posztra, amit korábban egyszer már betöltött. Ha szóba kerül a brüsszeli magyar nagykövet, hozzá kell tenni, hogy melyikről van szó, mert Brüsszelben öt magyar nagykövet is dolgozik. A bilaton kívül az EU melletti képviseleten, az ÁK-n van három: az állandó képviselő (PR), a helyettes állandó képviselő (DPR), és a kül- és biztonságpolitikai (PSC) nagykövet . A NATO mellett is van egy nagykövetünk, ugyanis a NATO-nak is Brüsszelben van az európai székhelye.

Amíg az EiT-en nem egyeznek meg a migrációról, addig senki nem mer csinálni semmit.

EiT: Európai Tanács (angolul EUCO: European Council). A nagyjából háromhavonta tartott csúcstalálkozó, ahol az EU-s országokat a kormányfőik, illetve néhányukat, például Franciaországot és Romániát a köztársasági elnökük képvisel. Nagy horderejű politikai döntéseket hoznak itt, és az EU menekültügyi törvénycsomagja akkora politikai jelentőségű lett az utóbbi években, hogy már csak itt lehet megegyezni róla. Az EiT nem sűrűn szokott szavazni, tehát vagy találnak egy olyan megoldást, amit mindenki elfogad, vagy nincs megoldás.

A vacsorára még a serpája sem kíséri el Orbánt?

Serpa: a kormányfők és államfők személyes tanácsadója, aki mellettük ül a csúcstalálkozók hivatalos egyeztetésein. A csúcstalálkozó programjában viszont mindig van egy munkavacsora, amikor a legkényesebb ügyekről beszélnek, és akkor mindegyik politikus egyedül van.

A Jusztuszba bemenni az kábé egy időutazás a hetvenes évekbe.

Justus Lipsius épület: az EU-s Miniszterek Tanácsának a főépülete. Kívülről egy erőd, belülről pedig hidegháborús kémfilmek hangulatát idézi. Pedig a honlapja szerint 1995-ben épült. Itt tartják a miniszterek találkozóit (ÁÜT, KÜT, IB, Ecofin stb.). Itt ülnek össze heti szinten az összes ország ÁK-s diplomatái a szakterületüknek megfelelő csoportokban. Azok a szövegek, amiket ők kiadnak a kezük közül, az ÁK-s nagykövetek heti ülései (COREPER és PSC) elé kerülnek, hogy ők is vitatkozhassanak rajtuk egyet.

A biziben komolyan veszik a titoktartást

A biziből senki nem fog nekünk beszélni a paksi vizsgálatról.

Bizi: az Európai Bizottság. Az a testület, amelyik a javaslatokat adja be a nemzeti kormányoknak és az Európai Parlamentnek, hogy milyen uniós törvényeket kellene hozniuk. Azt is figyeli, hogy a tagállamok betartják-e ezeket a törvényeket. A Bizottság utalja át az uniós támogatásokat is.

Nem tudsz kötszeget indítani amiatt, hogy a Fidesz kézi irányításra vette az országot.

Kötszeg: kötelezettségszegési eljárás, az Európai Bizottság eszköze arra, hogy kikényszerítse egy uniós jogszabály betartását. Konkrét uniós jogsérelemnek kell történnie ahhoz, hogy kötszeget indítson a Bizottság, amiatt nem lehet, mert például illiberális demokrácia épül az egyik tagállamban.

A Berlit kellett újraépíteni, mert az idióták azbesztet raktak a falakba?

Berli: a Berlaymont-épület, az Európai Bizottság főépülete, a Jusztusszal átellenben. Itt dolgoznak az EU-biztosok és a kabinetjeik, a Bizottság főtitkársága, és a kommunikációs részleg, többek között. A hatvanas években épült, és a kilencvenes években újították föl, akkor távolították el belőle az azbesztot is.

Megint nem mentél el a delesre, mi?

Deles (angolul „midday”): Az Európai Bizottság minden hétköznap délben sajtótájékoztatót tart, ahol lehet a bizi szóvivőitől kérdezni kötelezettségszegési eljárásokról, hogy mit gondolnak a magyar határkerítésről és hasonlókról. Tíz kérdésből hetet kikerülnek azzal, hogy nem kommentálnak

politikusi véleményeket

nem nyilvános dokumentumokat

sajtóértesüléseket

más uniós intézmény döntéseit

olyat, amire már válaszoltak múlt héten.

Azokra a kérdésekre pedig, amikre válaszolnak, előre megírt és jóváhagyott feleleteik vannak, amiket felolvasnak. Kicsit agyhalál ezekre járni, de itt lehet találkozni a többi újságíróval az összes többi uniós országból.

Szoros figyelemmel kísérjük az ügyet.

Ez a bevett szövege az Európai Bizottság szóvivőinek és az uniós biztosoknak, amikor nem válaszolhatnak egy kérdésre, vagy nem tudnak róla semmit, de nem is akarnak úgy tűnni, mintha nem foglalkoznának vele.

Híres emberek az Európai Bizottságban Navra : Navracsics Tibor, a magyar EU-biztos.

: Navracsics Tibor, a magyar EU-biztos. Avra : Dimitrisz Avramopulosz, a görög EU-biztos, többek között a migráció tartozik a tárcájába.

: Dimitrisz Avramopulosz, a görög EU-biztos, többek között a migráció tartozik a tárcájába. Dzsánker/Junki : Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke.

: Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke. Timmy : Frans Timmermans, az Európai Bizottság első alelnöke. Ő felelős az európai alapjogok betartatásáért. A lengyel kormánnyal évek óta tárgyal emiatt.

: Frans Timmermans, az Európai Bizottság első alelnöke. Ő felelős az európai alapjogok betartatásáért. A lengyel kormánnyal évek óta tárgyal emiatt. Zelmájer: Martin Selmayr, az Európai Bizottság főtitkára, az összes bizottsági alkalmazott tulajdonképpeni felettese. Egy rettegett bürokrata, aki szemellenzővel nyomja az Európai Bizottság érdekeit a politikai vitákban. Legalább annyira tisztelik a biziben, mint amennyire utálják és félnek tőle.

– Melyik dídzsíben fizetnek a legjobban?

– Nem attól függ, te hülye, a bértábla mindegyikben ugyanaz.

Dídzsí: főigazgatóság (angolul: DG, Directorate General). Mind a három uniós intézmény DG-kből áll, de leggyakrabban az Európai Bizottsággal kapcsolatban hallunk róluk. A regionális és várospolitikáért felelős főigazgatóság, a DG REGIO tárgyalja le és hagyja jóvá az uniós támogatási programok részleteit a magyar kormánnyal, és ők tarthatják vissza a kifizetéseket, ha szabálytalanságot találnak. A bérek egységesek a Bizottság mindegyik Belgiumban székelő főigazgatóságában, ez alapján a bértábla alapján.

– Hányszor próbáltad már az epszót?

– Négyszer, de nem azzal kerültem be. Az egyik kászttal vettek föl.

EPSO: az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (angolul: European Personnel Selection Office), amelyik a versenyvizsgákat írja ki az uniós állásokra, és kiválogatja a jelentkezőket. A nagy versenyvizsgát becézik epszónak, amivel egy várólistára lehet bejutni, és ha felszabadul egy állás, akkor erről válogatnak. Határozott idejű szerződésre szoktak célzott versenyvizsgákat is hirdetni, ezt hívják CAST-nak.

Szekondid ekszpert vagyok a dídzsí régióban.

Seconded expert: magyarul „kirendelt nemzeti szakértő” a hivatalos neve ennek a pozíciónak, de gyakrabban szoktam ezt angolul hallani magyaroktól is. Olyan szakértő, aki valamelyik magyar minisztériumban van alkalmazásban, de egy, kettő, három vagy négy évre a minisztérium kölcsönadja az Európai Bizottságnak.

Sztázsiernek is csak akkor vesznek föl, hogyha lobbizol a junitnál, amelyik érdekel.

Sztázsier: gyakornok (franciául: stagière). Kevés olyan szó van, amit franciául emlegetnek az összes többi nyelvben is, ez az egyik. Ha valaki gyakornok az egyik intézménynél, akkor pedig azt mondják, hogy stázst (stage-t) csinál. Lehet valaki gyakornok az Európai Bizottság hivatalos programján keresztül, akkor viszont blue book trainee-nek is hívhatja magát, mert az a legmagasabb kategória a stagière-ek között. Azt mondják, hogy nem elég csak beadni a jelentkezést az ilyen gyakornokságra, hanem hasznos tudatni azzal az egységgel is (angolul: unit), amelyikben dolgozni szeretnél, hogy mennyire jó vagy.

