Rendezetlen brexit esetén sem állnak le a vonatok

Az EU igyekszik megelőzni, hogy a megállapodás nélküli brexit az élet különböző területein kezelhetetlen káoszt eredményezzen. Jelenleg nem tudjuk, hogy az Egyesült Királyság mikor lép ki az EU-ból, de azt láthatóan az EU-csúcson is el akarták kerülni, hogy ez március 29-én, rendezetlen formában történjen meg. Az új határidőkről, és a lehetséges forgatókönyvekről itt írtunk.

Ugyanakkor az elmúlt hetekben az EU elfogadott egy sor olyan rendeletet, amelyek a most is működő szabályozások érvényességét hosszabbítják meg. Ha ugyanis a brexit úgy következik be, hogy nincs érvényes kilépési szerződés, akkor egyik napról a másikra harmadik országnak számít majd az Egyesült Királyság, ahol nem érvényes az uniós jog és mindazok a szabályok, amelyek most természetesek, egyszer csak eltűnnek és nem lesz helyettük semmi.

A többi között elfogadott egy rendeletet a tagállamok Európai Tanácsa „a vasúti szolgáltatások folytonosságának biztosításához szükséges egyes tanúsítványok és engedélyek érvényességének ideiglenes meghosszabbításáról”. Mindez annyira sürgető volt, hogy írásban szavaztak elfogadásáról a tagállamok, hivatalosan hétfőn írják alá a dokumentumot.

Ez most azt jelenti, hogy az EU (praktikusan ez Franciaországot és Írországot jelenti) és Nagy-Britannia között zavartalan, a jelenlegi kereteknek megfelelő lesz a vasúti közlekedés. A rendeletet akkor fogják alkalmazni, ha az előtt lépnek ki a britek, hogy lenne elfogadott szerződés a távozásukról. De maximum 9 hónapig, csak ebben az évben maradhat érvényben, ezek szerint azt most nem tudja elképzelni Brüsszelben senki sem, hogy az idén nem oldódik meg a brexit ügye. Néhány nappal korábban már aláírtak öt másik, a közlekedés területét érintő rendeletet az EU Tanácsában, többre ezen a téren nincs szükség.