Fiatal tüntetők lopták el a show-t az EU-s intézmények nyílt napján

Az európai uniós intézmények nyílt napján a szervezők törekedtek arra, hogy tollak és matricák osztogatása mellett minél szélesebb körben megismertessék a látogatókkal, mivel foglalkoznak. Az Európai Bizottság sajtónak kialakított szárnya szombaton kifejezetten környezetvédelmi PR-termékké és gyerekprogramok helyszínévé vált, így az épületben ez a téma kapta a legnagyobb teret.

Amire senki nem számított, hogy délután körülbelül tizenöt fiatal fogja énekelni az Örömóda, az Európai Unió himnuszának radikális feldolgozását. A földre feküdve a tüntetők több programot el is zártak a látogatók elől, majd alig öt percnyi éneklés után a biztonsági őrök elbarikádozták őket a közönség elől. A belga Extinction Rebellion csoport tüntetői ezután még legalább fél óráig folytatták a demonstrációt. Álló hirdetőtáblákkal takarták el őket, ezután csak hallani lehetett kulcsmondataikat, az eseményeket Instagram-oldalunkon közvetítettük.

Zöld növekedést akarsz Európa, mégis tudod, amit mind tudunk a zöld növekedés, mint minden növekedés egy kamu, amit csak az olaj üzletág akar Politikusok, nyissátok ki a szemetek és ne hallgassatok a lobbikra Álljatok le a régi álmok kergetésével, és merjetek szembenézni a valósággal

– indult az Örömóda alapjára írt mozgalmi ének. Majd erősebben is odaszóltak Brüsszelnek: „Jelentsünk az éghajlati és ökológiai szükségállapotot most, ha nem cselekszel most Európa, hamarosan mind meghalunk!”

(Borítókép: Extinction Rebellion Belgium/ Facebook)