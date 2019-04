Igaz, hogy a britek a szerdai EU-csúcson kaptak fél éves haladékot a kilépési megállapodás megszavazására, azonban már most elkezdődnek sorjázni a „mi lesz akkor, ha...” kezdetű kérdések. Sőt, van olyan brit képviselő, aki biztosra vette, hogy neki jövő héttől már nem kell dolgoznia, ezért most kapkodva szervezi útján a strasbourgi plenáris ülésre.

A brexit körüli hercehurca alaposan felforgatja a brit EP-képviselők életet. Legalábbis erre panaszkodott a CNN-nek Seb Dance munkáspárti politikus, aki kéthetente arra készül, hogy idő előtt megszűnik a mandátuma. Először március 29-ére számított, mint utolsó munkanapra, azonban az Európai Tanács április 12-re módosította a brexit eredeti határidejét.

Seb Dance ezt komolyan is vette, úgy gondolta, hogy 12-én megszűnik a munkaviszonya, emiatt már a jövő heti, utolsó plenáris ülésen sem kell jelen lennie Strasbourgban. Az állam- és kormányfők szerdai döntése nyomán azonban október 31-ig hosszabbítást kaptak a britek. Így most hirtelen el kell kezdenie csomagolnia, és az utazást megszerveznie a politikusnak. „Ez nem tesz túl jót a vérnyomásnak” – összegezte érzéseit Seb Dance. Mivel a következő megegyezés nélküli kilépés időpontja október utolsó napja, ezért a jelenlegi parlamenti ciklus brit képviselői minden bizonnyal rendben ki fogják tölteni a mandátumukat.

Az új helyzet azonban új kérdéseket is felvet. Október 31-e a jelenleg hivatalban lévő Európai Bizottság utolsó munkanapja, a következő napon már az új biztosi kollégiumnak kellene megkezdenie a munkáját. Brit tagja azonban a dolgok jelenlegi állása szerint nem lehet, annak ellenére, hogy ezen forgatókönyv szerint a britek is választanak képviselőket. Ugyanakkor október végére már túl leszünk a biztosjelöltek parlamenti meghallgatásán, ismerni fogjuk a testület összetételét, amelyre már az Európai Parlament is áldását adta.

Többek között arról a brit biztosról is beszélünk most, aki ilyenformán egyetlen percet sem fog eltölteni a portfóliójában. Érzi a helyzet fonákságát a Bizottság jelenlegi elnöke, Jean-Claude Juncker is, aki csütörtökön hajnali fél háromkor azt mondta, hogy ha október 31-én ismét egy rendkívüli brexitcsúcson kell részt vennie, akkor neki éjfélkor el kell hagynia a tárgyalótermet, mert lejár a megbízatása.