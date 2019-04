Salvini: Az EU nem egy álom, hanem egy rémálom

Húsz helyett négy párt jött össze az Európa megmentését célzó, milánói összejövetelen, ahová Matteo Salvini olasz belügyminiszter és miniszterelnök-helyettes a nemzetekben gondolkodó, Brüsszel- és elitellenes pártokat hívta.

Múlt héten mi is beszámoltunk arról, hogy mekkora várakozás előzi meg az egyben a kisebbik olasz kormánypártot, a Ligát vezető Salvini hétfőre tervezett milánói kampányindítóját. Salvini egy európai összefogást hirdetett meg azoknak, akik a nemzetállamokat akarják képviselni Brüsszellel szemben. Meghívták a Fideszt is, a magyar kormánypárt azonban nem jelezte, hogy részt akar venni a találkozón, bár Salvini nagyon számított Orbán Viktorra.

Az előzetes hírek szerint akár húsz párt is képviseltethette volna magát a találkozón. Ugyanakkor arra is felhívtuk a figyelmet, hogy az úgynevezett populista, EU-kritikus pártok sem egységesek, sokan nem hajlandók együttműködni egymással, vagy éppen kivárnak. Végül ez igazolódott be, a nagy európai összefogást négy párt indította el:

Salvini Északi Ligája,

a német Alternatíva Németországnak (AfD),

a Dán Néppárt,

és a jelenleg EP-képviselettel nem rendelkező Finnek pártja (volt Igaz Finnek).

Nem volt ott a Marine Le Pen vezette francia Nemzeti Tömörülés, sem a holland Geert Wilders Szabadságpártja, sem a Svéd Demokraták vagy az osztrák Szabadságpárt.

Salvini beszédében azt mondta, hogy Európa elárulta az alapvető elveit és jobban akadályozza a polgárait, mint amennyire segíti. Hozzátette, céljuk megnyerjék az európai parlamenti választásokat, hogy „megmentsék Európát”, mert „szerinte az európai álmot bürokraták és bankárok rombolják”. Kijelentette: „ Ha az EU kizárólag üzleti és pénzügyi alapon működik, akkor az nem egy álom, hanem egy rémálom.”

Az olasz politikus beszélt arról is, hogy ezzel a pártszövetséggel egy családot építenek, egy új európai projekten dolgoznak. Vagyis reményeik szerint további pártok csatlakoznak majd felhívásukhoz. A sajtóbeszámolók szerint megemlítette, hogy a legerősebb szövetségesük a Nemzetek és Szabadság Európája képviselőcsoport, amelyhez majd az Európai Parlamentben csatlakoznak. Ide tartozik többek között Marine Le Pen pártja, valamint a holland és az osztrák Szabadságpárt.

Salvini hozzátette azt is, hogy „vannak közöttük bizonyos különbségek”. A híradások szerint a migráció egyáltalán nem játszott központi szerepet a rendezvényen, sokkal inkább a foglalkoztatási, szociális kérdésekről volt szó. Elhangzott, a szövetség azon dolgozik, hogy a „munka, család, biztonság és a fiatalok jövője a figyelem középpontjába kerüljön".

A Liberties nevű civil szervezet egy elemzésben vette sorra, hogy milyen lehetőségeik vannak azoknak a pártoknak, amelyeket „értékellenesként” tartanak nyilván. A számítás része, hogy azokat a pártokat is ide sorolják, amelyek képviselői valamelyik nagy frakcióban ülnek, de rendszeresen érik őket kritikák amiatt, mert az EU értékei ellen politizálnak. Tehát ebbe a körbe tartozik például a Fidesz, vagy a Szociáldemokrata frakcióban lévő román kormánypárt (PSD), vagy a Liberálisoknál politizáló cseh kormánypárt (ANO).

Egy ilyen elméletben létrehozható tömb a képviselői helyek legfeljebb 30 százalékára lenne esélyes, ami még mindig kevés ahhoz, hogy betöltsék a blokkoló kisebbség szerepét. Azonban amint látjuk, ezek a pártok korántsem egységesek, vagyis nem csak „Brüsszellel”, hanem egymással szemben is komoly fenntartásaik lehetnek.

Borítókép: Olli Kotro, a Finnek Pártja (FP), Jörg Meuthen, az Alternatíva Németországnak (AfD) párt listavezetője, Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, a Liga párt elnöke és Anders Primdahl Vistisen, a Dán Néppárt (DF) európai parlamenti képviselője (b-j) a szuverenista pártok európai parlamenti választásokat megelőző milánói kampánynyitó találkozójának sajtóértekezletén 2019. április 8-án. MTI/AP/Luca bruno