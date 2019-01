Finn EU-biztos: Ne költse európai adófizetők pénzét olyan ország, ahol nem tisztelik a jogállamiságot

Nem látom be, hogy európai adófizetők pénzét miért használják fel olyan országokban, ahol nem tartják tiszteletben a jogállamiságot – mondta Jyrki Katainen, az Európai Bizottság egyik alelnöke szerdán Brüsszelben.

Az Európai Bizottság minden héten legalább egyszer tart egy olyan sajtótájékoztatót, ahol valamelyik uniós biztos áll a kamerák elé, és válaszol a Brüsszelben dolgozó nemzetközi újságírók kérdéseire. Szerdán a finn Jyrki Katainen és a görög Dimitrisz Avramopulosz jött a sajtóterembe, hogy beszámoljanak a Bizottság legújabb döntéseiről.

Katainen, az Európai Bizottság növekedésért és versenyképességért felelős alelnöke azzal indította a beszédét, hogy felsorolta, milyen kihívásokkal néz szembe 2019 elején az Európai Unió. Elsőként azt említette, hogy Lengyelországgal és Magyarországgal szemben eljárások folynak amiatt, hogy a két állam nem tartja tiszteletben az EU alapvető értékeit, például a jog uralmát, az emberi méltóságot, a sajtó és a vélemény szabadságát.

Catherine Feore, az Eureporter tudósítója megkérdezte Katainentől, hogy ha ilyen fontos az alapvető értékek tiszteletben tartása az Európai Unióban, akkor mit tervez tenni az Európai Bizottság azért, hogy visszaszorítsák a korrupciót az uniós tagállamokban, például Magyarországon.

Javasolták, hogy fagyasszák be a kifizetéseket

A finn politikus emlékeztetett rá, hogy a jelenleg is zajló hetes cikk szerinti eljárás például éppen erre való. Hozzátette, hogy a Bizottság tavaly javasolt egy új eszközt is, amit be lehetne vetni erre a célra. Azt irányozták elő, hogy ha korrupcióra, vagy hatalommal való visszaélésre utaló jelek vannak egy tagállamban, és a közpénzeket nem megfelelően használják fel, akkor befagyaszthassák az annak az országnak folyósítandó európai uniós támogatásokat.

„Nem látom be azt, hogy európai adófizetők pénzét miért használják fel olyan országokban, ahol nem tartják tiszteletben a jogállamiságot” – fogalmazott Katainen. Hansúlyozta, hogy több országot is említhetne, nemcsak Magyarországról van szó.

Világossá tette azonban, hogy nem az Európai Bizottságon múlik, hogy az Európai Unió milyen elszántan lép föl az uniós pénzek korrupt elköltése ellen, hanem a tagállamok kormányain.

„Szeretném azt látni, hogy a tagállamok határozottan állást foglalnak ezzel a kérdéssel kapcsolatban. El kell kezdeni hangosan beszélni azoknak a személyeknek vagy országoknak a jelenlétében, amelyekkel gondok vannak. A diplomácia jó eszköz, de nem minden esetben célszerű túl diplomatikusnak lenni” – jelentette ki Jyrki Katainen.

„Határozottan kell fellépni az állam- és kormányfők előtt, a parlamentben, elmondani, hogy az egyesült Európa alapvető értékeiről van szó. Nem vagyok hajlandó elfogadni, hogy tovább bővüljön az integráció, ha ezeket az elveket nem tartják tiszteletben mindenhol. Konstruktív párbeszédre van szükség ezekkel az országokkal, de több vitára is a nyilvánosság előtt” – szögezte le.

Az uniós támogatások jogállamisági feltételhez kötéséről a következő két évben fognak vitázni a tagállamok kormányai. Vélhetően ez a javaslat lesz az egyik leginkább átpolitizált része az EU 2021 utáni többéves költségvetéséről szóló tárgyalásoknak.

Katainen is az Európai Néppártot erősíti

Jyrki Katainen volt finn miniszterelnök a finnországi jobbközép kormánypárt, a Kokoomus politikusa, amely a Fidesz pártcsaládjának, az Európai Néppártnak a tagja. Ugyancsak a Kokoomusban politizál egy másik korábbi finn miniszterelnök, Alexander Stubb, aki jelöltette magát az Európai Néppárt kampányarcának az EP-választásra. Stubb hasonlóan éles kritikát fogalmazott meg azokkal a kormányokkal szemben, amelyeket nem tisztelik az EU alapelveit. Ha megválasztották volna a Néppárt EP-kampányának a vezetésére, akkor elmondása szerint elvárta volna a Fidesztől, hogy tegyen hitet az európai értékek mellett.



Szóljon hozzá az EUrologus Facebook-oldalán !