Brexit: nem tudni, mi lenne az ír-északír határon egy rendezetlen kilépés másnapján

Az Egyesült Királyságban 2016. júniusában döntöttek arról, hogy elhagyják az Európai Uniót és két éve azt is lehet tudni, hogy a kilépés napja március 29. Múlt héten sikerült ezt kicsivel meghosszabbítani, így aztán most senki sem tudja, hogy mikortól szűnhet meg a brit EU-státusz. Az elmúlt hetekben, hónapokban az EU-n belül született jó néhány intézkedés arra nézve, hogyan lehetne elkerülni a továbbra sem kizárt rendezetlen brexit esetén a káoszt, de a legfontosabb és legvitatottabb pontban, az ír-északír határ jövőjének kérdésében teljes a bizonytalanság.

Brüsszelben a Politico szerint azt mondják, hogy intenzív párbeszédet folytatnak Dublinnal, de azt továbbra sem lehet tudni, hogy mi történik egészen pontosan a határon egy megegyezés nélküli brexit másnapján.

Az EU 27 tagországa, és Theresa May által is elfogadott megállapodásba bekerült egy olyan tartalékmegoldás, amit a brit képviselők azonban elfogadhatatlannak tartanak, és már kétszer is nagy többséggel szavazták le a brit kormányfőt az alsóházban. A tartalékmegoldás alapján ugyanis az Egyesült Királyság határozatlan ideig vámunióban ragadhatna az EU-val, ha nem sikerül megoldani az ír-északír határ dilemmáját.

A Nagypénteki Megállapodás alapján Nagy-Britanniának mindent meg kell tennie a fizikai határzár elkerüléséért Írország és Észak-Írország között. Ugyanakkor egy rendezetlen brexit esetén automatikusan megszűnne a vámunió, és ha nem lép a helyébe új megállapodás, a Világkereskedelmi Szervezet (WTO) szabályai lesznek irányadóak, az pedig határellenőrzést tesz kötelezővé. Sőt, az EU belső piaci szabályai pedig az íreket kötelezik ugyanerre.

Az Európai Bizottságnál nem árulnak el részleteket arról a tervről, amellyel ezt ki lehet küszöbölni. Korábban annyit lehetett hallani, hogy előzetes regisztrációt vezetnének be és akkor elkerülhető lenne a sorban állás a határon. Ugyanakkor vannak olyan szabályok, leginkább állat- és növényegészségügy terén, amelyek esetében elengedhetetlen a fizikai ellenőrzés. Erre a célra az EU pénzügyi támogatást ígér az ír kormánynak.

Szintén a megegyezés nélküli kilépéssel függ össze, hogy a franciák, a belgák és a hollandok összesen mintegy kétezer vámtisztviselőt vettek fel az elmúlt időszakban, különböző országokban pedig húsz új határátkelőhelyet létesítenek, az előbb említett állat- és növényegészségügyi eljárások lefolytatására. A legnagyobb zavarok Nagy-Britannia és Franciaország között lehetnének egy rendezetlen brexit esetén. Az EU és a szigetország közötti személy- és áruforgalom 60 százaléka ugyanis a francia kikötőkön és a Csatorna-alagúton keresztül zajlik.