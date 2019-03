Májusig halaszthatják a brit kilépést

Egy EU-s csúcstalálkozóról kiszivárgott tervezet szerint az európai állami vezetők arról tárgyalnak, hogy május 22-ig halasztanák el a brexitet, Nagy-Britannia kilépését az Európai Unióból. Csak akkor adnák meg ezt a haladékot, hogyha Theresa May miniszterelnök kilépési javaslatát jóváhagyja a brit parlament többsége.

Ez a kevesebb mint két hónap elegendő lehet arra, hogy a brit parlament mellett a többi európai ország és az Európai Parlament is ratifikálhassa a kilépési megállapodást.

A találkozón résztvevő miniszterelnökök és államfők közül többen is arról beszéltek az ülés előtt, hogy hajlandóak haladékot adni Nagy-Britanniának, és segíteni a brit kormányfőt, hogy megszerezhesse a saját parlamentjének támogatását. A halasztás sokkal jobb alternatíva, mint a kemény brexit – nyilatkozta az osztrák kancellár Sebastian Kurz, és megjegyezte, hogy az állami vezető kollégáinak többsége is osztja ezt a véleményt.

Május 22-e azért kézenfekvő dátum a brexit kitolására, mert május 23-től kezdődnek az EP-választások, amelyet Nagy-Britannia már nem szeretne megtartani, és az Európai Unió intézményeinek is bonyodalmat okozna, ha meg kellene rendezni a voksolást az Egyesült Királyságban. Többek között azért, mert a britek után felszabaduló parlamenti mandátumokat már szétosztották a többi tagállam között.

Antonio Tajani, az Európai Parlament elnöke nem ért egyet a május 22-i halasztás ötletével. Arról beszélt csütörtök délután, hogy az Egyesült Királyságnak április 11-éig el kell döntenie, hogy részt vesz-e az idei európai parlamenti választáson. L egkésőbb április 18-áig pedig ratifikálni is kellene a kilépést, ugyanis ezen napon ülésezik utoljára a mostani Európai Parlament, amelynek szintén jóvá kell hagynia a brit kilépést.

A brexit-tárgyalások mostani állásáról és a csúcstalálkozó hátteréről ebben a cikkünkben olvashat bővebben:

A nagy kérdés továbbra is az, hogy mi történik, ha Theresa May kilépési javaslatát harmadszorra is leszavazza a brit törvényhozás. Ebben az esetben minden eddiginél jobban megnő az esélye egy rendezetlen kilépésnek, amely súlyos gazdasági károkat okozna Nagy-Britanniának, és a hatásai az Európai Uniót is komolyan érintenék.

Angela Merkel német kancellár ugyanakkor arra is utalt, May megállapodásának újabb leszavazása, vagy a szavazás elmaradása esetén egy rendkívüli EU-csúcsot tarthatnak a jövő héten.

Szóljon hozzá az EUrologus Facebook-oldalán !