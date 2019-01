Apple-megszállással tiltakoztak Brüsszelben a Dühös Öregek

„Game over” – nyitásként ezt a feliratot festették fel a legnagyobb brüsszeli Apple üzlet üvegajtajára azok a civilek, akik pár pillanattal később ellepték a helyiséget, hogy egy flashmobbal tiltakozzanak azért, mert az amerikai cégóriás alig fizet adót Európában.

Az akciót a Pénzügyi Igazságot nevű csoport szervezte, de csatlakozott hozzájuk a Dühös Öregek Bandája is. Így mintegy százan vettek részt a megmozdulásban.

Az üzletben természetesen leállt a kiszolgálás, a demonstrálók ugyanis több száz sárga léggömbbel készültek, amelyeken az euró jele volt látható, és ezeket a lufikat dobálták a levegőbe, miközben jelszavakat skandáltak, leginkább azt, hogy „Pénzügyi igazságot!”. Sőt, jött velük néhány Pac-Man jelmezes demonstráló is, akik felzabálták a lufi eurókat.

Az aktivisták azt mondták, hogy ha az Apple megfizette volna a Belgiumban előírt 33,99 százalékos áfát 2002 óta, akkor 500 millió euróval több lenne a belga költségvetés bevétele, ami az összes belga kórházi ápoló fizetését fedezné egy éven keresztül.

Az Apple-t tavaly négy évi vizsgálat az után az Európai Bizottság 13 milliárd eurós (4 ezer milliárd forintos) büntetéssel sújtotta, mert olyan megállapodást kötött az ír kormánnyal, amelynek értelmében például 2014-ben az európai nyereségének mindössze 0,005 százalékát kellett adóként befizetni. Vagyis például Belgiumban sem fizettek a nyereségük után, mert az Apple a termékek értékesítésből származó árbevételét Írországban számolta el.

A Pénzügyi Igazságot Csoport - és persze a Dühös Öregek Bandája - már korábban is szervezett hasonló akciókat olyan cégek ellen, amelyek kedvezményes adózásban részesülnek. Tavaly például az egyik McDonald's üzletet öregek otthonának rendezték be pár pillanat alatt, az asztalokat nyugdíjasok foglalták el, akik – anélkül hogy bármit rendeltek volna – társasjátékoztak, kötögettek, keresztrejtvényt fejtettek. Az egyik brüsszeli IKEÁ-ban pedig az ágyak bemutatótermében kórházasat játszottak, infúziókat kötöttek be, minden ágyon betegek feküdtek, sőt, az egyiken még szülést is imitáltak.

Az Apple üzletben rögtönzött flashmobnak a rendőrség vetett véget, amikor az egyenruhások megérkeztek, az aktivisták a földre feküdtek. Az üzletből mindenki – az igazi ügyfelek is – csak úgy mehettek ki, ha előbbi igazolják magukat. Más rendőri intézkedésre nem volt szükség.