Elhalasztják a brexitet, Theresa May elfogadja az EU feltételeit

Csütörtök késő estig vitatkoztak az európai államok vezetői, hogy meddig és milyen feltételekkel adjanak haladékot Nagy-Britanniának az EU elhagyására. Az uniós alapszerződés értelmében március 29-én kellene az Egyesült Királyságnak kilépnie az európai politikai és gazdasági közösségből, azonban a brit parlament, a brit kormány és az unió vezetői nem tudtak megegyezni a kilépés mikéntjéről, és kifutottak az időből.

Miután a brit alsóház ezt múlt héten megszavazta, Theresa May levélben kérte a kilépési dátum módosítását június 30-ig. Az Európai Tanács, az uniós tagállami vezetők testülete kellett, hogy elbírálja a kérést. Bonyolult megbeszélésnek ígérkezett, mert többféle szempontot kellett figyelembe venni, és az EU-s kormányfők is különböző ötletekkel érkeztek a találkozóra.

Végül a következő választási lehetőségekkel kínálta fel a március 29-i dátum elhalasztását az EU Theresa Maynek, amelyeket a brit miniszterelnök el is fogadott:

Próbálja meg még egyszer megszavaztatni a kétszer elutasított kilépési megállapodását a brit parlamenttel jövő héten. Ha sikerül, május 22-ig maradhat az Egyesült Királyság az EU-ban. Ez elég idő ahhoz, hogy mindegyik tagállamban és az Európai Parlamentben is ratifikálják a kilépési megállapodást.

Ha nem sikerül átvinnie a kilépési megállapodást, akkor is haladékot kapnak a britek április 12-ig, addig kell jeleznie az Egyesült Királyságnak, mit szeretne lépni.

Az Európai Tanács újra hangsúlyozta, hogy nem nyitják újra a korábban kialkudott, és az EU 27 tagországa által elfogadott megállapodásról a tárgyalásokat. Ezenkívül jóváhagyták a Theresa May által múlt hétfőn Strasbourgban elért kiegészítéseket az eredeti megállapodáshoz.

Ha nem sikerül elfogadtatni jövő héten harmadszor sem a megállapodást, akkor lényegében az uniós vezetők azt ajánlották fel Maynek, hogy április 12-ig válasszanak, mit szeretnének jobban: 1. kiesni az EU-ból megállapodás nélkül, rendezetlen formában, 2. maradni tovább hosszabb időre, és kitalálni valami teljesen újat. Ha így döntenek, készüljenek föl az európai parlamenti választás megtartására.

Ha nem kaptak volna halasztást a britek, és nem fogadnak el megállapodást sem, akkor március 29-én rendezetlen formában, egyik napról a másikra estek volna ki az EU-ból. Ez komoly káoszt okozott volna az Egyesült Királyságban, de az EU is láthatóan el akarta kerülni.

May: Világosak a keretek

A kétlépcsős halasztásról szóló döntés bejelentése után Theresa May a sajtótájékoztatóján azt ígérte, hogy mindent megtesz, hogy egy megállapodással léphessenek ki, és az Egyesült Királyság továbbléphessen. „A ma esti döntés nagyon világos kereteket ad a brit képviselőknek. Döntési helyzethez értünk” – mondta.

Ha viszont nem fogadják el a megállapodását a jövő héten, és ezzel április 12-ig kapnak haladékot, akkor vagy rendezetlen formában távoznak az EU-ból, vagy más javaslattal állnak elő. Ha viszont maradnak, akkor részt kell venniük az EP-választáson. „Nem hiszem, hogy ez lenne az Egyesült Királyság érdeke, miközben közel három éve arról szavazott, hogy kilép az EU-ból” - mondta.

May azt is elmondta, hogy tartja magát ahhoz az ígéretéhez, hogy ha nem szavazzák meg jövő héten a megállapodását, akkor lehetőséget biztosít az alsóháznak egy sor véleménynyilvánító szavazásra, amiből kirajzolódhat, mit szeretnének a képviselők.

Kérdésben megemlítették neki azt a kétmillió aláírásnál tartó petíciót, ami a brexit visszavonását követeli az Egyesült Királyságban. May szerint viszont a britek 2016-ban döntöttek a referendumon, nekik politikusokként azt kell végigvinniük.

Tusk: Most már sokkal optimistább vagyok

„Minden lehetőség nyitva marad, és elkerülhetjük a rendezetlen kilépéssel fenyegető dátumokat – értékelte a csütörtöki döntést az Európai Tanács elnöke, Donald Tusk. – Nagy-Britannia eldöntheti, hogy megállapodással szeretne-e kilépni, megállapodás nélkül szeretne kilépni, hosszú haladékot kér, vagy pedig visszavonja a kilépést.”

A csütörtöki megbeszélés sokkal jobb hangulatban zajlott, mint a korábbi brexitügyi tárgyalások, mondta Tusk. „A megbeszélés valóban konstruktív volt, jószándékkal és eltökéltséggel vitáztunk. Elégedettséggel tölt el, hogy képesek voltunk rá, hogy megkönnyítsük az eljárást, és nyitva hagyjunk ilyen sok opciót. Sokkal optimistább vagyok, mint a találkozó előtt” – írta le az érzéseit a lengyel politikus.

Az ülés utáni sajtótájékoztatón az EU Reporter felidézte Donald Tusknak egy korábbi nyilatkozatát, amikor azt mondta: remélem, hogy a pokol egyik külön bugyrába kerülnek azok, akik úgy kampányoltak a britek kilépése mellett, hogy halvány fogalmuk sem volt róla, hogy hogyan lehet biztonságosan kivitelezni. A brüsszeli újság megkérdezte tőle: van-e még hely a pokolban azoknak a brit képviselőknek is, akik ezek után is a rendezetlen kilépést választanák. Tusk azt felelte: „A legfrissebb felmérések alapján a pokol még üres. Van elég hely.”

Juncker: Addig kapnak haladékot, ameddig kell

Az Európai Bizottság elnöke, Jean-Claude Juncker dicsérte az egységet, amellyel az európai uniós országok a brit népszavazás óta felléptek a brexitügyben. Hangsúlyozta, hogy az EU és az Európai Bizottság mindig készségesen állt a brit kormány rendelkezésére: amikor decemberben további értelmezést kértek a kilépési megállapodáshoz, megadták nekik, amikor pedig további garanciákra volt szükségük, azokat is biztosították, két alkalommal is.

Juncker üdvözölte, hogy az EU jóváhagyta a jogilag is kötelező garanciákat arról, hogy sem az EU, sem Nagy-Britannia nem értelmezheti rosszhiszeműen a kilépési megállapodást, és az EU nem használhatja arra, hogy szándékosan bent tartsa az Egyesült Királyságot az európai vámunióban.

Reménykedünk benne, hogy a brit alsóház elfogadja a kilépési megállapodást

– jelentette ki.

Milyen hosszú ideig tarthat egy hosszú halasztás? – kérdezte Junckertől a Telegraph. „Ameddig csak kell” – válaszolta Juncker.

Ez tényleg fordulat lehet

Az egész brexit-vita évekkel ezelőtti kirobbanása óta nem tartottak az ügyben olyan csúcstalálkozót, amelyik jó hangulatban ért volna véget. A csütörtöki EU-csúcs is rossz előjelekkel indult: Donald Tusk és Angela Merkel nyilatkozatai azt vetítették előre, hogy nem lesz megegyezés semmilyen halasztásról.

Ehhez képest az EU vezetői képesek voltak előállni egy olyan menetrenddel, amelyik teret ad a sarokba szorított Theresa Maynek, és biztosítja az Európai Uniónak is, hogy az EP-választást jogi problémák nélkül meg lehessen tartani. Ebben a menetrendben benne lehet az a lehetőség is, hogy új lappal kezdik a tárgyalásokat, ha végérvényesen bebizonyosodik, hogy az eddig követett út zsákutca volt.

Az EU csütörtökön ismertett feltételei erősíthetik is Theresa May pozícióját a brit parlamentben. Ugyanis a kilépéspárti képviselők számára leegyszerűsítették az opciókat: gyakorlatilag May kilépési javaslata, a rendezetlen brexit, és az EP-választás megtartása között választhatnak. Ha Theresa May párton belüli ellenfelei, akik eddig a miniszterelnök megállapodása ellen szavaztak, felteszik maguknak a kérdést, hogy a három opcióból melyik a legkevésbé rossz, lehet, hogy May javaslata kerül ki győztesen, és a kormányfő jövő héten minden korábbinál jobb esélyekkel vághat neki egy harmadik szavazásnak.

A naptár fölött görnyedtek a vezetők

A több órán át tartó tanácskozás során egyébként többféle időpont is szóba került a halasztás végdátumára:

Az Európai Parlament elnöke, Antonio Tajani a találkozó elején jelezte, hogy április 12-éig kell jeleznie Nagy-Britanniának, hogy kíván-e részt venni a májusi EP-választáson. Ha ugyanis hosszabb ideig tervez az EU-ban maradni, akkor muszáj EP-képviselőket küldenie Strasbourgba.

Ha valamilyen csoda folytán Theresa May jövő héten elfogadtat a londoni parlamenttel egy kilépési megállapodást, azt legkésőbb április 18-áig jóvá kell, hogy hagyja az Európai Parlament is. Azért április 18-áig, mert akkor ülésezik utoljára a mostani összetételében az EP, utána pedig leáll a törvényhozás.

Május 23-án kezdődik az EP-választás. A legtisztább helyzetet az teremtené, ha aznap már nem lenne tagja az Egyesült Királyság az EU-nak.

Theresa May június 30-ig kért haladékot, hogy a brit alsóház alaposan megtárgyalhassa a kilépés részleteit.

Ahhoz, hogy valódi megoldás születhessen, néhány hónapnál több időre van szükség. Nagyon valószínű ugyanis, hogy új megállapodás kell majd az EU-val, hiszen Theresa May két év alatt letárgyalt kilépési egyezményét kétszer is óriási többséggel elutasította a brit parlament. A hosszú halasztásnak az az ára, hogy a briteknek EP-választást kell tartaniuk, ugyanis az Európai Parlament nem működhet úgy, hogy az egyik tagállama nem küld bele képviselőket.

Kétszer szavazták le May megállapodását

A brit alsóház múlt kedden utasította el másodszor is óriási többséggel May EU-val kialkudott megállapodását a brit kilépés feltételrendszeréről. Januárban az első szavazáson 230 fős, a másodikon 149 fős többséggel szavazták le a megállapodást. Aztán a brit képviselők egy jogilag nem mindent felülíró döntéssel azt szögezték le, hogy nem akarnak megállapodás nélküli, rendezetlen brexitet, csütörtökön pedig megszavazták, hogy a kormány a március 29-i határidő meghosszabbítását kérje az EU-tól.

May a két korábbi bukás ellenére várhatóan már a héten ki akart volna írni egy harmadik szavazást is az általa javasolt megállapodásról. Ezt azonban azért sem tehette meg, mivel John Bercow brit alsóházi elnök hétfőn bejelentette, nem tarthat harmadszor is szavazást az EU-s kilépés feltételrendszeréről szóló megállapodásáról a mostani formájában. Szerinte nagyobb változtatások nélkül nem lehet újból szavazni a megállapodásról, ha azt korábban már elutasították.

A jövő héten ettől függetlenül a brit kormány megpróbálkozhatna egy, az uniós vezetők által is említett harmadik szavazással. Azonban állítólag a csütörtöki csúcson is világossá vált Theresa May másfél órás beszéde után az uniós vezetőknek, hogy továbbra sem sok esélye van a megállapodásnak az alsóházban.

A megállapodásban az ír-északír határ ügyében kitalált tartalékmegoldás a leginkább elfogadhatatlan a kilépéspárti képviselők többségének. Ez ugyanis határozatlan időre a vámunióba ragaszthatná a briteket. May az elmúlt napokban is próbálta győzködni a vele szembenálló torykat, és az északír unionistákat is, hogy menjenek bele a megállapodás támogatásába, vagy a rendezetlen brexitet kockáztatják.

Maynek a második szavazáshoz képest legalább 75 képviselőt kellene meggyőznie, ami azért sem tűnik túl könnyű feladatnak, mert a kemény brexitpártiaknak a rendezetlen kilépés is megfelelőbb, mint May megállapodása, vagy annak kockáztatása, hogy egy halasztás végén valamiért mégsem valósulna meg a brexit. May szerda esti tévébeszéde sem azt segítette, hogy meggyőzzön még több képviselőt a kilépési megállapodásának támogatásáról, ugyanis lényegében az alsóházat okolta a patthelyzetért.

Az április 12-ig tartó biztos halasztás azonban azt jelenti, hogy a brit alsóház különböző frakciói is újra elő fognak állni a különféle megoldási javaslataikkal.

Szóljon hozzá az EUrologus Facebook-oldalán !