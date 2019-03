EP-mandátumbecslés: gyengülő Jobbik, erősödő DK

Nem változott a Fidesz-KDNP-nek jósolt képviselői helyek száma, változatlanul 13 mandátumon áll a magyar kormánypárti koalíció. Ugyanakkor a Jobbik négy helyett most csak három székre számíthat, a Demokratikus Koalíció pedig egy helyett kettőre. Nem változtak az MSZP-Párbeszéd kilátásai, három mandátumon állnak. Más párt nem érte el a bejutási küszöböt az EP második mandátumbecslése szerint.

Fotó: europa.eu Szavazati százalék előrejelzések Magyarországi pártokra vonatkoztatva

Ami az európai listákat illeti, az Európai Néppárt továbbra is messze a legerősebb frakció lehet, bár 184 helyett csak 181 képviselői széket jeleznek nekik. Nem változott a Szociáldemokraták (135) és a Liberálisok (75) támogatottsága.

A jelenlegi Európai Parlamentben három olyan frakció van, akiket populista, euroszkeptikus politikai erőként határoznak meg, ők az elmúlt két hétben több mandátumot is veszítettek. Az Európai Konzervatívok és Reformerek Szövetsége 46 helyre számíthat most, két hete ez 51 volt. Az Európai Szabadság és Közvetlen Demokácia Pártja 43 helyett 39 mandátumon áll most, míg nem változott a Marine Le Pen vezette Nemzetek és Szabadság Európája támogatottsága (59 szék).

Erősödtek a Zöldek, most 49 helyben bízhatnak, ez öttel több, mint legutóbb.

Az előrejelzésben vannak bizonytalanságok, hiszen a pártokat a jelenlegi elkötelezettségük alapján helyezik el a frakciókban. Emiatt az “Egyebek” között tartják nyilván például Emmanuel Macron francia elnök mozgalmát, holott akár 20 képviselői helyet is szerezhetnek.

Fotó: europa.eu Így nézne ki az Európai Parlament a 27 tagú Európai Unióban mért jelenlegi szavazati szándékok alapán

Említésre érdemes még, hogy Lengyelországban az ellenzéki összefogás meghozta az eredményét, az ellenzék egy mandátummal többre számíthat, mint a kormányzó Jog és Igazságosság Pártja.

Az Európai Parlamenti 705 képviselőjét május 23. és 26 között választják az uniós polgárok, Magyarországon május 26-án lesz a voksolás.