Közeledik a brexit-megállapodás, de ne kiabáljuk el

Elkészült egy ígéretes megállapodási terv a brit kormány és az EU tárgyalóküldöttségei között a kilépés feltételeiről. A brit kormánynak és az uniós nagyköveteknek is rá kell bólintaniuk a szövegre, mielőtt komolyan kijelenthetjük, hogy jó úton haladnak egy sokkmentes kilépés felé.

Az Európai Bizottság szerdán nem kommentálta a fejleményeket, de a megállapodás több részlete már ismert.

Az elmúlt hónapokban nem arról szólt a tárgyalás, hogy milyen kapcsolatban maradjon Nagy-Britannia és az EU a kilépés után. Az még nagyon messze van, hogy ez egyáltalán szóba kerüljön. Egyelőre ott tartanak, hogy biztosítékokat adnak egymásnak arra az esetre, ha nem tudnának megegyezni a jövőbeli kapcsolatról.

Mivel mindkét fél ilyen komolyan veszi ezeket a biztosítékokat, lehet sejteni, hogy pontosan arra készülnek, hogy ez lesz a helyzet: egy évekig, évtizedekig tartó átmeneti állapot.

A héten elkészült szövegben az EU által kért biztosíték elég szépen kirajzolódik, és ráadásul Theresa Maynek is valószínűleg elfogadható. Viszont egyáltalán nem biztos, hogy a brit kormányt és a Konzervatív pártot is mögé tudja állítani.

Mit kért Brüsszel:

Biztosítékot arra, hogy semmi szín alatt nem lesz szárazföldi határ Észak-Írország és az Ír Köztársaság között. Erre találtak megoldást, de a megoldás két újabb feltétellel jár együtt, ami Londonnak nem fog jólesni.

Az egész Egyesült Királyság (UK) benne marad az EU-s vámunióban addig, amíg ki nem találnak egy működőképes, tartós kapcsolatrendszert az EU és a UK között. Ha ezt kitalálják, azt az EU-nak is jóvá kell hagynia, nem történhet meg, hogy Nagy-Britannia egyoldalúan felmondja a vámuniót, amikor késznek érzi magát rá. Az EU pedig akkor hagyja jóvá az Egyesült Királyság kilépését a vámunióból, ha egy nagyon részletes kereskedelmi megállapodással meg lehet oldani, hogy ne jöjjön létre látható ír-északír határ. Egy ilyen kereskedelmi megállapodást évekig tarthat megalkotni. És ha elkészül, Észak-Írország akkor is szorosabban fog kötődni az EU-s vámunióhoz, mint az Egyesült Királyság többi része.

Amíg az Egyesült Királyság a vámunió része, addig be kell tartania az EU versenyszabályait, és nem adhat cégeknek olyan állami támogatást, ami az EU-ban tilos. Ugyancsak nem gyengítheti az EU által már megszabott környezetvédelmi, munkaerőpiaci és adózási szabályokat. Ezzel védekeznének az EU-s országok az ellen, hogy brit cégek majd szépen jönnek beruházni, közbeszerzésekre jelentkezni és kereskedni az uniós piacra, vagy elszívják az uniós erőforrásokat a saját otthoni projektjeikre, miközben megtámogatja őket a brit állam pénzzel, vagy lazább törvényi előírásokkal.

Mit kért London:

Biztosítékot arra, hogy semmi szín alatt nem lesz határ Észak-Írország és Nagy-Britannia között az Ír-tengeren. Ezt igazából nem adta írásba az EU Londonnak, de cserébe az első biztosítékot olyan részletesen kidolgozták, hogy erre a másodikra minden bizonnyal már nem lesz szükség.

Bónuszként kapott egy olyan szívességet is London az EU-tól, hogy a halászat kimarad az EU és az Egyesült Királyság (UK) közötti esetleges vámunióból, tehát uniós országok halászai nem mehetnek automatikusan a brit vizekre akkor sem, ha életbe lép a biztosíték. Ezt elég nehéz lesz lenyomni lenyomni a francia, belga, dán és holland kormány torkán a következő napokban.

Az optimista forgatókönyv

Az álomszerű forgatókönyv szerint viszont egyik biztosíték sem kell, hogy életbe lépjen. Ugyanis 2020 végéig az EU és az Egyesült Királyság közötti kapcsolatok biztosan maradnak a régiben, ez már eldöntött dolog.

Az optimista szcenárió pedig az, hogy ezalatt az idő alatt sikerül szétfejteni és aztán cérnánként újra összekötni az északír határt. Ha mégsem sikerülne, lehet egy kicsit még tovább tolni ezt a 2020 végi dátumot, a mostani, még mindig csak piszkozatban létező megállapodás szerint.

Szerdán mutatja be Theresa May a megállapodás tervét a kormányának, és az uniós nagykövetek is megvitatják a szöveget. Ezután a brit parlamentnek, az Európai Parlamentnek és az Európai Tanácsnak is áldását kell adnia rá. Messze még a vége.

