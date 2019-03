Hamarosan a Vatikánba is lehet pályázni Erasmus-félévre

Erasmus program indításáról tárgyalt Navracsics Tibor, az Európai Bizottság oktatás-, sport- és kultúraügyi biztosa hétfőn az Apostoli Szentszékkel a Vatikánban. Az új, rugalmasabb jogi keretek lehetségessé teszik, hogy az európai miniállamok is csatlakozhassanak a hallgatói és oktatói mobilitási programhoz, és részesülhessenek az uniós tagállamokhoz hasonló lehetőségekben. A Szentszék teljes jogú csatlakozása csaknem ötszáz egyetemet és oktatási intézményt érintene.

A Szentszékhez tartozó egyetemek és karok eddig csak akkor vehettek részt Erasmus-programban, ha azok képzéseit Olaszország nemzeti hatósága is elismerte. Az olasz hatóságokkal való együttműködés kritériuma pedig jelentősen korlátozta a Szentszékhez tartozó egyetemek csatlakozását az Erasmus-hálózathoz.

Kilencven évvel azután, hogy a Vatikán független, szuverén állam lett a lateráni egyezmény alapján, februárban az olasz állam és a Szentszék megállapodást kötött arról, hogy a Szentszékhez tartozó egyetemek képzéseit és az általuk kibocsátott diplomákat az olasz állam a saját nemzeti egyetemeivel egyező módon elismeri. A megállapodás ezen felül általános lehetőséget biztosít arra, hogy a két állam oktatási rendszere átjárhatóbb legyen.

Ez a lépés elengedhetetlen volt ahhoz, hogy a Szentszék az Erasmus programban való részvételét, még ha korlátozott módon is, de 2021 előtt megkezdhesse. Így hamarosan akár a Pápai Gergely Egyetem – amelynek tizenhat korábbi pápa volt növendéke – képzései is pályázhatók lesznek a magyar hallgatók és oktatók számára megnyíló ösztöndíjprogramban. Az átmeneti időszakban a Pápai Szent Anzelm Egyetem, a Lateráni Pápai Egyetem és az Aquinói Szent Tamás Pápai Egyetem is megnyithatja már kapuit a csereprogram iránt érdeklődőknek.

A jelenlegi tervek között az szerepel, hogy a kezdeti időszakban néhány olyan kísérleti projekt induljon, amelybe a Szentszékhez tartozó, de Olaszország területén található egyetemek is bevonásra kerülnének. Csak Rómában 23 egyetem és egyéb oktatási intézmény található, amely a Szentszék fennhatósága alá tartozik. A Katolikus Nevelésügyi Kongregáció adatai alapján a teljes jogú csatlakozás csaknem ötszáz egyetemet és oktatási intézményt érintene.

2021-től lehet teljes jogú tag a Szentszék az Erasmusban

A új Erasmus+ szabályozás nagyobb hangsúlyt fektet a kisebb volumenű partnerségekre, így elősegíti, hogy 2021-től a Szentszék ugyanolyan jogokkal vegyen részt a programban, mint az EU-tagállamok, vagy a nemrégiben teljes jogú Erasmus-taggá vált Szerbia. A Szentszék akár saját nemzeti Erasmus-ügynökséget is létrehozhat.

„A Szentszékhez tartozó egyetemek és karok részvétele az Erasmus programban kölcsönös előnyökkel jár mind az Európai Unió, mind pedig a Szentszék, és általában az egyházi oktatás számára. Ezek az intézmények sok esetben egyedülálló tudományos és művészeti szakterületeken nyújtanak képzést, igen magas színvonalon, amelynek előnyeiből az uniós tagállamok mindezidáig csak korlátozottan részesülhettek. Az első kísérleti projektekkel a Szentszék már idén jelentkezhet a programra – mondta a fejleményekről Navracsics Tibor uniós biztos.

Az Erasmus+ az EU mobilitási programja, amely az oktatást, a képzéseket, a sportot és a fiatalokat támogatja Európában. 1987-ben egy diákcsere-programként indult, 2014 óta pedig tanároknak, gyakornokoknak és önkénteseknek is ajánlanak lehetőségeket, minden korosztályban. A 28 uniós tagállam mellett Törökországban, Észak-Macedóniában, Norvégiában, Izlandon és Liechtensteinben működik a program, de folyamatosan szeretnék bővíteni a tagországok listáját.

