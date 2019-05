Nincs sok alapja, amiért Szijjártó az EU cselén kiakadt

Politikailag és eljárásilag is elfogadhatatlan – jelentette ki Szijjártó Péter, miután Magyarország vétója ellenére közös uniós álláspontot emlegettek az ENSZ-ben Izraelről. Az EUobserver uniós hírportál szerint közvetlenül a hétfői ülés előtt a kormány az utolsó pillanatokban elutasította az EU tervezett - Izraelt elítélő - nyilatkozatát, de a finn nagykövet mégis felolvasta.

Hiába kezdett azzal, hogy huszonhét uniós tagállam nevében beszél – Magyarországot kihagyva –, utána olyanokat mondott, hogy „az Európai Unió súlyos aggodalmát fejezi ki a kétállami megoldást veszélyeztető jelenlegi trendek miatt”, illetve az EU álláspontját ismertette az izraeli telepek és a palesztin tüntetők halála ügyében.

A magyar külügyminiszter is kiemelte, „az állásfoglalást felolvasó jól tette, hogy egyesével felsorolta a többi 27 tagállamot, melyek egyetértettek a nyilatkozattal”, de utána a finn politikus többször Európai Unióról beszélt, mintha mind a 28 tagállam véleményét ismertette volna.

Mi a tétje a vitának?

Mi ez az egész Izraellel? Az ENSZ többször is előírta, hogy ketté kell osztani az izraeliek és a palesztinok között az országot, ami máig nem valósult meg. Sőt, Benjámín Netanjáhú kormányzása alatt elszaporodtak a zsidó telepek a leendő palesztin államnak szánt Ciszjordániában. Mostanra sikerült kettévágni a területet, ami gyakorlatilag ellehetetlenítheti, hogy itt egybefüggő ország jöhessen létre. (Bár amúgy is menne hozzá a kb. száz kilométerrel odébb lévő Gázai övezet, ahonnan most „célzott kivégzések” miatt kezdtek el vaktában lövöldözni rakétákat, cserébe Izarel légicsapásokkal válaszolt). A nemrég újraválasztott jobboldali miniszterelnök azzal kampányolt, hogy csatolja a ciszjordániai telepeket.

Egyrészt az biztos, hogy az ötórás felolvasódélutánon elmondott pár perces felszólalástól

ugyanúgy semmi sem fog megváltozni a Közel-Keleten, mintha el sem hangzott volna, és egyelőre nem látszik, hogy az EU a szövegelés mellett bármilyen gyakorlati lépést is tenne.

Az Orbán Viktorral szövetséges Benjámín Netanjáhú kormányának nem nagy érvágás, ha ejnyebejnyéznek az ENSZ-ben. Az már jobban fájna, ha bojkottálnák a telepesek termékeit, de hiába követelné ezt egy uniós polgári kezdeményezést, az Európai Bizottság épp múlt héten hajította ki a próbálkozást arra hivatkozva, hogy nincs erre jogköre, ilyesmit a tagállamoknak kellene kezdeményeznie.

A palesztin (kvázi-)kormánynak járó pénzből Izrael – szerintük szabálytalanul – le akar vonni egy részt, ezért inkább el se fogadja. Az EU itt se nagyon állt ki a palesztinok mellett: inkább fogadják el a pénzt, különben csődbe mehetnek.

Ha gyakorlati következménye nincs is sok, az elvi jelentősége nagy lehet a megkerült vétónak. A tagállamok alapvetően egyhangúlag döntenek a külügyekben.

Ha valóban uniós álláspontot olvastak be úgy, hogy azzal bármelyik kormány nem értett egyet, az egyenesen az EU kvázi-alkotmányába, az alapszerződésekbe ütközhet.

Ebben az esetben Szijjártó Péter teljesen jogosan kapta fel a vizet és fordulna az uniós kvázi-külügyminiszterhez. Sőt: akár simán el is lehetne meszeltetni a lépést az Európai Bíróságon.

Mégis hogyan beszélhettek a magyar vétó mellett az EU álláspontjáról?

Úgy néz ki, mégse annyira egyértelmű a helyzet:

az Európai Bizottság szóvivője szerint az EU nevében csak olyasmit mondtak el, ami már korábban közösen elfogadott dokumentumokban is szerepel.

A finn ENSZ-nagykövet (itt hallgatható vissza, kicsivel 59:28-nál kezd) valóban azzal nyit, hogy egyesével felsorolja az összes tagállamot – még a kilépő Egyesült Királyságot is – Magyarország kivételével, ennek ellenére

többször „az EU” véleményét olvassa fel.

Csakhogy emellett jó párszor a „mi” álláspontunkról beszél.

Többek között innen guberáltak össze közös álláspontokat A felszólalás többször kifejezetten hivatkozott uniós dokumentumokra, csúcstalálkozók végkövetkeztetéseire, de ahol az EU-t emlegette, ott is általában szó szerint idézgetett korábbról. Például az EU 2019. március óta aggódik az éles lőszerek használata miatt a tüntetőkkel szemben, Izrael lépésről lépésre bontja le a kétállami megoldást - mondták ki 2018 októberében, 2016 januárjában az EU kiemelte a civil szervezetek akadálytalan munkáját és aggódik a fejlemények miatt ezen a téren, és 2019. februárban visszautasította Izrael elszigetelését.

Amikor közös uniós álláspontot ismertet, az - általában szó szerint - ismétel korábban együtt előadott, elfogadott szöveget.

Persze felmerül, hogy vajon a most is ugyanaz-e a helyzet, mint mondjuk egy három évvel ezelőtti tanácsi határozatnál, de ha nem, azt a hírek alapján a magyar kormány nem fejtette ki, és ezzel el is érünk az eset másik furcsaságához.

Miért bajlódtak így a vétó megkerülésével, ha semmi gyakorlati haszna?

Az EUobserver eredeti híre szerint magyar részről semmivel sem indokolták a vétót, amit csak az utolsó pillanatban kentek be. Magyarország uniós nagykövetsége egy utólag kiadott közleményben arra hivatkozott, hogy csak részben fogadták el a magyar javaslatokat. „A kiegyensúlyozottság jegyében fontosnak tartottuk volna pl. megemlíteni a gázai határnál történteket vizsgáló ENSZ tényfeltáró bizottság kapcsán a palesztin tüntetéseket Izrael elleni támadásokra felhasználók felelősségét. Szintén problémásnak éreztük, hogy – a telepeserőszak elítélése mellett – a felszólalás nem tér ki az izraeli civileket érő támadásokra, illetve arra a tényre, hogy a palesztin vezetés a költségvetési forrásokat részben terroristák családjainak támogatására használja fel. A palesztinközi kiegyezés, egy nemzetközileg és a palesztin lakosság által is elfogadott legitim palesztin vezetés megléte megítélésünk szerint elengedhetetlen a jövőbeni békemegállapodás szempontjából. Ezen kívül hazánk egyoldalúnak tartotta az izraeli döntéssel kapcsolatos elítélő álláspontot, amely aggodalmát fejezte ki a Palesztin Hatóság adójövedelmeinek befagyasztására vonatkozóan.”

Mindez azért furcsa, mert a fenti kifogások hiába voltak annyira fontosak, hogy széttrolkodja a kormány az EU álláspontját, Magyarország saját felszólalásában a vitán (itt 1:55:47-től) a fentiek közül szinte semmiről nem volt szó. Egyedül a legitim palesztin vezetés fontosságára sikerült utalást tenni.

Az uniós külügyeket a „lojális együttműködés” határozza meg, ami nem csak valamilyen szépelgő elv, be van égetve az uniós kvázi-alkotmányba és az Európai Bíróság is több döntésében hivatkozott rá. Ha a magyar kormány tényleg hányaveti módon akadályozta a közös döntést, az finoman szólva se tűnik száz százalékig kompatibilisnek ezzel az elvvel.

Az eset azt mutatja, hogy a magyar kormánynak megint sikerült elszigetelnie magát, és most a szokásos szövegeket se tudja ráhúzni: nincs szó migrációról, és nem „brüsszeli bürokratákkal”, hanem az összes többi tagállammal áll szemben.

(Bár a tagállami Tanácsot már a kvótaper miatt sikerült lebrüsszelezni, vagyis azóta Brüsszel alatt gyakorlatilag rajtunk kívül gyakorlatilag a teljes EU-t érti a kormány az Európai Bizottsággal és Parlamenttel együtt.)

Az EUobservernek nyilatkozó uniós forrás szerint az elmúlt két évben ez már a sokadik eset volt csak Izraellel kapcsolatban, hogy a kormány beakasztott.

Szijjártónak szokása az indokolatlan kiakadás

A magyar külgazdaságért és külügyekért felelős miniszter a mostani eset előtt legutóbb két hete háborodott jól fel az EU-n. Akkor szokás szerint csípőből visszaszólt Jean-Claude Junckernek egy interjúban idézett mondatáért. amely szerint a magyar kormány álhírei miatt hamarosan visszalőnek. Mint kiderült, a mondat nem hangzott el, javították is, de az MTI már előbb átvette és Szijjártó Péter is erre reagált, így a semmiből csinált botrányt.

A külgazdaságért és külügyekért felelős miniszter azért is képes volt az EU-t leteremteni, mert „hisztériát keltett”, azaz sokan előre aggódtak, hogy Donald Trump unióellenes vámokkal fenyegetett a kampányban, holott valóban így tett. (Mindezt úgy, hogy épp az Európai Bizottság csillapította le a helyzetet az USA elnökének fogalmatlanságát kihasználva.)

Korábban azon is felháborodott, hogy Dimitrisz Avramopulosz migráció- és menekültügyi biztos az EU nevében arról beszélt: minden tagállam tegyen eleget a menekültáttelepítési kötelezettségeinek, holott „nagyon jól tudja”, hogy számos tagország nem ért egyet ezzel a felvetéssel. Azzal már a miniszternek kellett volna tisztában lennie, hogy az EU-n kívüli áttelepítés (resettlement) minden tagállamnak önkéntes. Amikor az eddigi áttelepítési vállalásokról van szó és Magyarország kimaradt, akkor minket arra szólítanak fel, hogy továbbra se csináljunk semmit.

