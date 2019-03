Videóban és levélben sürgetik a Fidesz kizárását a Néppártból

A Human Rights Watch ügyvezetője és az Európai Néppárt két tagpártja is nyilvánosan üzent az Európai Néppártnak, hogy zárják ki a magyar kormánypártot a tagjaik közül. A pártcsalád szerdán dönt ebben a kérdésben. A magyar külügyminiszter, Szijjártó Péter szerint a Fidesz maradna a Néppártban, amíg lehet.

A múlt héten Magyarországon járt Kenneth Roth, a Human Rights Watch nemzetközi jogvédő szervezet ügyvezető igazgatója, számolt be erről a Hvg.hu. Éppen azon a napon volt itt, amikor Manfred Weber, az Európai Néppárt csúcsjelöltje – miután találkozott a CEU vezetésével – Orbán Viktort kereste fel, akivel a Fidesz néppárti tagságáról, illetve Weber hárompontos ultimátumáról beszéltek.

Kenneth Roth szintén volt a CEU-n, találkozott aktivistákkal, újságírókkal és civil szervezetekkel. Majd egy videóban üzent az Európai Néppártnak, szerinte legfőbb ideje kizárni a Fideszt a pártcsaládból. Azt is hozzátette, hogy Weber ultimátuma nem a probléma gyökerével foglalkozik. Az igazi gondot szerinte a következők jelentik: Orbán Viktor és rendszere aláássa a fékek és ellensúlyok rendszerét, veszélyezteti a bíráskodást, korlátozza az újságírókat, a civil szervezeteket, akadályozza a korrupciós ügyek feltárására irányuló nyomozásokat, az úgynevezett illiberális demokrácia nevében.

Mások is ezen a véleményen vannak. Az Euobserver nevű uniós portálon tette közzé levelét Petteri Orpo, a finn Nemzeti Koalíciós Párt és Ulf Kristersson, a svéd Mérsékelt Párt vezetője, mindketten az Európai Néppárt tagjai. Azt írják, hogy a Fidesz túl messzire ment, ezért ki kell zárni a pártcsaládból. (Ezek a pártok már korábban is nyilvánvalóvá tették, hogy a Fidesz kizárását szeretnék, de ezek szerint nem hatott rájuk Orbán bocsánatkérő levele.)

Úgy vélik, a Fidesz szisztematikusan az EU alapértékeivel szemben politizál, amelyek egybeesnek a Néppárt elveivel is. Megpróbálták a vitákat tárgyalásos úton rendezni, ez azonban nem sikerült, az utolsó csepp a pohárban számukra a legutóbbi EU-ellenes kampány volt. A két pártvezető hangsúlyozta, hogy Magyarország előtt továbbra is nyitva áll az ajtajuk, azonban a Fidesz előtt be kell zárni.

Az Európai Néppárt politikai gyűlése szerdán tárgyal a Fidesz tagságáról Brüsszelben, az Európai Parlamentben. Információink szerint az ülésen jelen lesz Orbán Viktor miniszterelnök is.

Egyelőre nem világos, hogy milyen javaslatot terjesztenek a küldöttek elé, a hírek szerint Joseph Daul, a Néppárt elnöke egy kompromisszumos megoldáson dolgozik, kérdés, hogy sikerül-e többséget állítania a javaslata mögé. Az előterjesztés tartalmára vonatkozóan azonban egyelőre csak találgatások léteznek. A legtöbbször azt lehet hallani, hogy a Néppárt adna még egy esélyt a Fidesznek, de egy véleményező testület ellenőrizné, hogy visszakerül-e Magyarország a demokrácia és a jogállamiság útjára.

Szijjártó Péter Brüsszelben azt mondta ma magyar újságíróknak, hogy „a Fidesz az Európai Néppárt legsikeresebb tagpártja, az is kíván maradni, és a magunk részéről szeretnénk részt venni abban a vitában, amely nemcsak az Európai Unió jövőjéről, hanem az Európai Néppárt által a jövőben képviselt álláspontokról szól. Meglátjuk, hogy meddig lesz erre lehetőségünk.”

Kérdésünkre, hogy tárgyal-e a Fidesz más európai pártokkal egy esetleges új szövetségről, a miniszter azt mondta, hogy nem tud róla.